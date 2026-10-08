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 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Dym z požiarov na indonézskych ostrovoch údajne neohrozuje okruh v Singapure


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Singapuru

Organizátori Veľkej ceny Singapuru sľúbili sledovanie situácie so znečistením ovzdušia. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) uviedla, že cezhraničný dym zo vzniknutých požiarov v Indonézii, ...



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singapur 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Organizátori Veľkej ceny Singapuru sľúbili sledovanie situácie so znečistením ovzdušia.


Medzinárodná automobilová federácia (FIA) uviedla, že cezhraničný dym zo vzniknutých požiarov v Indonézii, ktoré priniesli "nezdravé" úrovne znečistenia ovzdušia v Singapure, nepredstavuje hrozbu pre víkendové preteky Formuly 1 v tomto meste.

Podľa švajčiarskej monitorovacej agentúry IQAir sa kvalita ovzdušia v Singapure opäť zhoršila a mesto sa stalo jedným z najviac znečistených veľkomiest sveta. FIA však ubezpečila, že "úrovne kvality ovzdušia sú sledované príslušnými miestnymi úradmi a sú pripravené vhodné núdzové opatrenia, ak by sa podmienky zhoršili".

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Organizátori pretekov tiež uviedli, že "ak by sa zadymenie zhoršilo, môžu sa uplatniť obmedzenia na vonkajšie aktivity, ktoré by sa sústredili hlavne na zábavné podujatia mimo padoku a samotného okruhu". FIA však pokračovala, že najnovšie informácie ukazujú, že kvalita ovzdušia a dym "nepredstavujú hrozbu pre samotnú trať alebo priebeh podujatia".

Aj napriek tomu, že IQAir umiestnil Singapur na tretie miesto medzi najznečistenejšími veľkomestami planéty, pred ním sú len Kuala Lumpur a Kinshasa, s indexom kvality ovzdušia 174, ktorý označuje nezdravé úrovne, organizátori sú pokojní. Národná agentúra pre životné prostredie v Singapure potvrdila, že všetkých päť regiónov mesta eviduje nezdravé hodnoty znečistenia.

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Dym, ktorý obklopuje Singapur a Malajziu už viac ako mesiac, je spôsobený nekontrolovanými požiarmi na ostrovoch Borneo a Sumatra.

Organizátori Veľkej ceny Singapuru zdôraznili, že ochrana podujatia pred možnými komplikáciami vrátane dymu je súčasťou komplexného núdzového plánu. "V prípade, že by dym spôsobil problémy s viditeľnosťou, verejným zdravím alebo prevádzkou, Veľká cena Singapuru by spolupracovala s relevantnými agentúrami na vyhodnotení situácie a prijala príslušné rozhodnutia," uviedli.

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Hovorca F1 pre AFP povedal: "Pre preteky neexistuje žiadne riziko a podmienky na priebeh podujatia nie sú dôvodom na obavy".

Niektoré zdravotné upozornenie však vydal riaditeľ pretekov F1 Rui Marques, ktorý upozornil na vysoké teplotné indexy nad 31 stupňov Celzia počas sobotňajšieho šprintu aj nedeľňajších hlavných pretekov.

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Tieto informácie potvrdzujú kombináciu environmentálnych a operatívnych opatrení, ktoré zabezpečujú, že preteky Formuly 1 v Singapure prebehnú bez ohrozenia pri aktuálnych podmienkach.


Zdroj: SITA.sk - Dym z požiarov na indonézskych ostrovoch údajne neohrozuje okruh v Singapure © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Singapuru
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