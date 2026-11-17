Vianočné trhy v Petržalke a Starom Meste odštartujú deň po sebe, návštevníkov čaká bohatý program
Hlavnou udalosťou bude rozsvietenie stromčeka. Tradičné vianočné trhy v bratislavskej Petržalke tento rok otvoria svoje brány 27. novembra a potrvajú do 20. decembra. ...
Tradičné vianočné trhy v bratislavskej Petržalke tento rok otvoria svoje brány 27. novembra a potrvajú do 20. decembra. Podujatie Vianočná Petržalka 2026 prinesie bohatý program plný spevu, tanca a zaujímavých vystúpení. Prevoz vianočného stromčeka na Námestie republiky je naplánovaný na pondelok 16. novembra. Vianočný stromček sa rozsvieti 27. novembra o 16:30 a súčasťou otvorenia trhov bude aj starostovský punč.
Petržalka aj Staré Mesto
Nasledovať bude hudobný program, ktorý bude pokračovať aj v sobotu podvečer. Každú nedeľu sú pripravené tvorivé dielničky a divadielko pre deti. V nedeľu 6. decembra je na programe Mikulášska jazda naprieč mestskou časťou. Vianočné trhy budú otvorené v pondelky až piatky od 11:00 do 21:00 a v soboty a nedele od 9:00 do 21:00. Na Námestí republiky aj tento rok pribudne exteriérové klzisko. Sprievodný program pripravuje aj Knižnica Petržalka.
Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave otvoria svoje brány vo štvrtok 26. novembra. „Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozýva všetkých Bratislavčanov aj návštevníkov mesta vychutnať si predvianočnú atmosféru pri obľúbených stánkoch, kultúrny program, tvorivé dielničky a rodinné atrakcie," informovala hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová.
Tri zóny
V piatok 27. novembra sa o 19.00 uskutoční slávnostné otvorenie Staromestských Vianoc spojené s rozsvietením vianočného stromčeka. „Otvorenie sa uskutoční za účasti tohtoročnej patrónky, ktorej meno zatiaľ zostáva prekvapením. O hudobný program večera sa postará skupina Vidiek. Programom bude sprevádzať moderátor Ludwig Bagin," priblížila hovorkyňa.
Aj tento rok budú trhy rozdelené do troch tematických zón. Pri hlavnom pódiu a vianočnom stromčeku na Hviezdoslavovom námestí sa bude odohrávať hudobný a kultúrny program. Rodinná zóna ponúkne počas adventných víkendov tvorivé vianočné dielničky a pri Rybnom námestí návštevníkov privíta Vianočná brána s vlastným hudobným programom a DJ-setmi.
„Kultúrny program na hlavnom pódiu prinesie pestrú kombináciu slovenskej hudobnej scény, folklóru, zborového spevu aj vystúpení domácich škôl," uviedla Tobiašová.
Tvorivé dielničky
Štvrtkové popoludnia budú patriť predovšetkým staromestským školám a ich žiakom. Piatkové a sobotné večery zas prinesú koncerty a hudobné vystúpenia. Súčasťou programu bude aj tradičné pripomenutie zvykov spojených so sviatkom svätej Lucie v nedeľu 13. decembra.
Rodinná zóna bude počas adventných víkendov patriť tvorivým dielničkám, ktoré sa začnú vždy o 14:00. Mikulášska tvorivá nedeľa 6. decembra prinesie aj možnosť stretnúť Mikuláša osobne. Vianočná atmosféra bude pokračovať aj mimo hlavného pódia. Pri Rybnom námestí vznikne priestor Vianočnej brány, kde sú na nedeľné podvečery pripravené DJ-sety. Všetky vystúpenia sa začnú o 18.00.
Ochrana návštevníkov
Hudobný program na hlavnom pódiu bude pokračovať aj po Vianociach. „Na Štefana, 26. decembra, zahrá DJ Tobias Trajanov a na Silvestra 31. decembra sa návštevníci môžu tešiť na Bratislavský Silvester v réžii Bratislavského kultúrneho a informačného strediska," dodala hovorkyňa. Rozlúčka so Staromestskými vianočnými trhmi je naplánovaná na 3. januára 2027 o 18.00 s DJ MIKI.
Tohtoročné trhy zachovávajú svoj doterajší koncept, mestská časť však kladie väčší dôraz na ochranu návštevníkov. Počas podujatia bude spolupracovať s príslušnými bezpečnostnými zložkami a hliadkami, ktoré budú dohliadať na pokojný priebeh trhov. Sviatočnú atmosféru umocní rozšírená svetelná výzdoba.
„Pre deti budú pripravené vynovené atrakcie vrátane veľkej šmykľavky a bludiska z vianočných stromčekov," poznamenala Tobiašová.
Ponuka stánkov
Zmeny sa dotknú aj ponuky stánkov. V prednej časti trhov, v blízkosti vianočného stromčeka, pribudne 17 nových stánkov, vďaka ktorým sa rozšíri aj ponuka darčekov a remeselných výrobkov. „Milovníci gastronómie nájdu vianočnú streetfood zónu pri bráne na Rybnom námestí. Okrem overených konceptov sa v nej predstavia aj nové kuchyne vrátane gréckej a kórejskej gastronómie či japonských palaciniek," dodala hovorkyňa.
Súčasťou predvianočnej atmosféry bude aj vianočná inštalácia vizuálneho umenia v priestore Art box. Tohtoročnú inštaláciu pripravujú Lenka Ingeliová a Palo Bálik. Staromestské vianočné trhy sa uskutočnia od 26. novembra 2026 do 3. januára 2027, s prestávkou 24. a 25. decembra. Organizuje ich Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Starého Mesta a partnermi podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Vianočné trhy v Petržalke a Starom Meste odštartujú deň po sebe, návštevníkov čaká bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
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