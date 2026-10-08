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 24hod.sk    Ekonomika

08. októbra 2026

Šefčovič: Obchodný deficit s Čínou je neudržateľný, každý deň vyvezie do EÚ o miliardu viac, než dovezie


Tagy: čínska konkurencia Čínske ministerstvo obchodu čínsko-európske vzťahy eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť európsko-čínske vzťahy Konkurenciaschopnosť obchodný deficit

Slovenský eurokomisár pre obchod je na dvojdňovej návšteve Pekingu s cieľom odvrátiť ďalšiu obchodnú eskaláciu. Obchodný deficit



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belgium_eu_us_trade_27612 scaled 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský eurokomisár pre obchod je na dvojdňovej návšteve Pekingu s cieľom odvrátiť ďalšiu obchodnú eskaláciu.


Obchodný deficit Európskej únie (EÚ) voči Číne je „neudržateľný“ vyhlásil v stredu eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič na začiatku dvojdňových rokovaní v Pekingu, ktorých cieľom je zmierniť rastúce obchodné napätie medzi oboma stranami.

O miliardu viac


Prvý deň v Číne s jedným cieľom: začať vyrovnávať náš neudržateľný obchodný deficit,“ napísal Šefčovič na sociálnej sieti X. Dodal, že počas stretnutia so zástupcami európskych podnikov pôsobiacich v Číne zaznela jasná požiadavka na lepší prístup na čínsky trh a zároveň posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ.

Podľa údajov EÚ Čína vlani každý deň vyviezla do Únie tovary a služby v hodnote približne o jednu miliardu eur vyššej, než šlo opačným smerom.

Únia sa však snaží postupovať opatrne, keďže Čína by mohla obmedziť dodávky strategických surovín vrátane vzácnych zemín nevyhnutných pre európsky priemysel alebo zaviesť prekážky pre vývoz európskych výrobkov na čínsky trh.

Peking varuje pred protekcionizmom


Rokovania prichádzajú v čase, keď Francúzsko a Nemecko, dve najväčšie ekonomiky EÚ, presadzujú tvrdší postup voči prípadným obchodným krokom Pekingu. Podľa listu, do ktorého nahliadla agentúra AFP, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz vyzvali na vytvorenie „spoľahlivého nástroja“ umožňujúceho rýchlu reakciu na prípadnú eskaláciu zo strany Číny.

Peking reagoval varovaním pred protekcionistickými opatreniami. Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že európske štáty by sa mali vyhnúť „nesprávnej ceste“, ktorá by mohla mať negatívne dôsledky aj pre ne samotné.

Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning vo štvrtok vyhlásila, že Peking dúfa v pokračovanie dialógu s Bruselom. „Čína sa vždy riadila zásadou, že otvorenosť a spolupráca, ako aj riešenie hospodárskych a obchodných sporov prostredníctvom rovnocenného dialógu a konzultácií, sú v spoločnom záujme Číny aj Európskej únie,“ povedala novinárom na pravidelnom tlačovom brífingu.


Zdroj: SITA.sk - Šefčovič: Obchodný deficit s Čínou je neudržateľný, každý deň vyvezie do EÚ o miliardu viac, než dovezie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska konkurencia Čínske ministerstvo obchodu čínsko-európske vzťahy eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť európsko-čínske vzťahy Konkurenciaschopnosť obchodný deficit
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