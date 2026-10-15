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15. októbra 2026
Belousovová odstupuje z boja o žilinskú župu. Vysvetlila, prečo nechce trieštiť hlasy – VIDEO
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie podpredseda hnutia Republika Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
Za poslednú udalosť, ktorá ju utvrdila v správnosti rozhodnutia, označila dianie v Bytči. Anna Belousovová odstupuje z kandidatúry na predsedníčku
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15.10.2026 (SITA.sk) - Za poslednú udalosť, ktorá ju utvrdila v správnosti rozhodnutia, označila dianie v Bytči.
Anna Belousovová odstupuje z kandidatúry na predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. Kandidátka hnutia Republika svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že nechce trieštiť hlasy a ohroziť šance na zmenu vo vedení kraja. Ako jednu z posledných udalostí, ktoré ju v rozhodnutí utvrdili, označila dianie v Bytči. Kritizovala pritom súčasnú predsedníčku kraja Eriku Jurinovú.
O odstúpení Belousovovej informoval podpredseda a hovorca hnutia Republika Ondrej Ďurica. Samotná politička vo svojom vyhlásení uviedla, že k rozhodnutiu dospela po zhodnotení vývoja volebnej kampane.
„Nechcem byť tou, ktorá spôsobí trieštenie hlasov,“ vysvetlila jeden z dôvodov svojho odchodu z kandidatúry. Podľa vlastných slov vychádzala aj zo svojich politických skúseností a nechce ohroziť budúcnosť Žilinského kraja. Zdôraznila, že v politike by mal rozhodovať zdravý úsudok a nadhľad, nie ego.
Belousovová zároveň uviedla, že cíti zodpovednosť za to, aby v kraji ani na celom Slovensku nevládli strany a politici, ktorí podľa nej prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti. Za poslednú udalosť, ktorá ju utvrdila v správnosti rozhodnutia, označila dianie v Bytči.
Súčasnú predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú kritizovala za jej politické väzby na hnutie Igora Matoviča a obvinila ju z podielu na udalostiach, ktorých výsledkom bolo podľa Belousovovej násilie voči človeku s odlišnými politickými názormi.
Svoje rozhodnutie zasadila aj do širšieho politického kontextu a vyjadrila presvedčenie, že výsledok krajských volieb môže ovplyvniť politický vývoj na Slovensku. Z kandidatúry na predsedníčku kraja však Belousovová neodchádza úplne z politického diania. Oznámila, že sa bude uchádzať o miesto poslankyne Žilinského samosprávneho kraja a chce sa naďalej venovať témam, ktoré otvorila počas kampane.
Zdroj: SITA.sk - Belousovová odstupuje z boja o žilinskú župu. Vysvetlila, prečo nechce trieštiť hlasy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Anna Belousovová odstupuje z kandidatúry na predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. Kandidátka hnutia Republika svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že nechce trieštiť hlasy a ohroziť šance na zmenu vo vedení kraja. Ako jednu z posledných udalostí, ktoré ju v rozhodnutí utvrdili, označila dianie v Bytči. Kritizovala pritom súčasnú predsedníčku kraja Eriku Jurinovú.
Nechce trieštiť hlasy
O odstúpení Belousovovej informoval podpredseda a hovorca hnutia Republika Ondrej Ďurica. Samotná politička vo svojom vyhlásení uviedla, že k rozhodnutiu dospela po zhodnotení vývoja volebnej kampane.
„Nechcem byť tou, ktorá spôsobí trieštenie hlasov,“ vysvetlila jeden z dôvodov svojho odchodu z kandidatúry. Podľa vlastných slov vychádzala aj zo svojich politických skúseností a nechce ohroziť budúcnosť Žilinského kraja. Zdôraznila, že v politike by mal rozhodovať zdravý úsudok a nadhľad, nie ego.
Belousovová zároveň uviedla, že cíti zodpovednosť za to, aby v kraji ani na celom Slovensku nevládli strany a politici, ktorí podľa nej prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti. Za poslednú udalosť, ktorá ju utvrdila v správnosti rozhodnutia, označila dianie v Bytči.
Kritizuje Jurinovú
Súčasnú predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú kritizovala za jej politické väzby na hnutie Igora Matoviča a obvinila ju z podielu na udalostiach, ktorých výsledkom bolo podľa Belousovovej násilie voči človeku s odlišnými politickými názormi.
Svoje rozhodnutie zasadila aj do širšieho politického kontextu a vyjadrila presvedčenie, že výsledok krajských volieb môže ovplyvniť politický vývoj na Slovensku. Z kandidatúry na predsedníčku kraja však Belousovová neodchádza úplne z politického diania. Oznámila, že sa bude uchádzať o miesto poslankyne Žilinského samosprávneho kraja a chce sa naďalej venovať témam, ktoré otvorila počas kampane.
Zdroj: SITA.sk - Belousovová odstupuje z boja o žilinskú župu. Vysvetlila, prečo nechce trieštiť hlasy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie podpredseda hnutia Republika Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
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