Japonec Tašima sa uchádza o post prezidenta FIFA. Chce z nej spraviť dôveryhodnejšiu organizáciu
Japonský kandidát sľubuje férovosť, transparentnosť a silnú etiku vo futbalovej štruktúre. Japonec Kozo Tašima sa bude uchádzať o post prezidenta
18.11.2026 (SITA.sk) - Japonský kandidát sľubuje férovosť, transparentnosť a silnú etiku vo futbalovej štruktúre.
Japonec Kozo Tašima sa bude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a vyhlásil, že chce spraviť túto organizáciu "viac dôveryhodnou". Japonská futbalová asociácia oficiálne podala jeho kandidatúru na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2027 v marockom Rabate.
Šesťdesiatosemročný Tašima bol členom Rady FIFA a je čestným prezidentom Japonskej futbalovej asociácie (JFA). V snahe nahradiť súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina chce do vedenia priniesť podľa vlastných slov silný "zmysel pre etiku". "Budeme zdieľať so svetom dôležitosť fair play, rešpektu a integrity – základných hodnôt samotného futbalu a športu," uviedol Japonec v tlačovom vyhlásení JFA.
"S pevnou misiou a rozhodnosťou prijímam túto výzvu, aby FIFA mohla byť zdravšou a dôveryhodnejšou organizáciou a mohla ešte viac prispieť k rozvoju futbalu na celom svete," dodal. Súčasný prezident FIFA Gianni Infantino čelí tlaku po tom, čo sa musel vzdať plánu otvoriť pre súkromných investorov prestížne súťaže FIFA, ako sú majstrovstvá sveta.
Medzitým prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorý získal podporu Európskej futbalovej únie (UEFA), ohlásil svoju kandidatúru a uviedol, že má podporu aj mimo Európy. O prezidentský post sa uchádza aj švajčiarsky bývalý obranca Tottenham Hotspur Ramon Vega.
Bývalý francúzsky tréner Arséne Wenger, ktorý momentálne pôsobí ako hlavný zástupca FIFA pre globálny futbalový rozvoj, sa do boja o prezidentské kreslo nezapojí, hoci bol považovaný za možného kandidáta s európskou podporou.
FIFA združuje 211 členských asociácií, z ktorých každá má v prezidentskej voľbe jeden hlas. Na zvolenie je potrebná väčšina hlasov.
Tašima tiež zdôraznil svoj zámer "podporovať silnejšie riadenie a vysoko transparentné organizačné fungovanie" FIFA. S dlhoročnou skúsenosťou futbalového hráča, trénera a funkcionára je vnímaný ako bezpečná voľba. V období rokov 2016 až 2024 bol prezidentom JFA a zároveň členom výkonného výboru Ázijskej futbalovej konfederácie.
Zdroj: SITA.sk - Japonec Tašima sa uchádza o post prezidenta FIFA. Chce z nej spraviť dôveryhodnejšiu organizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Japonec Kozo Tašima sa bude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a vyhlásil, že chce spraviť túto organizáciu "viac dôveryhodnou". Japonská futbalová asociácia oficiálne podala jeho kandidatúru na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2027 v marockom Rabate.
Šesťdesiatosemročný Tašima bol členom Rady FIFA a je čestným prezidentom Japonskej futbalovej asociácie (JFA). V snahe nahradiť súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina chce do vedenia priniesť podľa vlastných slov silný "zmysel pre etiku". "Budeme zdieľať so svetom dôležitosť fair play, rešpektu a integrity – základných hodnôt samotného futbalu a športu," uviedol Japonec v tlačovom vyhlásení JFA.
Výzvu prijíma
"S pevnou misiou a rozhodnosťou prijímam túto výzvu, aby FIFA mohla byť zdravšou a dôveryhodnejšou organizáciou a mohla ešte viac prispieť k rozvoju futbalu na celom svete," dodal. Súčasný prezident FIFA Gianni Infantino čelí tlaku po tom, čo sa musel vzdať plánu otvoriť pre súkromných investorov prestížne súťaže FIFA, ako sú majstrovstvá sveta.
Medzitým prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorý získal podporu Európskej futbalovej únie (UEFA), ohlásil svoju kandidatúru a uviedol, že má podporu aj mimo Európy. O prezidentský post sa uchádza aj švajčiarsky bývalý obranca Tottenham Hotspur Ramon Vega.
Wenger sa do boja o prezidentské kreslo nezapojí
Bývalý francúzsky tréner Arséne Wenger, ktorý momentálne pôsobí ako hlavný zástupca FIFA pre globálny futbalový rozvoj, sa do boja o prezidentské kreslo nezapojí, hoci bol považovaný za možného kandidáta s európskou podporou.
FIFA združuje 211 členských asociácií, z ktorých každá má v prezidentskej voľbe jeden hlas. Na zvolenie je potrebná väčšina hlasov.
Tašima tiež zdôraznil svoj zámer "podporovať silnejšie riadenie a vysoko transparentné organizačné fungovanie" FIFA. S dlhoročnou skúsenosťou futbalového hráča, trénera a funkcionára je vnímaný ako bezpečná voľba. V období rokov 2016 až 2024 bol prezidentom JFA a zároveň členom výkonného výboru Ázijskej futbalovej konfederácie.
Zdroj: SITA.sk - Japonec Tašima sa uchádza o post prezidenta FIFA. Chce z nej spraviť dôveryhodnejšiu organizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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