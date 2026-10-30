Veľký zvrat v kauze darovania stíhačiek a ďalšej pomoci Ukrajine. Na rozhodnutie Žilinku už zareagoval aj exminister Naď
Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil rozhodnutie o zastavení stíhania za predčasné. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil rozhodnutie o zastavení stíhania za predčasné.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania vojenskej techniky v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorí vo veci doposiaľ vykonávali pôsobnosť prokuratúry, ako aj vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania „vo veci“ pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Ako generálny prokurátor informoval na sociálnej sieti, po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vydané predčasne. V prípravnom konaní totiž nebol zistený skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, so zameraním na pojmové znaky skutkových podstát stíhaných trestných činov.
„S poukazom na uvedené som určil, že v danej trestnej veci bude pôsobnosť prokurátora ďalej vykonávať Krajská prokurátorka v Trenčíne, ktorej som uložil, aby zabezpečila opätovné začatie trestného stíhania vo veci a vykonanie prípravného konania v súlade s literou zákona (zistenie skutkového stavu v rozsahu zodpovedajúcom pragmatickým kritériám nevyhnutnej potrebnosti),“ zdôraznil Žlinka.
Podľa septembrového rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. V trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB totiž riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR preskúmal zákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru z 31. októbra 2025 o zastavení trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorým zamietol sťažnosť oznamovateľa, ktorým bolo Ministerstvo obrany SR pod vedením Roberta Kaliňáka, proti uzneseniu vyšetrovateľa ÚBOK o zastavení trestného stíhania ako nedôvodnú.
Riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR dospel k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu. Ako GP SR v septembri skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
„Postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli správne a v súlade so zákonom,“ zdôraznila generálna prokuratúra.
Opätovne začaté trestné stíhanie podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) nič nezmení. Stojí si za tým, že darovaním techniky na Ukrajinu neporušili zákon. V reakcii na slová generálneho prokurátora Maroša Žilinku pripomenul, že po dvoch rokoch vyšetrovania, mnohých výsluchoch a zabezpečovaní listinných dôkazov špeciálnym tímom Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) skonštatovali vyšetrovatelia, dozorový prokurátor, krajský prokurátor a prokurátor Generálnej prokuratúry SR, že v súvislosti s darovaním vojenského materiálu nebol spáchaný žiadny trestný čin.
„Ak generálny prokurátor svojím osobným rozhodnutím rozhodol o opätovnom začatí trestného stíhania vo veci, rešpektujem to. Nepredpokladám však žiadne prekvapivé závery, pretože je zrejmé, že k žiadnemu trestnému činu nedošlo,“ vyhlásil Naď.
Zároveň dúfa, že Žilinka bude takto iniciatívne konať aj pri zjavných trestných činoch. Spomenul napríklad únos Vietnamca, šírenie poplašných správ súčasnou vládou v súvislosti s vymyslenými pučmi, kauzu slayáda, netransparentné nákupy či zvážanie migrantov na slovenské hranice v predvolebnej kampani.
Zdroj: SITA.sk - Veľký zvrat v kauze darovania stíhačiek a ďalšej pomoci Ukrajine. Na rozhodnutie Žilinku už zareagoval aj exminister Naď © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania vojenskej techniky v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorí vo veci doposiaľ vykonávali pôsobnosť prokuratúry, ako aj vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania „vo veci“ pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Predčasné rozhodnutie
Ako generálny prokurátor informoval na sociálnej sieti, po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vydané predčasne. V prípravnom konaní totiž nebol zistený skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, so zameraním na pojmové znaky skutkových podstát stíhaných trestných činov.
„S poukazom na uvedené som určil, že v danej trestnej veci bude pôsobnosť prokurátora ďalej vykonávať Krajská prokurátorka v Trenčíne, ktorej som uložil, aby zabezpečila opätovné začatie trestného stíhania vo veci a vykonanie prípravného konania v súlade s literou zákona (zistenie skutkového stavu v rozsahu zodpovedajúcom pragmatickým kritériám nevyhnutnej potrebnosti),“ zdôraznil Žlinka.
Žiadny trestný čin
Podľa septembrového rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. V trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB totiž riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR preskúmal zákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru z 31. októbra 2025 o zastavení trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj rozhodnutie prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 26. januára 2026, ktorým zamietol sťažnosť oznamovateľa, ktorým bolo Ministerstvo obrany SR pod vedením Roberta Kaliňáka, proti uzneseniu vyšetrovateľa ÚBOK o zastavení trestného stíhania ako nedôvodnú.
Riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR dospel k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu. Ako GP SR v septembri skonštatovala, nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
„Postup a rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli správne a v súlade so zákonom,“ zdôraznila generálna prokuratúra.
Reakcia Naďa
Opätovne začaté trestné stíhanie podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) nič nezmení. Stojí si za tým, že darovaním techniky na Ukrajinu neporušili zákon. V reakcii na slová generálneho prokurátora Maroša Žilinku pripomenul, že po dvoch rokoch vyšetrovania, mnohých výsluchoch a zabezpečovaní listinných dôkazov špeciálnym tímom Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) skonštatovali vyšetrovatelia, dozorový prokurátor, krajský prokurátor a prokurátor Generálnej prokuratúry SR, že v súvislosti s darovaním vojenského materiálu nebol spáchaný žiadny trestný čin.
„Ak generálny prokurátor svojím osobným rozhodnutím rozhodol o opätovnom začatí trestného stíhania vo veci, rešpektujem to. Nepredpokladám však žiadne prekvapivé závery, pretože je zrejmé, že k žiadnemu trestnému činu nedošlo,“ vyhlásil Naď.
Zároveň dúfa, že Žilinka bude takto iniciatívne konať aj pri zjavných trestných činoch. Spomenul napríklad únos Vietnamca, šírenie poplašných správ súčasnou vládou v súvislosti s vymyslenými pučmi, kauzu slayáda, netransparentné nákupy či zvážanie migrantov na slovenské hranice v predvolebnej kampani.
Zdroj: SITA.sk - Veľký zvrat v kauze darovania stíhačiek a ďalšej pomoci Ukrajine. Na rozhodnutie Žilinku už zareagoval aj exminister Naď © SITA Všetky práva vyhradené.
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