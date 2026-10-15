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15. októbra 2026

„Končíme.“ Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinérie, Trumpovi vyčíta ústupky Putinovi


Tagy: energetické prímerie Energetický sektor ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident tvrdí, že Kyjev na žiadosť USA na tri dni pozastavil útoky na energetické zariadenia, Moskva však v bombardovaní pokračovala. Obáva sa tiež, že americké obchodné dohody s Ruskom pomôžu ...



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lithuania_ukraine_poland_19063 1 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tvrdí, že Kyjev na žiadosť USA na tri dni pozastavil útoky na energetické zariadenia, Moskva však v bombardovaní pokračovala. Obáva sa tiež, že americké obchodné dohody s Ruskom pomôžu financovať vojnu.


Ukrajina obnoví útoky na ruské ropné rafinérie po tom, ako podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dodržiavala energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Rusko pokračovalo v úderoch na ukrajinskú infraštruktúru.

Zelenskyj to vyhlásil v rozhovore pre britský denník Financial Times, o ktorom informoval portál Ukrajinská pravda. „Zákaz útočiť na rafinérie už neplatí. Končíme,“ povedal ukrajinský prezident.

Kritika Washingtonu


Zelenskyj uviedol, že Ukrajina na žiadosť Spojených štátov na tri dni pozastavila útoky na energetické zariadenia. Ruská armáda však podľa neho naďalej zasahovala ukrajinskú energetickú infraštruktúru a zabíjala civilistov. Tvrdí, že za uplynulý týždeň prišlo o život viac ako sto ľudí. Trump pritom 11. októbra oznámil energetické prímerie, hoci Kyjev podľa skorších správ nebol o údajnej dohode vopred informovaný.

Ukrajinský prezident ostro kritizoval aj ochotu Washingtonu uzatvárať obchodné dohody s Moskvou. Podľa Financial Times americká administratíva tlačí na Kyjev, aby zastavil útoky na ruské rafinérie, pričom obmedzenie úderov a dohoda o nákupe státisícov ton ruskej nafty majú podľa americkej argumentácie pomôcť znížiť ceny pohonných látok v USA.

Ďalšie dohody


Zelenskyj sa obáva, že zastavenie ukrajinských útokov by mohlo povzbudiť Washington a Moskvu k ďalším obchodným dohodám, ktoré by Rusku poskytli nové finančné zdroje na vedenie vojny. „Otázkou bude, kedy príde ďalšia dohoda. Možno to bude plyn. Určite to bude plyn,“ vyhlásil.

Na otázku, prečo má podľa neho Trump blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, Zelenskyj odpovedal, že americký prezident obdivuje autokratov a mimoriadne bohatých ľudí. „Otvorene a nahlas hovorí, že takýchto ľudí miluje a rešpektuje. Pretože ľudí, ktorí dokážu byť lídrami 20, 30 či 40 rokov, považuje za veľmi silných,“ povedal.

Ukrajina prišla o prístup k americkým systémom


Zelenskyj zároveň tvrdí, že počas pozastavenia ukrajinských úderov jeho krajina prišla o prístup k americkým systémom včasného varovania pred balistickými raketami. Spomalenie satelitného spojenia Starlink podľa neho navyše skomplikovalo bojové operácie aj útoky na ruské vojenské ciele. Obmedzenie zdieľania spravodajských informácií a problémy so Starlinkom označil za nebezpečné pre Ukrajinu.

Napriek zhoršeniu vzťahov Zelenskyj zdôraznil, že Spojené štáty zostávajú pre Ukrajinu zásadným strategickým partnerom. Pripustil, že by bol ochotný zastaviť útoky na ruské rafinérie aj pri pokračujúcich ruských úderoch, ale iba výmenou za ďalšie americké protirakety do systémov Patriot. „Nájdeme východisko, ale bolo by lepšie nedávať mu (Putinovi) nový život ani novú vôľu bojovať,“ skonštatoval Zelenskyj.

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Zdroj: SITA.sk - „Končíme.“ Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinérie, Trumpovi vyčíta ústupky Putinovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetické prímerie Energetický sektor ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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