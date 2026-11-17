Sloboda sa nerodí rozdeľovaním, ale jednotou. Pellegrini pripomenul odkaz revolúcie – VIDEO, FOTO
Prezident upozornil, že zamatová revolúcia bola zázrak a obdivoval ju celý svet. Prezident SR Peter Pellegrini počas ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Prezident upozornil, že zamatová revolúcia bola zázrak a obdivoval ju celý svet.
Prezident SR Peter Pellegrini počas pietnej spomienky pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zdôraznil, že November 1989 a jeho odkaz patria všetkým a nik nemá nárok si ich privlastňovať.
„Sedemnásty november je sviatkom kaviarne i továrne. Sviatkom jeho pamätníkov, ale aj tých, ktorí vtedy ešte nežili. Je sviatkom študentov i robotníkov, konzervatívcov aj liberálov. Patrí aj tým, ktorí počas komunistického režimu boli väznení a mučení. A patrí aj tým, ktorí besnenie tohto režimu neprežili a všetkým rodinám týchto pozostalých," povedal Pellegrini pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu v bratislavskej Vrakuni.
Prezident upozornil, že zamatová revolúcia bola zázrak a obdivoval ju celý svet. Podotkol, že na novembrových udalostiach sa nepodieľali len študenti či herci, ale aj robotníci a zamestnanci podnikov, ktorí podporili generálny štrajk. „Nik nemá nárok si ho privlastňovať, rovnako, ako žiadny iný štátny sviatok." Doplnil, že diskusie o tom, kto organizuje oslavy, alebo kto na nich vystúpi, nepovažuje za dôstojné.
Pellegrini pripomenul aj historické korene dnešného štátneho sviatku. „Musíme si pripomenúť rok 1939, odvážne vystúpenie študentov v Prahe proti fašizmu i krutú odplatu, ktorá nasledovala. Násilné potlačenie protestov, smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a popravu deviatich nevinných mladých ľudí." Upozornil, že hoci udalosti z roku 1939 predznamenali tragédie druhej svetovej vojny, november 1989 priniesol opačné posolstvo – definitívnu bodku za totalitnými režimami, skončenie vlády jednej strany, otvorenie hraníc, pád Berlínskeho múru a zrútenie železnej opony.
Podľa neho k pokojnému priebehu zmien prispelo najmä zjednotenie spoločnosti. „Heslo Novembra 1989 'V jednote je sila' svedčí o tom, že jednota ľudí dokázala premôcť zdanlivo nepremožiteľný totalitný režim," skonštatoval.
V závere poukázal, že 17. november nám pripomína zápas za slobodu z rokov 1939 i 1989 a jednoznačné odmietnutie režimov, ktoré stavali na rozdeľovaní spoločnosti a použití násilia. „Strata slobody znamená boj o jej prinavrátenie, či už so zbraňou v ruke, ako bojovali naši hrdinovia proti fašistickej nadvláde, alebo celonárodným a jednotným vzopätím sa a síl občianskej odvahy, ako to bolo v Novembri 1989," dodal.
Prezident zdôraznil tiež význam slobody ako základnej podmienky pre pokojný život a rozvoj spoločnosti. „Je cennou hodnotou, s ktorou však musíme nakladať zodpovedne a musíme ju chrániť, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie," uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Sloboda sa nerodí rozdeľovaním, ale jednotou. Pellegrini pripomenul odkaz revolúcie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini počas pietnej spomienky pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zdôraznil, že November 1989 a jeho odkaz patria všetkým a nik nemá nárok si ich privlastňovať.
„Sedemnásty november je sviatkom kaviarne i továrne. Sviatkom jeho pamätníkov, ale aj tých, ktorí vtedy ešte nežili. Je sviatkom študentov i robotníkov, konzervatívcov aj liberálov. Patrí aj tým, ktorí počas komunistického režimu boli väznení a mučení. A patrí aj tým, ktorí besnenie tohto režimu neprežili a všetkým rodinám týchto pozostalých," povedal Pellegrini pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu v bratislavskej Vrakuni.
Prezident upozornil, že zamatová revolúcia bola zázrak a obdivoval ju celý svet. Podotkol, že na novembrových udalostiach sa nepodieľali len študenti či herci, ale aj robotníci a zamestnanci podnikov, ktorí podporili generálny štrajk. „Nik nemá nárok si ho privlastňovať, rovnako, ako žiadny iný štátny sviatok." Doplnil, že diskusie o tom, kto organizuje oslavy, alebo kto na nich vystúpi, nepovažuje za dôstojné.
Pellegrini pripomenul aj historické korene dnešného štátneho sviatku. „Musíme si pripomenúť rok 1939, odvážne vystúpenie študentov v Prahe proti fašizmu i krutú odplatu, ktorá nasledovala. Násilné potlačenie protestov, smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a popravu deviatich nevinných mladých ľudí." Upozornil, že hoci udalosti z roku 1939 predznamenali tragédie druhej svetovej vojny, november 1989 priniesol opačné posolstvo – definitívnu bodku za totalitnými režimami, skončenie vlády jednej strany, otvorenie hraníc, pád Berlínskeho múru a zrútenie železnej opony.
Podľa neho k pokojnému priebehu zmien prispelo najmä zjednotenie spoločnosti. „Heslo Novembra 1989 'V jednote je sila' svedčí o tom, že jednota ľudí dokázala premôcť zdanlivo nepremožiteľný totalitný režim," skonštatoval.
V závere poukázal, že 17. november nám pripomína zápas za slobodu z rokov 1939 i 1989 a jednoznačné odmietnutie režimov, ktoré stavali na rozdeľovaní spoločnosti a použití násilia. „Strata slobody znamená boj o jej prinavrátenie, či už so zbraňou v ruke, ako bojovali naši hrdinovia proti fašistickej nadvláde, alebo celonárodným a jednotným vzopätím sa a síl občianskej odvahy, ako to bolo v Novembri 1989," dodal.
Prezident zdôraznil tiež význam slobody ako základnej podmienky pre pokojný život a rozvoj spoločnosti. „Je cennou hodnotou, s ktorou však musíme nakladať zodpovedne a musíme ju chrániť, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie," uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Sloboda sa nerodí rozdeľovaním, ale jednotou. Pellegrini pripomenul odkaz revolúcie – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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