Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Messimu už teraz chýba dres reprezentácie Argentíny. Legenda však vie, že spravila správne rozhodnutie


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia

Len deň po ukončení reprezentačnej kariéry Lionel Messi vzdal poctu inej argentínskej futbalovej legende - Diegovi Maradonovi. Ani nie 24 hodín po rozlúčkovom zápase s argentínskou futbalovou ...



Zdieľať
argentina_messi_farewell_soccer_54_32 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Len deň po ukončení reprezentačnej kariéry Lionel Messi vzdal poctu inej argentínskej futbalovej legende - Diegovi Maradonovi.


Ani nie 24 hodín po rozlúčkovom zápase s argentínskou futbalovou reprezentáciou hviezdny Lionel Messi priznal, že mu už chýba nosenie argentínskeho dresu. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý v utorkovom prípravnom zápase v Buenos Aires proti Beninu premenil pokutový kop v utorkovom zápase a spečatil víťazstvo Argentíny 3:0. A utorok označil za "najsmutnejší deň svojej kariéry".

Messi v roku 2022 priviedol výber Argentíny k titulu na majstrovstvách sveta v Katare. V júli 2026 však jeho tím čelil silnej kritike za agresívny štýl počas finále MS pri prehre so Španielskom.

https://www.instagram.com/p/DeM7w8vjIk6/?img_index=1


"Včera som odohral svoj posledný zápas a už teraz mi chýba modro-biely dres," uviedol Messi na sociálnych sieťach v stredu večer. "Viac než kedykoľvek viem, že robím správne rozhodnutie," dodal.

Messi je historicky najlepší strelec reprezentácie Argentíny so 126 gólmi, čo je viac než dvojnásobok druhého najlepšieho strelca národného tímu. Druhý v poradí je Gabriel Batistuta s 56 presnými zásahmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Má tiež rekordný počet reprezentačných zápasov, celkovo ich nazbieral až 208. A jeho 70 gólových prihrávok v národnom tíme je tiež najviac v histórii.

"Bol to neuveriteľný príbeh, plný radosti, ale aj smútku," dodal a zároveň poďakoval svojej rodine a spoluhráčom. Vzdal aj poctu ďalšej argentínskej futbalovej legende, zosnulému Diegovi Maradonovi.


Zdroj: SITA.sk - Messimu už teraz chýba dres reprezentácie Argentíny. Legenda však vie, že spravila správne rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Syn legendárneho šerpu varuje pred klimatickými zmenami v Himalájach

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 