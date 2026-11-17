Vláda prerokovala výsledky rokovaní s Ruskom. Blanár vysvetlil, čo bolo ich hlavnou témou – VIDEO
Blanár s ruskou stranou dohodli oblasti, ktorým sa budú venovať. Vláda SR v utorok na rokovaní vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 22. ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Blanár s ruskou stranou dohodli oblasti, ktorým sa budú venovať.
Vláda SR v utorok na rokovaní vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dňa 26. októbra 2026 v Moskve. Ako po rokovaní vlády ozrejmil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), daná dohoda sa začala napĺňať po stretnutí slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavách výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Pekingu, kde bolo dohodnuté, že dôjde k obnove medzivládnej komisie, ktorá v tom čase už existovala a zasadala 21-krát. Cieľom bolo riešiť vitálne otázky národnoštátnych záujmov Slovenska.
Rozbehla sa príprava zasadnutia. Blanár s ruskou stranou dohodli oblasti, ktorým sa budú venovať. Komisia zasadala 26. októbra. Venovala sa oblastiam energetiky a jadrovej energetiky, pôdohospodárstva, životného prostredia, ale aj cestovného ruchu, športu a kultúry. Šéf slovenskej diplomacie akcentoval otázku energetiky.
„Dostali sme sa do pozície, ktorá nebola zapríčinená nami. Európska únia, podľa nášho názoru, obídením pravidiel o Európskej únii, schválila legislatívny balík Repower, ktorým SR núti v septembri budúceho roka ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie,” povedal Blanár.
Pripomenul, že Slovensko s Maďarskom preto podali aj žalobu na Európsky súd, sú totiž toho názoru, že malo ísť o jednomyseľné rozhodnutie členských štátov. Zdôraznil potrebu konať, kontrakt, ktorý má Slovensko podpísaný od roku 2008 platí do roku 2034. Kontrakt je založený na tom, že ak Slovensko nebude odoberať, bude musieť platiť. Ide o sankciu, ktorá môže byť podľa Blanára pre SR a Slovenský plynárenský podnik devastačná. Spomenul i dodávky ropy a jadrového paliva.
Blanár zdôraznil, že Slovensko robí suverénnu zahraničnú politiku a obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Minister rovnako zdôraznil potrebu udržiavania s Ruskom, hoci majú výhrady k porušeniu medzinárodného práva v podobe útoku na Ukrajinu. „Nie sme pokrytci. Hovoríme, že chceme o týchto veciach rokovať otvorene,” povedal. Výsledok rokovania Komisie podľa Blanára hovorí, že Ruská federácia má záujem dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných zmlúv. Komisia sa naposledy uskutočnila ešte v roku 2021, delegáciu viedol vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Ďalšia komisia má byť na budúci rok na Slovensku, termín bude upresnený.
Pracovné skupiny majú spolu komunikovať a hľadať možnosti spolupráce tam, kde to Slovensku umožňujú aj jeho záväzky voči EÚ. Na margo toho, ako na to budú nahliadať európski partneri Blanár povedal, že o svojom zámere informoval aj ministrov zahraničných vecí zo štátov EÚ, a to na stretnutí v Írsku. „Dostali informáciu prečo ideme rokovať a za akých okolností ideme rokovať,” povedal.
Šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokoval aj so Sergejom Lavrovom, v rámci toho ponúkol ruskej strane ako priestor na mierové rokovania o povojnovom usporiadaní Slovenskú republiku. Informovaná bola podľa jeho slov aj ukrajinská strana, Blanár vraví, že vyjadrila podporu pre takéto rokovania. Lavrov sa podľa jeho slov tiež vyjadril, že SR je pre nich v niektorých líniách prijateľná a je možné o tom uvažovať. Komisia podľa Blanára bude fungovať aj naďalej, no rovnako podporujú aj všetky mierové aktivity.
Zdroj: SITA.sk - Vláda prerokovala výsledky rokovaní s Ruskom. Blanár vysvetlil, čo bolo ich hlavnou témou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda SR v utorok na rokovaní vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 22. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou dňa 26. októbra 2026 v Moskve. Ako po rokovaní vlády ozrejmil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), daná dohoda sa začala napĺňať po stretnutí slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavách výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Pekingu, kde bolo dohodnuté, že dôjde k obnove medzivládnej komisie, ktorá v tom čase už existovala a zasadala 21-krát. Cieľom bolo riešiť vitálne otázky národnoštátnych záujmov Slovenska.
Legislatívny balík Repower
Rozbehla sa príprava zasadnutia. Blanár s ruskou stranou dohodli oblasti, ktorým sa budú venovať. Komisia zasadala 26. októbra. Venovala sa oblastiam energetiky a jadrovej energetiky, pôdohospodárstva, životného prostredia, ale aj cestovného ruchu, športu a kultúry. Šéf slovenskej diplomacie akcentoval otázku energetiky.
„Dostali sme sa do pozície, ktorá nebola zapríčinená nami. Európska únia, podľa nášho názoru, obídením pravidiel o Európskej únii, schválila legislatívny balík Repower, ktorým SR núti v septembri budúceho roka ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie,” povedal Blanár.
Pripomenul, že Slovensko s Maďarskom preto podali aj žalobu na Európsky súd, sú totiž toho názoru, že malo ísť o jednomyseľné rozhodnutie členských štátov. Zdôraznil potrebu konať, kontrakt, ktorý má Slovensko podpísaný od roku 2008 platí do roku 2034. Kontrakt je založený na tom, že ak Slovensko nebude odoberať, bude musieť platiť. Ide o sankciu, ktorá môže byť podľa Blanára pre SR a Slovenský plynárenský podnik devastačná. Spomenul i dodávky ropy a jadrového paliva.
Blanár zdôraznil, že Slovensko robí suverénnu zahraničnú politiku a obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Minister rovnako zdôraznil potrebu udržiavania s Ruskom, hoci majú výhrady k porušeniu medzinárodného práva v podobe útoku na Ukrajinu. „Nie sme pokrytci. Hovoríme, že chceme o týchto veciach rokovať otvorene,” povedal. Výsledok rokovania Komisie podľa Blanára hovorí, že Ruská federácia má záujem dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných zmlúv. Komisia sa naposledy uskutočnila ešte v roku 2021, delegáciu viedol vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Ďalšia komisia má byť na budúci rok na Slovensku, termín bude upresnený.
Možnosti spolupráce
Pracovné skupiny majú spolu komunikovať a hľadať možnosti spolupráce tam, kde to Slovensku umožňujú aj jeho záväzky voči EÚ. Na margo toho, ako na to budú nahliadať európski partneri Blanár povedal, že o svojom zámere informoval aj ministrov zahraničných vecí zo štátov EÚ, a to na stretnutí v Írsku. „Dostali informáciu prečo ideme rokovať a za akých okolností ideme rokovať,” povedal.
Šéf slovenskej diplomacie bilaterálne rokoval aj so Sergejom Lavrovom, v rámci toho ponúkol ruskej strane ako priestor na mierové rokovania o povojnovom usporiadaní Slovenskú republiku. Informovaná bola podľa jeho slov aj ukrajinská strana, Blanár vraví, že vyjadrila podporu pre takéto rokovania. Lavrov sa podľa jeho slov tiež vyjadril, že SR je pre nich v niektorých líniách prijateľná a je možné o tom uvažovať. Komisia podľa Blanára bude fungovať aj naďalej, no rovnako podporujú aj všetky mierové aktivity.
Zdroj: SITA.sk - Vláda prerokovala výsledky rokovaní s Ruskom. Blanár vysvetlil, čo bolo ich hlavnou témou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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