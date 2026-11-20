Mathernová: Vstup Ukrajiny do EÚ do roku 2030 je naďalej reálny. Kyjev však musí zrýchliť reformy
Katarína Mathernová, ktorá zastupuje EÚ na Ukrajine od roku 2023, zároveň potvrdila, že na budúci rok plánuje skončiť vo funkcii aj v európskych inštitúciách. Ukrajina má naďalej reálnu šancu ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Katarína Mathernová, ktorá zastupuje EÚ na Ukrajine od roku 2023, zároveň potvrdila, že na budúci rok plánuje skončiť vo funkcii aj v európskych inštitúciách.
Ukrajina má naďalej reálnu šancu stať sa členom Európskej únie do konca tohto desaťročia. Podľa slovenskej diplomatky a veľvyslankyne EÚ v Kyjeve Kataríny Mathernovej však musí výrazne zrýchliť reformy, predovšetkým v oblasti justície, prokuratúry a boja proti korupcii. V rozhovore pre portál Európska pravda upozornila, že rozhodujúce budú najbližšie mesiace a schopnosť ukrajinských inštitúcií udržať reformné tempo aj počas pokračujúcej vojny.
„Osobne si myslím - a už som to viackrát spomenula, aj verejne, že vstup do EÚ do konca desaťročia je realistický. Naďalej je realistický,“ vyhlásila Mathernová. Podmienkou je podľa nej dokončenie všetkých technických prác potrebných na vstup do konca roka 2028. „Ukrajina by musela udržať zrýchlené tempo reforiem, najmä tých, ktoré sú spojené s priebežnými kritériami, čo je ďalšia veľká otázka. Toto zrýchlenie by bolo potrebné udržať - akokoľvek ťažko to znie - počas vojny,“ zdôraznila.
Za najbližší kľúčový míľnik považuje splnenie priebežných kritérií v oblasti základných hodnôt a právneho štátu, ktoré sú nevyhnutné na uzatváranie jednotlivých kapitol prístupových rokovaní. Podľa Mathernovej je realistickým termínom prvá polovica budúceho roka, teda leto 2027. Ukrajinská vláda by ich chcela splniť ešte skôr, diplomatka však upozornila na očakávanú náročnú zimu. „Myslím si však, že leto budúceho roka je realistické,“ uviedla.
Najnovšiu hodnotiacu správu Európskej komisie označila za najsilnejšiu a najpovzbudivejšiu počas svojho pôsobenia v Kyjeve. Komisia podľa nej konečne uznala súhrnný pokrok Ukrajiny v 14 oblastiach vrátane takmer všetkých základných reformných oblastí. Zároveň však priznala, že pomalé tempo z prvej polovice tohto roka by pokračovanie prístupového procesu výrazne skomplikovalo. „Ukrajina musí zrýchliť. A čas na zrýchlenie je práve teraz,“ vyhlásila.
Mathernová upozornila aj na rozdielne podmienky, v ktorých sa na vstup do EÚ pripravujú Ukrajina a Moldavsko. Kým Moldavsko nie je vystavené každodennému bombardovaniu, ukrajinský parlament musí prijímať zákony počas vojny a bez možnosti uskutočniť nové voľby. „Oni nepripravujú zákony v krytoch. Nie sú denne bombardovaní. Nie sú v akútnom stave vojny,“ pripomenula diplomatka. Podľa nej preto nie je spravodlivé porovnávať rýchlosť reforiem oboch krajín bez zohľadnenia týchto okolností.
Mathernová, ktorá zastupuje EÚ na Ukrajine od roku 2023, zároveň potvrdila, že na budúci rok plánuje skončiť vo funkcii aj v európskych inštitúciách. Dúfa, že do jej odchodu Ukrajina dosiahne významný posun v prístupovom procese a hodnotenie splnenia priebežných kritérií bude predložené členským štátom Únie.
Zdroj: SITA.sk - Mathernová: Vstup Ukrajiny do EÚ do roku 2030 je naďalej reálny. Kyjev však musí zrýchliť reformy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina má naďalej reálnu šancu stať sa členom Európskej únie do konca tohto desaťročia. Podľa slovenskej diplomatky a veľvyslankyne EÚ v Kyjeve Kataríny Mathernovej však musí výrazne zrýchliť reformy, predovšetkým v oblasti justície, prokuratúry a boja proti korupcii. V rozhovore pre portál Európska pravda upozornila, že rozhodujúce budú najbližšie mesiace a schopnosť ukrajinských inštitúcií udržať reformné tempo aj počas pokračujúcej vojny.
Splnenie kritérií
„Osobne si myslím - a už som to viackrát spomenula, aj verejne, že vstup do EÚ do konca desaťročia je realistický. Naďalej je realistický,“ vyhlásila Mathernová. Podmienkou je podľa nej dokončenie všetkých technických prác potrebných na vstup do konca roka 2028. „Ukrajina by musela udržať zrýchlené tempo reforiem, najmä tých, ktoré sú spojené s priebežnými kritériami, čo je ďalšia veľká otázka. Toto zrýchlenie by bolo potrebné udržať - akokoľvek ťažko to znie - počas vojny,“ zdôraznila.
Za najbližší kľúčový míľnik považuje splnenie priebežných kritérií v oblasti základných hodnôt a právneho štátu, ktoré sú nevyhnutné na uzatváranie jednotlivých kapitol prístupových rokovaní. Podľa Mathernovej je realistickým termínom prvá polovica budúceho roka, teda leto 2027. Ukrajinská vláda by ich chcela splniť ešte skôr, diplomatka však upozornila na očakávanú náročnú zimu. „Myslím si však, že leto budúceho roka je realistické,“ uviedla.
Rozdielne podmienky
Najnovšiu hodnotiacu správu Európskej komisie označila za najsilnejšiu a najpovzbudivejšiu počas svojho pôsobenia v Kyjeve. Komisia podľa nej konečne uznala súhrnný pokrok Ukrajiny v 14 oblastiach vrátane takmer všetkých základných reformných oblastí. Zároveň však priznala, že pomalé tempo z prvej polovice tohto roka by pokračovanie prístupového procesu výrazne skomplikovalo. „Ukrajina musí zrýchliť. A čas na zrýchlenie je práve teraz,“ vyhlásila.
Mathernová upozornila aj na rozdielne podmienky, v ktorých sa na vstup do EÚ pripravujú Ukrajina a Moldavsko. Kým Moldavsko nie je vystavené každodennému bombardovaniu, ukrajinský parlament musí prijímať zákony počas vojny a bez možnosti uskutočniť nové voľby. „Oni nepripravujú zákony v krytoch. Nie sú denne bombardovaní. Nie sú v akútnom stave vojny,“ pripomenula diplomatka. Podľa nej preto nie je spravodlivé porovnávať rýchlosť reforiem oboch krajín bez zohľadnenia týchto okolností.
Mathernová, ktorá zastupuje EÚ na Ukrajine od roku 2023, zároveň potvrdila, že na budúci rok plánuje skončiť vo funkcii aj v európskych inštitúciách. Dúfa, že do jej odchodu Ukrajina dosiahne významný posun v prístupovom procese a hodnotenie splnenia priebežných kritérií bude predložené členským štátom Únie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Mathernová: Vstup Ukrajiny do EÚ do roku 2030 je naďalej reálny. Kyjev však musí zrýchliť reformy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Británia a EÚ chcú po brexite obnoviť vzťahy. Burnham v Bruseli rokuje o obchode aj mobilite mladých ľudí
- Daždivý tréning v Las Vegas ovládol Russell, päť jazdcov ani nevyšlo z boxov
- Slovenky chcú na domácich ME viac než len víťaziť. Na dresoch ponesú odkaz o sile žien
- V Tbilisi sa po výbuchu plynu zrútil dom. Z trosiek zachránili 3-ročné dieťa, ďalších šesť osôb také šťastie nemalo
- V Milujem Slovensko sa proti sebe postavia hokejisti aj Twiinsky. Zabojujú aj herci zo seriálu Nemocnica – FOTO