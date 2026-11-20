Zdedila dom po tete, o ktorej ani netušila. No začali sa diať strašné veci!
Starý dom, neznáma príbuzná a minulosť, o ktorej sa v rodine nesmie hovoriť. Lucia Sasková v novinke Pozostalá rozohráva príbeh, ktorý sa začína lákavou ponukou a pokračuje znepokojivým varovaním.
Autorka priznala, že ju odjakživa priťahujú opustené budovy a miesta, z ktorých cíti čosi nevysvetliteľné. Práve táto fascinácia sa premietla aj do jej najnovšieho hororu.
Hlavná hrdinka sa dozvie, že sestra jej matky, ktorú nikdy nepoznala, jej odkázala dom. Dedičstvo prijme, no vzápätí zistí, že tým zrejme prekročila hranicu, za ktorou sa skrýva čosi nebezpečné. Matkina reakcia je šokujúca. Namiesto vysvetlenia prichádza ultimátum. „Ak to dedičstvo prijmeš, viac nebudeš moja dcéra!“
Dcéra však už rozhodnutie urobila. Navyše si nemôže dovoliť len tak odmietnuť hodnotnú nehnuteľnosť. A predovšetkým chce vedieť, prečo sa jej matka tak veľmi bojí domu, ktorého majiteľka je už mŕtva.
Lucia Sasková tu pracuje s lákavou hororovou zápletkou. Neznáma rodinná minulosť, zamlčané udalosti a nehnuteľnosť, ktorá zjavne nie je obyčajným dedičstvom. Prijatím domu sa hrdinka nevedomky zapojí do temnej hry, v ktorej sa postupne stiera hranica medzi víťazstvom a prehrou, životom a smrťou.
Pre čitateľov, ktorí autorku poznajú najmä vďaka jej ostatným psychologickým románom, môže byť prekvapením, ako veľmi ju priťahuje strašidelný žáner. Ona sama však priznáva, že v hororoch našla svoje miesto. „Ja som sa v tých hororoch trošičku našla, aj keď nie každému tento žáner vyhovuje, a je to úplne v poriadku,“ hovorí Lucia Sasková. Pri písaní sa snaží prinášať niečo odlišné od príbehov, ktoré už čitatelia poznajú. Zároveň si uvedomuje, že slovenská hororová literatúra nemá také široké zastúpenie ako iné žánre. „Mám pocit, že na Slovensku je tých hororov stále dosť málo, aj autorov, ktorí sa tomu venujú,“ dodáva.
A hoci sa horory tradične spájajú s Halloweenom či Dušičkami, podľa autorky sa netreba obmedzovať na jesenné mesiace. Strašidelná kniha môže dobre padnúť aj v januári. A dokonca v lete, keď jej čitatelia hovoria, že im priniesla príjemné schladenie.
Pozrite si video s Luciou Saskovou
Pozostalá je horor pre čitateľov, ktorých lákajú rodinné tajomstvá, opustené domy a príbehy, v ktorých sa za zdanlivo obyčajnou udalosťou skrýva niečo desivé. A možno vás prinúti zamyslieť sa aj nad tým, či je každé dedičstvo naozaj darom. Pretože niektoré dvere je možno lepšie nechať zatvorené…
Milan Buno, knižný publicista
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