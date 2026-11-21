Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu sestry Zdenky Schelingovej, prvej blahoslavenej Slovenky
KBS podotkla, že dátum svätorečenia zatiaľ nie je známy. Pápež ho stanoví na riadnom konzistóriu, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne. Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu slovenskej sestry
21.11.2026 (SITA.sk) - KBS podotkla, že dátum svätorečenia zatiaľ nie je známy. Pápež ho stanoví na riadnom konzistóriu, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne.
Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu slovenskej sestry Zdenky Schelingovej. Informovala tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Ako priblížila, pápež Lev XIV. schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na jej príhovor. Urobil tak rozhodujúci krok na ceste k svätorečeniu blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža (SCSC).
KBS podotkla, že dátum svätorečenia zatiaľ nie je známy. Pápež ho stanoví na riadnom konzistóriu, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne. KBS priblížila, že ide o zázrak, ktorý sa udial v januári 2007 v americkom Denveri, kedy sa Robert Ernst po modlitbách na príhovor sestry Zdenky nevysvetliteľne uzdravil z terminálneho zdravotného stavu, ktorý súvisel s ochorením pankreasu. Jeho uzdravenie bolo predmetom skúmania a posudzovania v rámci procesu uznania zázraku.
Sestra Zdenka sa narodila ako Cecília Schelingová na Štedrý večer pred 110 rokmi v oravskej obci Krivá na území dnešného Slovenska. Vstúpila do Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, pracovala ako zdravotná sestra a neskôr v nemocničnom laboratóriu v Bratislave a Humennom. Počas komunizmu sa dvakrát podieľala na príprave úteku katolíckych kňazov, ktorí boli väznení. Pri druhom pokuse padla do pasce a v roku 1952 ju zatkla Štátna bezpečnosť.
„Po brutálnom mučení bola obvinená z velezrady a odsúdená na 12 rokov väzenia. Väznili ju v rôznych väzniciach na území vtedajšieho Československa. Kruté podmienky a následky mučenia vážne podlomili jej zdravie. V apríli 1955 ju ako ťažko chorú prepustili z väzenia a zomrela v trnavskej nemocnici 31. júla 1955 – krátko po prepustení z väzenia – vo veku nedožitých 39 rokov,“ priblížila KBS život sestry Zdenky.
Zdenka Schelingová bola do roku 1979 pochovaná na Starom cintoríne v Trnave. Po jeho zrušení jej pozostatky previezli do Podunajských Biskupíc a na Starom cintoríne v Trnave je od roku 2004 je pamätná tabuľa. Sestra Zdenka bola v roku 1970 súdne rehabilitovaná a zbavená obvinenia z velezrady. V septembri 2003 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil v Bratislave za blahoslavenú, čím sa stala prvou blahoslavenou Slovenkou.
Zdroj: SITA.sk - Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu sestry Zdenky Schelingovej, prvej blahoslavenej Slovenky © SITA Všetky práva vyhradené.
Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu slovenskej sestry Zdenky Schelingovej. Informovala tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Ako priblížila, pápež Lev XIV. schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na jej príhovor. Urobil tak rozhodujúci krok na ceste k svätorečeniu blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža (SCSC).
KBS podotkla, že dátum svätorečenia zatiaľ nie je známy. Pápež ho stanoví na riadnom konzistóriu, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne. KBS priblížila, že ide o zázrak, ktorý sa udial v januári 2007 v americkom Denveri, kedy sa Robert Ernst po modlitbách na príhovor sestry Zdenky nevysvetliteľne uzdravil z terminálneho zdravotného stavu, ktorý súvisel s ochorením pankreasu. Jeho uzdravenie bolo predmetom skúmania a posudzovania v rámci procesu uznania zázraku.
Sestra Zdenka sa narodila ako Cecília Schelingová na Štedrý večer pred 110 rokmi v oravskej obci Krivá na území dnešného Slovenska. Vstúpila do Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, pracovala ako zdravotná sestra a neskôr v nemocničnom laboratóriu v Bratislave a Humennom. Počas komunizmu sa dvakrát podieľala na príprave úteku katolíckych kňazov, ktorí boli väznení. Pri druhom pokuse padla do pasce a v roku 1952 ju zatkla Štátna bezpečnosť.
„Po brutálnom mučení bola obvinená z velezrady a odsúdená na 12 rokov väzenia. Väznili ju v rôznych väzniciach na území vtedajšieho Československa. Kruté podmienky a následky mučenia vážne podlomili jej zdravie. V apríli 1955 ju ako ťažko chorú prepustili z väzenia a zomrela v trnavskej nemocnici 31. júla 1955 – krátko po prepustení z väzenia – vo veku nedožitých 39 rokov,“ priblížila KBS život sestry Zdenky.
Zdenka Schelingová bola do roku 1979 pochovaná na Starom cintoríne v Trnave. Po jeho zrušení jej pozostatky previezli do Podunajských Biskupíc a na Starom cintoríne v Trnave je od roku 2004 je pamätná tabuľa. Sestra Zdenka bola v roku 1970 súdne rehabilitovaná a zbavená obvinenia z velezrady. V septembri 2003 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil v Bratislave za blahoslavenú, čím sa stala prvou blahoslavenou Slovenkou.
Zdroj: SITA.sk - Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu sestry Zdenky Schelingovej, prvej blahoslavenej Slovenky © SITA Všetky práva vyhradené.
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