Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako stovkou rakiet a 400 dronmi, zahynulo osem ľudí
Väčšina striel s plochou dráhou letu zasiahla ciele v západných regiónoch Ukrajiny, predovšetkým energetické zariadenia. Ruské sily pri masívnom útoku na Ukrajinu v ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Väčšina striel s plochou dráhou letu zasiahla ciele v západných regiónoch Ukrajiny, predovšetkým energetické zariadenia.
Ruské sily pri masívnom útoku na Ukrajinu v noci na piatok použili viac ako sto rakiet rôznych typov a 400 dronov. Ako referuje web Liga.net, oznámil to hovorca vzdušných síl Ukrajiny Jurij Ihnat.
V Kyjeve zahynulo šesť ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia, uviedol na sociálnej sieti premiér Serhij Koreckyj. Primátor Ľvova Andrij Sadovyj oznámil, že v meste zahynuli dvaja ľudia. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Okupanti najskôr vypálili strely Kalibr z mora a následne strely Ch-101 z lietadiel, uviedol Ihnat. Celkovo išlo až o 80 striel s plochou dráhou letu. Ihnat povedal, že jedna z nich pravdepodobne narušila poľský vzdušný priestor. Túto informáciu momentálne overujú. Väčšina striel s plochou dráhou letu zasiahla ciele v západných regiónoch Ukrajiny, predovšetkým energetické zariadenia.
Rusko vypálilo aj približne 20 balistických rakiet, ktoré smerovali najmä na Kyjev a Kyjevskú oblasť. Terčom útokov boli mosty. Rusi použili aj okolo 400 útočných dronov, z ktorých 120 malo prúdový pohon, spresnil hovorca vzdušných síl.
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako stovkou rakiet a 400 dronmi, zahynulo osem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské sily pri masívnom útoku na Ukrajinu v noci na piatok použili viac ako sto rakiet rôznych typov a 400 dronov. Ako referuje web Liga.net, oznámil to hovorca vzdušných síl Ukrajiny Jurij Ihnat.
V Kyjeve zahynulo šesť ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia, uviedol na sociálnej sieti premiér Serhij Koreckyj. Primátor Ľvova Andrij Sadovyj oznámil, že v meste zahynuli dvaja ľudia. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Okupanti najskôr vypálili strely Kalibr z mora a následne strely Ch-101 z lietadiel, uviedol Ihnat. Celkovo išlo až o 80 striel s plochou dráhou letu. Ihnat povedal, že jedna z nich pravdepodobne narušila poľský vzdušný priestor. Túto informáciu momentálne overujú. Väčšina striel s plochou dráhou letu zasiahla ciele v západných regiónoch Ukrajiny, predovšetkým energetické zariadenia.
Rusko vypálilo aj približne 20 balistických rakiet, ktoré smerovali najmä na Kyjev a Kyjevskú oblasť. Terčom útokov boli mosty. Rusi použili aj okolo 400 útočných dronov, z ktorých 120 malo prúdový pohon, spresnil hovorca vzdušných síl.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako stovkou rakiet a 400 dronmi, zahynulo osem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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