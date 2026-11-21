Harry Kane podstúpil operáciu zraneného členka. Život prináša vzostupy aj pády, odkázal anglický útočník
Útočník Bayernu Mníchov chce pomôcť Bavorom v najdôležitejšej fáze súťažného ročníka - v jeho úplnom závere. Teraz však bude pauzovať minimálne do marca. Hviezdny útočník Harry ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Útočník Bayernu Mníchov chce pomôcť Bavorom v najdôležitejšej fáze súťažného ročníka - v jeho úplnom závere. Teraz však bude pauzovať minimálne do marca.
Hviezdny útočník Harry Kane z nemeckého Bayernu Mníchov prisľúbil, že po sobotňajšej operácii ľavého členka sa vráti a pomôže svojmu tímu v závere aktuálnej sezóny. Tridsaťtriročný Angličan opustil ihrisko už po 20 minútach domáceho zápasu Bayernu proti Kolínu nad Rýnom, ktorý skončil nerozhodne1:1. Klub potom potvrdil, že kapitán anglickej reprezentácie si natrhol väz v členku.
"Podstúpil úspešnú operáciu ľavého členka. Teraz začne rehabilitačný program," uviedol Bayern v sobotu a doplnil, že očakáva absenciu svojej hviezdy približne na tri až štyri mesiace.
Kane potom zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu z nemocničnej postele a vyjadril odhodlanie vrátiť sa do formy ešte v tejto sezóne. "Život prináša vzostupy aj pády! Som veľmi sklamaný z tohto zranenia, ale vždy je to príležitosť ukázať odolnosť a zlepšenie smerom k roku 2027," napísal Kane.
"Vrátim sa svieži a pripravený na najdôležitejšie zápasy sezóny," sľúbil futbalista, ktorý zároveň citoval slová trojnásobného víťaza Super Bowlu Juliana Edelmana: "Ťažké časy netrvajú, ťažkí ľudia áno." Poďakoval sa tiež fanúšikom za podporu.
Kane má za sebou už niekoľko problémov s členkom, no od príchodu do Bayernu v roku 2023 vynechal v zostave len pár zápasov.
Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel bude sledovať rekonvalescenciu Kanea s veľkým záujmom, keďže Angličanov čaká koncom marca štvrťfinále Ligy národov proti Nórsku. Zranenie ofenzívnej opory prichádza v ťažkej chvíli pre Bayern, ktorý má aktuálne viacero zranených opôr. Sú medzi nimi Luis Díaz, Serge Gnabry či kapitán Manuel Neuer.
Piatkový bundesligový duel proti Kolínu nad Rýnom nedohral pre zdravotné problémy ani Michael Olise, ktorý sa z hracej plochy porúčal po prvom polčase. Bayern duel dohrával s veľmi mladou ofenzívou, v ktorej bol najskúsenejší 18-ročný krídelník Lennart Karl.
Dobrou správou však bol návrat stredopoliara Jamala Musialu a trénera Vincenta Kompanyho. "Čo sa týka Oliseho, ide len o preventívne opatrenie a dúfam, že bude späť už v pondelok," uviedol Kompany.
Bayern je stále posledný nezdolaný tím v najlepších piatich európskych ligách, no piatková remíza umožnila Borussii Dortmund dostať sa na čelo bundesligovej tabuľke v prípade víťazstva v sobotňajšom zápase proti Borussii Mönchengladbach.
Harry Kane nedávno získal Zlatú loptu a pre Bayern je kľúčovou postavou napriek histórii zranení členkov. Jeho návrat budú sledovaný nielen na klubovej úrovni, ale aj v reprezentácii, na Anglicko totiž v roku 2027 čakajú viaceré dôležité stretnutia.
Zdroj: SITA.sk - Harry Kane podstúpil operáciu zraneného členka. Život prináša vzostupy aj pády, odkázal anglický útočník © SITA Všetky práva vyhradené.
Hviezdny útočník Harry Kane z nemeckého Bayernu Mníchov prisľúbil, že po sobotňajšej operácii ľavého členka sa vráti a pomôže svojmu tímu v závere aktuálnej sezóny. Tridsaťtriročný Angličan opustil ihrisko už po 20 minútach domáceho zápasu Bayernu proti Kolínu nad Rýnom, ktorý skončil nerozhodne1:1. Klub potom potvrdil, že kapitán anglickej reprezentácie si natrhol väz v členku.
"Podstúpil úspešnú operáciu ľavého členka. Teraz začne rehabilitačný program," uviedol Bayern v sobotu a doplnil, že očakáva absenciu svojej hviezdy približne na tri až štyri mesiace.
Kane potom zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu z nemocničnej postele a vyjadril odhodlanie vrátiť sa do formy ešte v tejto sezóne. "Život prináša vzostupy aj pády! Som veľmi sklamaný z tohto zranenia, ale vždy je to príležitosť ukázať odolnosť a zlepšenie smerom k roku 2027," napísal Kane.
"Vrátim sa svieži a pripravený na najdôležitejšie zápasy sezóny," sľúbil futbalista, ktorý zároveň citoval slová trojnásobného víťaza Super Bowlu Juliana Edelmana: "Ťažké časy netrvajú, ťažkí ľudia áno." Poďakoval sa tiež fanúšikom za podporu.
V Bayerne prvá dlhšia pauza
Kane má za sebou už niekoľko problémov s členkom, no od príchodu do Bayernu v roku 2023 vynechal v zostave len pár zápasov.
Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel bude sledovať rekonvalescenciu Kanea s veľkým záujmom, keďže Angličanov čaká koncom marca štvrťfinále Ligy národov proti Nórsku. Zranenie ofenzívnej opory prichádza v ťažkej chvíli pre Bayern, ktorý má aktuálne viacero zranených opôr. Sú medzi nimi Luis Díaz, Serge Gnabry či kapitán Manuel Neuer.
Piatkový bundesligový duel proti Kolínu nad Rýnom nedohral pre zdravotné problémy ani Michael Olise, ktorý sa z hracej plochy porúčal po prvom polčase. Bayern duel dohrával s veľmi mladou ofenzívou, v ktorej bol najskúsenejší 18-ročný krídelník Lennart Karl.
Dobrou správou však bol návrat stredopoliara Jamala Musialu a trénera Vincenta Kompanyho. "Čo sa týka Oliseho, ide len o preventívne opatrenie a dúfam, že bude späť už v pondelok," uviedol Kompany.
Stále nezdolaný
Bayern je stále posledný nezdolaný tím v najlepších piatich európskych ligách, no piatková remíza umožnila Borussii Dortmund dostať sa na čelo bundesligovej tabuľke v prípade víťazstva v sobotňajšom zápase proti Borussii Mönchengladbach.
Harry Kane nedávno získal Zlatú loptu a pre Bayern je kľúčovou postavou napriek histórii zranení členkov. Jeho návrat budú sledovaný nielen na klubovej úrovni, ale aj v reprezentácii, na Anglicko totiž v roku 2027 čakajú viaceré dôležité stretnutia.
Zdroj: SITA.sk - Harry Kane podstúpil operáciu zraneného členka. Život prináša vzostupy aj pády, odkázal anglický útočník © SITA Všetky práva vyhradené.
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