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08. októbra 2026
Putin chce vyhrať vojnu terorizovaním civilistov, obvinil ruského vodcu britský minister zahraničia pri návšteve Kyjeva
Tagy: Britský minister zahraničných vecí Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Terorizmus Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Miliband zároveň oznámil nové britské sankcie proti Rusku. Dotknú sa tieňovej flotily, ropných spoločností aj kryptomenových platforiem. Britský ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Miliband zároveň oznámil nové britské sankcie proti Rusku. Dotknú sa tieňovej flotily, ropných spoločností aj kryptomenových platforiem.
Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband vo štvrtok počas návštevy Ukrajiny obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa snaží vyhrať vojnu terorizovaním civilného obyvateľstva.
Miliband pricestoval do krajiny deň potom, ako ruská raketa zasiahla päťpodlažný obytný dom na severe Ukrajiny. Pri útoku zahynulo 22 ľudí vrátane piatich detí, ktoré v čase zásahu spali.
Šéf britskej diplomacie navštívil miesto útoku spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Neexistuje jasnejší dôkaz o Putinových zlých úmysloch a stratégii v tomto konflikte. Putin kedysi tvrdil, že zvíťazí na bojisku. Teraz sa snaží zvíťaziť terorizovaním civilistov,“ povedal Miliband pri zničenom dome a hromadách trosiek.
Zároveň oznámil nové britské sankcie proti Rusku. Týkajú sa takzvanej tieňovej flotily tankerov, ropných spoločností, kryptomenových platforiem a finančných zdrojov podporujúcich ruské vojnové úsilie.
Britské ministerstvo zahraničných vecí následne spresnilo, že sankcie zasiahnu ďalšie dve ruské ropné spoločnosti Zarubežnefť a INK Capital, 12 tankerov patriacich do tieňovej flotily, tri kryptomenové burzy a dve platobné platformy.
Sankcie sa budú vzťahovať aj na „17 subjektov a jednotlivcov zapojených do dodávok tovarov, ktoré UK, USA a EÚ považujú za nevyhnutné pre pokračovanie ruského vojnového úsilia“, uvádza sa vo vyhlásení.
Londýn minulý mesiac oznámil dodatočnú pomoc Ukrajine vo výške 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany vrátane rakiet Patriot.
Britský premiér Andy Burnham navštívil Ukrajinu v auguste počas svojej prvej zahraničnej cesty od nástupu do funkcie a prisľúbil pokračovanie podpory Kyjevu napriek tomu, čo označil za „nehorázne ruské hrozby“ voči Veľkej Británii.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin chce vyhrať vojnu terorizovaním civilistov, obvinil ruského vodcu britský minister zahraničia pri návšteve Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband vo štvrtok počas návštevy Ukrajiny obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa snaží vyhrať vojnu terorizovaním civilného obyvateľstva.
Putinov teror
Miliband pricestoval do krajiny deň potom, ako ruská raketa zasiahla päťpodlažný obytný dom na severe Ukrajiny. Pri útoku zahynulo 22 ľudí vrátane piatich detí, ktoré v čase zásahu spali.
Šéf britskej diplomacie navštívil miesto útoku spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Neexistuje jasnejší dôkaz o Putinových zlých úmysloch a stratégii v tomto konflikte. Putin kedysi tvrdil, že zvíťazí na bojisku. Teraz sa snaží zvíťaziť terorizovaním civilistov,“ povedal Miliband pri zničenom dome a hromadách trosiek.
Nová dávka sankcií
Zároveň oznámil nové britské sankcie proti Rusku. Týkajú sa takzvanej tieňovej flotily tankerov, ropných spoločností, kryptomenových platforiem a finančných zdrojov podporujúcich ruské vojnové úsilie.
Britské ministerstvo zahraničných vecí následne spresnilo, že sankcie zasiahnu ďalšie dve ruské ropné spoločnosti Zarubežnefť a INK Capital, 12 tankerov patriacich do tieňovej flotily, tri kryptomenové burzy a dve platobné platformy.
Sankcie sa budú vzťahovať aj na „17 subjektov a jednotlivcov zapojených do dodávok tovarov, ktoré UK, USA a EÚ považujú za nevyhnutné pre pokračovanie ruského vojnového úsilia“, uvádza sa vo vyhlásení.
Napriek ruským hrozbám
Londýn minulý mesiac oznámil dodatočnú pomoc Ukrajine vo výške 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany vrátane rakiet Patriot.
Britský premiér Andy Burnham navštívil Ukrajinu v auguste počas svojej prvej zahraničnej cesty od nástupu do funkcie a prisľúbil pokračovanie podpory Kyjevu napriek tomu, čo označil za „nehorázne ruské hrozby“ voči Veľkej Británii.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin chce vyhrať vojnu terorizovaním civilistov, obvinil ruského vodcu britský minister zahraničia pri návšteve Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Britský minister zahraničných vecí Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Terorizmus Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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