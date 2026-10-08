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08. októbra 2026
Využívanie AI v kancelárskych profesiách rastie, zlepšuje sa aj vzťah zamestnancov k práci
Tagy: Umelá inteligencia
Neistota však zostáva vysoká - 86 % pracovníkov zažilo za posledný rok organizačné zmeny. Spoločnosť HP zverejnila výsledky štvrtého ročníka globálnej štúdie ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Neistota však zostáva vysoká – 86 % pracovníkov zažilo za posledný rok organizačné zmeny.
Spoločnosť HP zverejnila výsledky štvrtého ročníka globálnej štúdie HP Work Relationship Index, do ktorej sa zapojilo viac ako 19-tisíc pracovníkov v kancelárskych profesiách z 15 krajín. Podľa štúdie sa vzťah ľudí k práci mierne zlepšuje.
Zdravý vzťah k práci uvádza 29 % znalostných pracovníkov, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako v roku 2025. Neistota však zostáva vysoká – 86 % pracovníkov zažilo za posledný rok organizačné zmeny a 67 % považuje odchod zo zamestnania za príliš riskantný.
Výrazne rastie aj využívanie umelej inteligencie. Nástroje AI poskytované zamestnávateľom používa denne alebo týždenne 59 % znalostných pracovníkov, pričom podiel ľudí, ktorí AI vôbec nepoužívajú, klesol na 16 %. AI agentov už využíva 47 % zamestnancov. Štúdia zároveň ukazuje, že s rastúcim využívaním AI rastie aj potreba rozvíjať nové a prenositeľné zručnosti.
Dôležitú úlohu zohráva aj technologické vybavenie. Až 70 % vedúcich pracovníkov ho považuje za konkurenčnú výhodu a takmer dve tretiny upozorňujú, že zlá skúsenosť s technológiami môže firmám sťažiť udržanie talentovaných ľudí. Znalostní pracovníci zároveň čoraz viac oceňujú možnosti profesijného rozvoja – 73 % by s väčšou pravdepodobnosťou zostalo u zamestnávateľa, ktorý do ich rozvoja aktívne investuje.
Za najdôležitejší faktor zdravého vzťahu k práci označili respondenti dôveru vo vedenie firmy, ktorá tvorí 32 %. Nasleduje technologická podpora s 20 %, profesijný rozvoj s 19 % a pripravenosť na budúce zmeny so 16 %. Výsledky tak naznačujú, že firmy môžu pracovné prostredie zlepšovať nielen technológiami, ale aj podporou zamestnancov pri zvládaní zmien a rozvoji ich schopností.
Zdroj: SITA.sk - Využívanie AI v kancelárskych profesiách rastie, zlepšuje sa aj vzťah zamestnancov k práci © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť HP zverejnila výsledky štvrtého ročníka globálnej štúdie HP Work Relationship Index, do ktorej sa zapojilo viac ako 19-tisíc pracovníkov v kancelárskych profesiách z 15 krajín. Podľa štúdie sa vzťah ľudí k práci mierne zlepšuje.
Vysoká neistota
Zdravý vzťah k práci uvádza 29 % znalostných pracovníkov, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako v roku 2025. Neistota však zostáva vysoká – 86 % pracovníkov zažilo za posledný rok organizačné zmeny a 67 % považuje odchod zo zamestnania za príliš riskantný.
Výrazne rastie aj využívanie umelej inteligencie. Nástroje AI poskytované zamestnávateľom používa denne alebo týždenne 59 % znalostných pracovníkov, pričom podiel ľudí, ktorí AI vôbec nepoužívajú, klesol na 16 %. AI agentov už využíva 47 % zamestnancov. Štúdia zároveň ukazuje, že s rastúcim využívaním AI rastie aj potreba rozvíjať nové a prenositeľné zručnosti.
Dôvera vo vedenie
Dôležitú úlohu zohráva aj technologické vybavenie. Až 70 % vedúcich pracovníkov ho považuje za konkurenčnú výhodu a takmer dve tretiny upozorňujú, že zlá skúsenosť s technológiami môže firmám sťažiť udržanie talentovaných ľudí. Znalostní pracovníci zároveň čoraz viac oceňujú možnosti profesijného rozvoja – 73 % by s väčšou pravdepodobnosťou zostalo u zamestnávateľa, ktorý do ich rozvoja aktívne investuje.
Za najdôležitejší faktor zdravého vzťahu k práci označili respondenti dôveru vo vedenie firmy, ktorá tvorí 32 %. Nasleduje technologická podpora s 20 %, profesijný rozvoj s 19 % a pripravenosť na budúce zmeny so 16 %. Výsledky tak naznačujú, že firmy môžu pracovné prostredie zlepšovať nielen technológiami, ale aj podporou zamestnancov pri zvládaní zmien a rozvoji ich schopností.
Zdroj: SITA.sk - Využívanie AI v kancelárskych profesiách rastie, zlepšuje sa aj vzťah zamestnancov k práci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Umelá inteligencia
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