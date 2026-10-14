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14. októbra 2026
Po údajnom útoku na dve ruské rafinérie Moskva obvinila Kyjev z porušovania neexistujúceho energetického prímeria
Poradca ukrajinského prezidenta obvinenia odmietol. Podľa neho ide o výmysel a zasiahnuté boli iné objekty, nie rafinérie. Rusko v stredu obvinilo Ukrajinu z porušenia
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14.10.2026 (SITA.sk) - Poradca ukrajinského prezidenta obvinenia odmietol. Podľa neho ide o výmysel a zasiahnuté boli iné objekty, nie rafinérie.
Rusko v stredu obvinilo Ukrajinu z porušenia energetického prímeria, ktoré minulý týždeň jednostranne vyhlásil americký prezident Donald Trump. Kyjev tieto tvrdenia odmietol ako nepravdivé.
Ruský vicepremiér pre energetiku Alexander Novak uviedol, že ukrajinské drony zaútočili na dve ropné rafinérie v Saratovskej a Riazanskej oblasti. „Dnes boli režimom v Kyjeve napadnuté dve ropné rafinérie v Saratovskej a Riazanskej oblasti,“ citovali Novaka ruské tlačové agentúry.
Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn však tieto obvinenia odmietol. Podľa neho ide o výmysel a zasiahnuté boli iné objekty, nie rafinérie.
Trump v nedeľu prekvapil obe strany konfliktu, keď jednostranne oznámil energetické prímerie, a to len niekoľko dní po zmiernení sankcií voči Rusku, ktorým mu umožnil obnoviť vývoz motorovej nafty.
„Vidíme, že ukrajinská strana neprejavuje snahu smerovať k energetickému prímeriu,“ vyhlásil Novak. Ukrajina naopak tvrdí, že Rusko od nedele opakovane útočí na jej energetické zariadenia a kritickú infraštruktúru pomocou balistických rakiet a útočných bezpilotných lietadiel.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom útoku na dve ruské rafinérie Moskva obvinila Kyjev z porušovania neexistujúceho energetického prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v stredu obvinilo Ukrajinu z porušenia energetického prímeria, ktoré minulý týždeň jednostranne vyhlásil americký prezident Donald Trump. Kyjev tieto tvrdenia odmietol ako nepravdivé.
Ruský vicepremiér pre energetiku Alexander Novak uviedol, že ukrajinské drony zaútočili na dve ropné rafinérie v Saratovskej a Riazanskej oblasti. „Dnes boli režimom v Kyjeve napadnuté dve ropné rafinérie v Saratovskej a Riazanskej oblasti,“ citovali Novaka ruské tlačové agentúry.
Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn však tieto obvinenia odmietol. Podľa neho ide o výmysel a zasiahnuté boli iné objekty, nie rafinérie.
Trump v nedeľu prekvapil obe strany konfliktu, keď jednostranne oznámil energetické prímerie, a to len niekoľko dní po zmiernení sankcií voči Rusku, ktorým mu umožnil obnoviť vývoz motorovej nafty.
„Vidíme, že ukrajinská strana neprejavuje snahu smerovať k energetickému prímeriu,“ vyhlásil Novak. Ukrajina naopak tvrdí, že Rusko od nedele opakovane útočí na jej energetické zariadenia a kritickú infraštruktúru pomocou balistických rakiet a útočných bezpilotných lietadiel.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom útoku na dve ruské rafinérie Moskva obvinila Kyjev z porušovania neexistujúceho energetického prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.
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