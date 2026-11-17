Aston Martin výrazne posilnil zostavu na Rely Dakar. Za tím bude jazdiť majster sveta vo Formule 1 Alonso
Organizátori minulý mesiac oznámili, že dejisko sa presúva zo Saudskej Arábie pre nepokoje na Blízkom východe a vojnu v Iráne. Španielsky bývalý majster sveta vo Formule ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Organizátori minulý mesiac oznámili, že dejisko sa presúva zo Saudskej Arábie pre nepokoje na Blízkom východe a vojnu v Iráne.
Španielsky bývalý majster sveta vo Formule 1 Fernando Alonso a francúzska legenda rely Sébastien Loeb sa zúčastnia na Rely Dakar 2027. Oznámil to britský tím Aston Martin, ktorý na podujatí debutuje.
Prvý menovaný jazdí za rovnakú stajňu aj v F1 a na spomenutom "púštnom dobrodružstve" sa predstavil už v roku 2020, keď na vozidle Toyota obsadil 13. miesto.
"Po tom, čo som sa rozhodol pokračovať v pretekaní vo Formule 1 s tímom Aston Martin, som dôkladne zvážil účasť na Dakare," uviedol Alonso v stanovisku tímu.
Nedávno podpísal s britským tímom novú zmluvu. "Napokon bolo rozhodovanie jednoduché. Chcel som túto výzvu prijať naplno," dodal.
Štyridsaťpäťročný Alonso je všeobecne považovaný za jeden z najväčších talentov motoristického športu, hoci od vrcholu jeho kariéry – keď získal dva tituly majstra sveta F1 v rade s tímom Renault – uplynulo už 20 rokov.
Odvtedy dvakrát zvíťazil v pretekoch 24 hodín Le Mans a triumfoval aj na svetovom šampionáte vytrvalostných pretekov (FIA WEC), takže má s náročnými diaľkovými súťažami bohaté skúsenosti.
V aktuálnej sezóne F1 mu patrí 17. miesto, keďže sa Aston Martin potyká s problémami v dôsledku nových technických pravidiel.
Jeho spolujazdcom bude, rovnako ako v roku 2020, jeho krajan Marc Coma, päťnásobný víťaz Dakaru v kategórii motocyklov.
Loeb je deväťnásobným majstrom sveta v rely, zatiaľ čo za volant tretieho vozidla zasadne Brazílčan Lucas Moraes, svetový šampión v rely raide.
Rely Dakar 2027 odštartuje 9. januára v Portugalsku a vyvrcholí 23. januára v Maroku. Organizátori minulý mesiac oznámili, že dejisko sa presúva zo Saudskej Arábie pre nepokoje na Blízkom východe a vojnu v Iráne.
Pôvodne sa preteky začínali v Paríži a končili v senegalskom hlavnom meste, no naposledy odštartovali vo Francúzsku v roku 2004 a do Dakaru sa po zrušenom ročníku 2008 už nikdy nevrátili.
Pred presunom do Saudskej Arábie v roku 2020 sa podujatie desať rokov konalo v Južnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Aston Martin výrazne posilnil zostavu na Rely Dakar. Za tím bude jazdiť majster sveta vo Formule 1 Alonso © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky bývalý majster sveta vo Formule 1 Fernando Alonso a francúzska legenda rely Sébastien Loeb sa zúčastnia na Rely Dakar 2027. Oznámil to britský tím Aston Martin, ktorý na podujatí debutuje.
Prvý menovaný jazdí za rovnakú stajňu aj v F1 a na spomenutom "púštnom dobrodružstve" sa predstavil už v roku 2020, keď na vozidle Toyota obsadil 13. miesto.
"Po tom, čo som sa rozhodol pokračovať v pretekaní vo Formule 1 s tímom Aston Martin, som dôkladne zvážil účasť na Dakare," uviedol Alonso v stanovisku tímu.
Bohaté skúsenosti
Nedávno podpísal s britským tímom novú zmluvu. "Napokon bolo rozhodovanie jednoduché. Chcel som túto výzvu prijať naplno," dodal.
Štyridsaťpäťročný Alonso je všeobecne považovaný za jeden z najväčších talentov motoristického športu, hoci od vrcholu jeho kariéry – keď získal dva tituly majstra sveta F1 v rade s tímom Renault – uplynulo už 20 rokov.
Odvtedy dvakrát zvíťazil v pretekoch 24 hodín Le Mans a triumfoval aj na svetovom šampionáte vytrvalostných pretekov (FIA WEC), takže má s náročnými diaľkovými súťažami bohaté skúsenosti.
Veľké persóny
V aktuálnej sezóne F1 mu patrí 17. miesto, keďže sa Aston Martin potyká s problémami v dôsledku nových technických pravidiel.
Jeho spolujazdcom bude, rovnako ako v roku 2020, jeho krajan Marc Coma, päťnásobný víťaz Dakaru v kategórii motocyklov.
Loeb je deväťnásobným majstrom sveta v rely, zatiaľ čo za volant tretieho vozidla zasadne Brazílčan Lucas Moraes, svetový šampión v rely raide.
Presunuté dejisko
Rely Dakar 2027 odštartuje 9. januára v Portugalsku a vyvrcholí 23. januára v Maroku. Organizátori minulý mesiac oznámili, že dejisko sa presúva zo Saudskej Arábie pre nepokoje na Blízkom východe a vojnu v Iráne.
Pôvodne sa preteky začínali v Paríži a končili v senegalskom hlavnom meste, no naposledy odštartovali vo Francúzsku v roku 2004 a do Dakaru sa po zrušenom ročníku 2008 už nikdy nevrátili.
Pred presunom do Saudskej Arábie v roku 2020 sa podujatie desať rokov konalo v Južnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Aston Martin výrazne posilnil zostavu na Rely Dakar. Za tím bude jazdiť majster sveta vo Formule 1 Alonso © SITA Všetky práva vyhradené.
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