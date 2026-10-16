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16. októbra 2026
Útok Hamasu mal prekaziť historický mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, tvrdí Loay Alshareef – VIDEO
Za útokom vidí iránsky režim, ktorý sa podľa neho obával zásadnej zmeny mocenských pomerov na Blízkom východe. Teroristický útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Za útokom vidí iránsky režim, ktorý sa podľa neho obával zásadnej zmeny mocenských pomerov na Blízkom východe.
Teroristický útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 mal podľa saudskoarabského mierového aktivistu Loaya Alshareefa jediný hlavný cieľ - zabrániť historickému zblíženiu Izraela a Saudskej Arábie. Za útokom vidí iránsky režim, ktorý sa podľa neho obával zásadnej zmeny mocenských pomerov na Blízkom východe. Alshareef to povedal v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.
„Moja analýza a moje presvedčenie sú také, že jediným dôvodom, prečo sa 7. október stal, bolo prekaziť očakávaný mier medzi Saudskou Arábiou a Izraelom,“ vyhlásil Alshareef. Pripomenul, že saudskoarabský korunný princ ešte koncom septembra 2023 verejne hovoril o pokroku v rokovaniach s Izraelom. Podľa aktivistu sa v tom čase očakávalo, že dohoda by mohla byť oznámená začiatkom roka 2024.
Za rozhodujúceho aktéra považuje iránske vedenie. „Verím, že Irán, islamský režim Iránu, nie Irán ako krajina, podnietil svojho spojenca Hamas a povedal mu, aby začal túto operáciu s cieľom prekaziť mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou,“ uviedol. Zdôraznil pritom, že rozlišuje medzi iránskym obyvateľstvom a politickým režimom v Teheráne, ktorý považuje za destabilizujúcu silu v regióne.
S jeho úvahou sa v rozhovore stotožnil aj bývalý slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Pripomenul svoju návštevu Izraela v roku 2023, keď ako zahraničnopolitický poradca vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera absolvoval stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa Wlachovského bol Netanjahu v tom čase presvedčený, že dohoda so Saudskou Arábiou je napriek prekážkam dosiahnuteľná.
Alshareef zároveň upozornil, že útok Hamasu výrazne zmenil postoje samotných Izraelčanov k palestínskej štátnosti. „Keď sa pýtam svojich izraelských priateľov, či už pravicových, ľavicových, stredopravých alebo stredoľavicových, panuje zhoda, že palestínsky štát nie je prioritou a momentálne nemôže vzniknúť,“ povedal. Podľa neho sa po masakre zmenili názory aj medzi ľuďmi, ktorí predtým podporovali mierové spolužitie s Palestínčanmi.
Za jednu z najtragickejších okolností považuje skutočnosť, že medzi obeťami útoku boli aj ľudia podporujúci zmierenie. „Hamas zabil 7. októbra tých najmierumilovnejších Izraelčanov, ktorí podporovali palestínsky štát. To je najväčšia chyba v kalkulácii alebo kalkulácia, ktorú Hamas chcel,“ vyhlásil. Podľa Alshareefa tým radikáli vážne poškodili dôveru potrebnú na budúce mierové rokovania.
Napriek tomu sa aktivista nevzdáva predstavy mierového Blízkeho východu. „Mojím presvedčením je viera v konečný mier medzi Arabmi a Izraelčanmi, moslimami a Židmi,“ zdôraznil. Budúcnosť regiónu by podľa neho nemali určovať vojny a náboženské konflikty, ale hospodárska a technologická súťaž. „Jediná rivalita, o ktorej by som v budúcnosti sníval, je rivalita medzi krajinami v tom, kto vyrába lepšie čipy pre umelú inteligenciu než ten druhý,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Útok Hamasu mal prekaziť historický mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, tvrdí Loay Alshareef – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Teroristický útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 mal podľa saudskoarabského mierového aktivistu Loaya Alshareefa jediný hlavný cieľ - zabrániť historickému zblíženiu Izraela a Saudskej Arábie. Za útokom vidí iránsky režim, ktorý sa podľa neho obával zásadnej zmeny mocenských pomerov na Blízkom východe. Alshareef to povedal v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.
„Moja analýza a moje presvedčenie sú také, že jediným dôvodom, prečo sa 7. október stal, bolo prekaziť očakávaný mier medzi Saudskou Arábiou a Izraelom,“ vyhlásil Alshareef. Pripomenul, že saudskoarabský korunný princ ešte koncom septembra 2023 verejne hovoril o pokroku v rokovaniach s Izraelom. Podľa aktivistu sa v tom čase očakávalo, že dohoda by mohla byť oznámená začiatkom roka 2024.
Rozhodujúci aktér
Za rozhodujúceho aktéra považuje iránske vedenie. „Verím, že Irán, islamský režim Iránu, nie Irán ako krajina, podnietil svojho spojenca Hamas a povedal mu, aby začal túto operáciu s cieľom prekaziť mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou,“ uviedol. Zdôraznil pritom, že rozlišuje medzi iránskym obyvateľstvom a politickým režimom v Teheráne, ktorý považuje za destabilizujúcu silu v regióne.
S jeho úvahou sa v rozhovore stotožnil aj bývalý slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Pripomenul svoju návštevu Izraela v roku 2023, keď ako zahraničnopolitický poradca vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera absolvoval stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa Wlachovského bol Netanjahu v tom čase presvedčený, že dohoda so Saudskou Arábiou je napriek prekážkam dosiahnuteľná.
Útok zmenil postoje samotných Izraelčanov
Alshareef zároveň upozornil, že útok Hamasu výrazne zmenil postoje samotných Izraelčanov k palestínskej štátnosti. „Keď sa pýtam svojich izraelských priateľov, či už pravicových, ľavicových, stredopravých alebo stredoľavicových, panuje zhoda, že palestínsky štát nie je prioritou a momentálne nemôže vzniknúť,“ povedal. Podľa neho sa po masakre zmenili názory aj medzi ľuďmi, ktorí predtým podporovali mierové spolužitie s Palestínčanmi.
Za jednu z najtragickejších okolností považuje skutočnosť, že medzi obeťami útoku boli aj ľudia podporujúci zmierenie. „Hamas zabil 7. októbra tých najmierumilovnejších Izraelčanov, ktorí podporovali palestínsky štát. To je najväčšia chyba v kalkulácii alebo kalkulácia, ktorú Hamas chcel,“ vyhlásil. Podľa Alshareefa tým radikáli vážne poškodili dôveru potrebnú na budúce mierové rokovania.
Napriek tomu sa aktivista nevzdáva predstavy mierového Blízkeho východu. „Mojím presvedčením je viera v konečný mier medzi Arabmi a Izraelčanmi, moslimami a Židmi,“ zdôraznil. Budúcnosť regiónu by podľa neho nemali určovať vojny a náboženské konflikty, ale hospodárska a technologická súťaž. „Jediná rivalita, o ktorej by som v budúcnosti sníval, je rivalita medzi krajinami v tom, kto vyrába lepšie čipy pre umelú inteligenciu než ten druhý,“ dodal.
>>> Celý rozhovor s Loayom Alshareefom
Zdroj: SITA.sk - Útok Hamasu mal prekaziť historický mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou, tvrdí Loay Alshareef – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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