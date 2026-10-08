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08. októbra 2026
Messimu už teraz chýba dres reprezentácie Argentíny. Legenda však vie, že spravila správne rozhodnutie
Len deň po ukončení reprezentačnej kariéry Lionel Messi vzdal poctu inej argentínskej futbalovej legende - Diegovi Maradonovi. Ani nie 24 hodín po rozlúčkovom zápase s argentínskou futbalovou ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Len deň po ukončení reprezentačnej kariéry Lionel Messi vzdal poctu inej argentínskej futbalovej legende - Diegovi Maradonovi.
Ani nie 24 hodín po rozlúčkovom zápase s argentínskou futbalovou reprezentáciou hviezdny Lionel Messi priznal, že mu už chýba nosenie argentínskeho dresu. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý v utorkovom prípravnom zápase v Buenos Aires proti Beninu premenil pokutový kop v utorkovom zápase a spečatil víťazstvo Argentíny 3:0. A utorok označil za "najsmutnejší deň svojej kariéry".
Messi v roku 2022 priviedol výber Argentíny k titulu na majstrovstvách sveta v Katare. V júli 2026 však jeho tím čelil silnej kritike za agresívny štýl počas finále MS pri prehre so Španielskom.
"Včera som odohral svoj posledný zápas a už teraz mi chýba modro-biely dres," uviedol Messi na sociálnych sieťach v stredu večer. "Viac než kedykoľvek viem, že robím správne rozhodnutie," dodal.
Messi je historicky najlepší strelec reprezentácie Argentíny so 126 gólmi, čo je viac než dvojnásobok druhého najlepšieho strelca národného tímu. Druhý v poradí je Gabriel Batistuta s 56 presnými zásahmi.
Má tiež rekordný počet reprezentačných zápasov, celkovo ich nazbieral až 208. A jeho 70 gólových prihrávok v národnom tíme je tiež najviac v histórii.
"Bol to neuveriteľný príbeh, plný radosti, ale aj smútku," dodal a zároveň poďakoval svojej rodine a spoluhráčom. Vzdal aj poctu ďalšej argentínskej futbalovej legende, zosnulému Diegovi Maradonovi.
Zdroj: SITA.sk - Messimu už teraz chýba dres reprezentácie Argentíny. Legenda však vie, že spravila správne rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ani nie 24 hodín po rozlúčkovom zápase s argentínskou futbalovou reprezentáciou hviezdny Lionel Messi priznal, že mu už chýba nosenie argentínskeho dresu. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý v utorkovom prípravnom zápase v Buenos Aires proti Beninu premenil pokutový kop v utorkovom zápase a spečatil víťazstvo Argentíny 3:0. A utorok označil za "najsmutnejší deň svojej kariéry".
Messi v roku 2022 priviedol výber Argentíny k titulu na majstrovstvách sveta v Katare. V júli 2026 však jeho tím čelil silnej kritike za agresívny štýl počas finále MS pri prehre so Španielskom.
"Včera som odohral svoj posledný zápas a už teraz mi chýba modro-biely dres," uviedol Messi na sociálnych sieťach v stredu večer. "Viac než kedykoľvek viem, že robím správne rozhodnutie," dodal.
Messi je historicky najlepší strelec reprezentácie Argentíny so 126 gólmi, čo je viac než dvojnásobok druhého najlepšieho strelca národného tímu. Druhý v poradí je Gabriel Batistuta s 56 presnými zásahmi.
Má tiež rekordný počet reprezentačných zápasov, celkovo ich nazbieral až 208. A jeho 70 gólových prihrávok v národnom tíme je tiež najviac v histórii.
"Bol to neuveriteľný príbeh, plný radosti, ale aj smútku," dodal a zároveň poďakoval svojej rodine a spoluhráčom. Vzdal aj poctu ďalšej argentínskej futbalovej legende, zosnulému Diegovi Maradonovi.
Zdroj: SITA.sk - Messimu už teraz chýba dres reprezentácie Argentíny. Legenda však vie, že spravila správne rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
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