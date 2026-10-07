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07. októbra 2026
Ukrajinský darček k Putinovým narodeninám: 1 690 vyradených vojakov za 24 hodín
Tagy: Darček pre Putina Ruská armáda Ruské straty vo vojne na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinský generálny štáb Vojna na Ukrajine
Celkové ruské straty od začiatku invázie dosiahli podľa odhadov ukrajinského generálneho štábu približne 1 545 950 vojakov. Ukrajinský generálny štáb v ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Celkové ruské straty od začiatku invázie dosiahli podľa odhadov ukrajinského generálneho štábu približne 1 545 950 vojakov.
Ukrajinský generálny štáb v stredu pri príležitosti 74. narodenín ruského prezidenta Vladimira Putina uviedol, že ruská armáda za uplynulých 24 hodín prišla podľa jeho odhadov o 1 690 vojakov, 51 delostreleckých systémov a dva systémy protivzdušnej obrany. Referuje o tom spravodajský portál United24media.
„Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny pri príležitosti 74. narodenín Vladimira Putina sumarizuje priebežné výsledky strát ruskej armády,“ uviedla ukrajinská armáda.
Podľa jej najnovších odhadov dosiahli celkové ruské straty od začiatku invázie v roku 2022 približne 1 545 950 vojakov. Tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.
„Rozpútaním najväčšej vojny na európskom kontinente od druhej svetovej vojny ruský diktátor každým ďalším rokom približuje svoju krajinu k priepasti a seba k smetisku dejín,“ dodal generálny štáb pri príležitosti Putinových narodenín.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský darček k Putinovým narodeninám: 1 690 vyradených vojakov za 24 hodín © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský generálny štáb v stredu pri príležitosti 74. narodenín ruského prezidenta Vladimira Putina uviedol, že ruská armáda za uplynulých 24 hodín prišla podľa jeho odhadov o 1 690 vojakov, 51 delostreleckých systémov a dva systémy protivzdušnej obrany. Referuje o tom spravodajský portál United24media.
„Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny pri príležitosti 74. narodenín Vladimira Putina sumarizuje priebežné výsledky strát ruskej armády,“ uviedla ukrajinská armáda.
Podľa jej najnovších odhadov dosiahli celkové ruské straty od začiatku invázie v roku 2022 približne 1 545 950 vojakov. Tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.
„Rozpútaním najväčšej vojny na európskom kontinente od druhej svetovej vojny ruský diktátor každým ďalším rokom približuje svoju krajinu k priepasti a seba k smetisku dejín,“ dodal generálny štáb pri príležitosti Putinových narodenín.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský darček k Putinovým narodeninám: 1 690 vyradených vojakov za 24 hodín © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Darček pre Putina Ruská armáda Ruské straty vo vojne na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinský generálny štáb Vojna na Ukrajine
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