Taraba chce otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu, otázku ďalšieho odídenca z Hlasu nekomentoval – VIDEO
Rokovania s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) boli veľmi konštruktívne. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba a s ním spriaznení poslanci podporujú ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Rokovania s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) boli veľmi konštruktívne.
Nezaradený poslanec Tomáš Taraba a s ním spriaznení poslanci podporujú zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa venovali dôležitým vládnym návrhom zákonov. Ako povedal Taraba pre médiá, rokovania s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) boli veľmi konštruktívne.
Exminister životného prostredia nechcel komentovať informáciu o tom, že by sa k nemu, Petrovi Slyškovi a Romanovi Malatincovi mal pripojiť ďalší poslanec. O tom, že k tejto skupinke nezaradených poslancov by sa mal pridať ďalší odídenec z Hlasu hovoril v nedeľu v jednej z diskusných relácií štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. „Ja neviem zabrániť tomu, že sa nejaký poslanec bude chcieť pridať k našej strane," povedal. Odmietol, že by s niekým rokovali.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantom Taraba bol, ale ktorá už dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva.
Taraba sa následne vrátil do parlamentu, kde pôsobí ako nezaradený poslanec. Spolupracuje s ním bývalý poslanec Hlasu Peter Slyško, pridal sa aj poslanec Roman Malatinec, ktorý bol do NR SR tiež zvolený za Hlas-SD, avšak neskôr sa pridal k skupine poslancov Strany vidieka, odkiaľ ale odišiel k Tarabovi.
Zdroj: SITA.sk - Taraba chce otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu, otázku ďalšieho odídenca z Hlasu nekomentoval – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezaradený poslanec Tomáš Taraba a s ním spriaznení poslanci podporujú zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa venovali dôležitým vládnym návrhom zákonov. Ako povedal Taraba pre médiá, rokovania s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) boli veľmi konštruktívne.
Exminister životného prostredia nechcel komentovať informáciu o tom, že by sa k nemu, Petrovi Slyškovi a Romanovi Malatincovi mal pripojiť ďalší poslanec. O tom, že k tejto skupinke nezaradených poslancov by sa mal pridať ďalší odídenec z Hlasu hovoril v nedeľu v jednej z diskusných relácií štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. „Ja neviem zabrániť tomu, že sa nejaký poslanec bude chcieť pridať k našej strane," povedal. Odmietol, že by s niekým rokovali.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantom Taraba bol, ale ktorá už dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva.
Taraba sa následne vrátil do parlamentu, kde pôsobí ako nezaradený poslanec. Spolupracuje s ním bývalý poslanec Hlasu Peter Slyško, pridal sa aj poslanec Roman Malatinec, ktorý bol do NR SR tiež zvolený za Hlas-SD, avšak neskôr sa pridal k skupine poslancov Strany vidieka, odkiaľ ale odišiel k Tarabovi.
Zdroj: SITA.sk - Taraba chce otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu, otázku ďalšieho odídenca z Hlasu nekomentoval – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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