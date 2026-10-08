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08. októbra 2026
Alcaraz, Sinner, Osaková a ďalší profesionáli potvrdili účasť na exhibičnom podujatí pred štartom Australian Open
Inovatívny tenisový formát v Melbourne opäť spojí amatérov so svetovými hviezdami. Organizátori úvodného grandslamového turnaja každej sezóny Australian Open v januári 2027 obnovia konanie ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Inovatívny tenisový formát v Melbourne opäť spojí amatérov so svetovými hviezdami.
Organizátori úvodného grandslamového turnaja každej sezóny Australian Open v januári 2027 obnovia konanie inovatívneho turnaja pod názvom "1 Point Slam", na ktorom sa predstavia hviezdy ako Carlos Alcaraz, Cori Gauffová, Naomi Osaková či Jannik Sinner.
Spomenutý jedinečný formát prináša zápasy na jednu jedinú loptičku, sa konal tento rok v Melbourne Parku pred štartom grandslamu a stretol sa s veľkým záujmom. V rámci súťaže sa stretlo 24 profesionálov, 24 amatérov a niekoľko celebrít s voľnou kartou.
"Každý zápas pozostával len z jediného bodu - víťaz postupoval ďalej, zdolaný vypadol," priblížila pravidlá súťaže organizácia Tennis Australia prostredníctvom svojho zástupcu Toma Larnera. Úradujúcim víťazom exhibičného podujatia sa stal amatér Jordan Smith, ktorý prekvapil aj hviezdy v zaplnenej Aréne Roda Lavera si vyslúžil prémiu vo výške 1 milióna austrálskych dolárov (približne 620-tisíc eur).
"Táto súťaž vytvára príležitosť pre hráčov na lokálnej úrovni, aby sa podelili o svetlo reflektorov so svetovými tenisovými hviezdami. Spojiť mená ako Carlos Alcaraz, Cori Gauffová, Naomi Osaková a Jannik Sinner spolu s bežnými Austrálčanmi dokonale vystihuje zmysel podujatia – spojenie ľudí prostredníctvom tenisu," uviedol Larner.
Amatérska časť turnaja bude opäť pozostávať z víťazov ôsmich štátnych majstrovských kôl po celej Austrálii, doplnených o ďalších ôsmich hráčov, ktorí sa prebojujú cez kvalifikáciu.
V roku 2026 pritiahli organizátori Australian Open do hľadiska viac než 1,3 milióna fanúšikov a pre rok 2027 plánujú ešte zvýšiť kapacitu na sledovanie a počet sedadiel. Turnaj sa uskutoční od 17. do 31. januára 2027, spomenutá exhibície ešte pred jeho štartom.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz, Sinner, Osaková a ďalší profesionáli potvrdili účasť na exhibičnom podujatí pred štartom Australian Open © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizátori úvodného grandslamového turnaja každej sezóny Australian Open v januári 2027 obnovia konanie inovatívneho turnaja pod názvom "1 Point Slam", na ktorom sa predstavia hviezdy ako Carlos Alcaraz, Cori Gauffová, Naomi Osaková či Jannik Sinner.
Spomenutý jedinečný formát prináša zápasy na jednu jedinú loptičku, sa konal tento rok v Melbourne Parku pred štartom grandslamu a stretol sa s veľkým záujmom. V rámci súťaže sa stretlo 24 profesionálov, 24 amatérov a niekoľko celebrít s voľnou kartou.
"Každý zápas pozostával len z jediného bodu - víťaz postupoval ďalej, zdolaný vypadol," priblížila pravidlá súťaže organizácia Tennis Australia prostredníctvom svojho zástupcu Toma Larnera. Úradujúcim víťazom exhibičného podujatia sa stal amatér Jordan Smith, ktorý prekvapil aj hviezdy v zaplnenej Aréne Roda Lavera si vyslúžil prémiu vo výške 1 milióna austrálskych dolárov (približne 620-tisíc eur).
"Táto súťaž vytvára príležitosť pre hráčov na lokálnej úrovni, aby sa podelili o svetlo reflektorov so svetovými tenisovými hviezdami. Spojiť mená ako Carlos Alcaraz, Cori Gauffová, Naomi Osaková a Jannik Sinner spolu s bežnými Austrálčanmi dokonale vystihuje zmysel podujatia – spojenie ľudí prostredníctvom tenisu," uviedol Larner.
Amatérska časť turnaja bude opäť pozostávať z víťazov ôsmich štátnych majstrovských kôl po celej Austrálii, doplnených o ďalších ôsmich hráčov, ktorí sa prebojujú cez kvalifikáciu.
V roku 2026 pritiahli organizátori Australian Open do hľadiska viac než 1,3 milióna fanúšikov a pre rok 2027 plánujú ešte zvýšiť kapacitu na sledovanie a počet sedadiel. Turnaj sa uskutoční od 17. do 31. januára 2027, spomenutá exhibície ešte pred jeho štartom.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz, Sinner, Osaková a ďalší profesionáli potvrdili účasť na exhibičnom podujatí pred štartom Australian Open © SITA Všetky práva vyhradené.
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