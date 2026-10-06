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06. októbra 2026
Ukrajinská balistická raketa FP-9 schopná zasiahnuť Moskvu má byť hotová už túto jeseň
Tagy: Balistická raketa drony Šáhid Rusko-ukrajinský konflikt Stíhacie lietadlo F-16 Vojna na Ukrajine výroba dronov
Ukrajina tento týždeň prvýkrát bojovo použila raketu FP-7 domácej proveniencie, jej pripravovaný nástupca má mať výrazne dlhší dosah. Ukrajinská
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6.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajina tento týždeň prvýkrát bojovo použila raketu FP-7 domácej proveniencie, jej pripravovaný nástupca má mať výrazne dlhší dosah.
Ukrajina tento týždeň oznámila prvé bojové použitie domácej balistickej rakety FP-7 s doletom približne 250 kilometrov. Zelenskyj uviedol, že výrobcu Fire Point osobne vyzval, aby urýchlil vývoj podstatne výkonnejšieho modelu FP-9.
„Povedal som im: Kde je moja FP-9? Potrebujeme FP-9. A FP-9 bude túto jeseň, som si istý,“ priblížil prezident.
Kyjev zároveň hľadá nové možnosti obrany proti ruským prúdovým bezpilotným lietadlám.
Podľa Zelenského ukrajinské stíhačky F-16 a MiG zostreľujú približne 60 percent týchto cieľov, zásoby 20-milimetrovej munície pre ich palubné kanóny však prudko klesajú.
Ukrajina preto posilňuje elektronický boj a v druhej polovici októbra očakáva prvé dodávky malých a lacných protilietadlových rakiet určených proti novým verziám dronov Šáhid.
Súčasne vyvíja päť nových typov stíhacích dronov. Testy dvoch modelov zatiaľ podľa Zelenského dosiahli úspešnosť približne 30 percent, pričom Kyjev ich chce ďalej zdokonaľovať a rozšíriť výrobu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská balistická raketa FP-9 schopná zasiahnuť Moskvu má byť hotová už túto jeseň © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská balistická raketa FP-9, ktorej plánovaný dolet má umožniť zasiahnuť Moskvu, by mala byť pripravená už túto jeseň, vyhlásil podľa webu Ukrainska Pravda prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina tento týždeň oznámila prvé bojové použitie domácej balistickej rakety FP-7 s doletom približne 250 kilometrov. Zelenskyj uviedol, že výrobcu Fire Point osobne vyzval, aby urýchlil vývoj podstatne výkonnejšieho modelu FP-9.
„Povedal som im: Kde je moja FP-9? Potrebujeme FP-9. A FP-9 bude túto jeseň, som si istý,“ priblížil prezident.
Obrana proti dronom
Kyjev zároveň hľadá nové možnosti obrany proti ruským prúdovým bezpilotným lietadlám.
Podľa Zelenského ukrajinské stíhačky F-16 a MiG zostreľujú približne 60 percent týchto cieľov, zásoby 20-milimetrovej munície pre ich palubné kanóny však prudko klesajú.
Nové Šáhidy
Ukrajina preto posilňuje elektronický boj a v druhej polovici októbra očakáva prvé dodávky malých a lacných protilietadlových rakiet určených proti novým verziám dronov Šáhid.
Súčasne vyvíja päť nových typov stíhacích dronov. Testy dvoch modelov zatiaľ podľa Zelenského dosiahli úspešnosť približne 30 percent, pričom Kyjev ich chce ďalej zdokonaľovať a rozšíriť výrobu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská balistická raketa FP-9 schopná zasiahnuť Moskvu má byť hotová už túto jeseň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Balistická raketa drony Šáhid Rusko-ukrajinský konflikt Stíhacie lietadlo F-16 Vojna na Ukrajine výroba dronov
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