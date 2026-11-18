Slovenský zväz protifašistických bojovníkov žiada vysvetlenie zakrytia Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra – FOTO
Socha bola prekrytá plachtou so symbolikou Verejnosti proti násiliu zo strany Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.
18.11.2026 (SITA.sk) - Socha bola prekrytá plachtou so symbolikou Verejnosti proti násiliu zo strany Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) žiada vysvetlenie zakrytia sochy partizána na Pamätníku SNP v Bratislave počas podujatia pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra.
Socha bola prekrytá plachtou so symbolikou Verejnosti proti násiliu (VPN) zo strany Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.
Pamätník SNP je národnou kultúrnou pamiatkou a podľa zverejnených informácií zároveň vojnovým hrobom. "Je miestom úcty k tým, ktorí bojovali a položili životy v zápase proti fašizmu," zdôraznil podpredseda SZPB a vedúci odboru komunikácie Ján Rohár s tým, že podľa zverejnených informácií Krajský pamiatkový úrad Bratislava organizátorom odporučil sochu nezakrývať a navrhol alternatívne riešenia, napríklad umiestnenie transparentu na samostatnej konštrukcii alebo využitie svetelnej projekcie.
"Napriek tomu bola socha partizána zakrytá. SZPB preto považuje za potrebné objasniť, prečo organizátori tieto odporúčania nerešpektovali," uvádza Rohár. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa obráti na primátora Bratislavy Matúša Valla so žiadosťou o vysvetlenie okolností zakrytia pamätníka a prijatie opatrení, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Zároveň požiada Krajský pamiatkový úrad Bratislava o poskytnutie stanoviska k realizovanému zásahu.
SZPB zdôrazňuje, že odkaz Slovenského národného povstania a odkaz Novembra 1989 nie je potrebné stavať proti sebe. "Obe udalosti majú svoje významné miesto v slovenských dejinách a zaslúžia si dôstojnú pripomienku," doplnil podpredseda SZPB.
BKIS pre oslavami 17. novembra avizovalo, že na pri tejto príležitosti budú na Námestí SNP počas celého dňa dve inštalácie – vlajky VPN na stožiaroch a do plachty VPN bude zabalená aj socha partizána Pamätníka SNP.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov žiada vysvetlenie zakrytia Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) žiada vysvetlenie zakrytia sochy partizána na Pamätníku SNP v Bratislave počas podujatia pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra.
Socha bola prekrytá plachtou so symbolikou Verejnosti proti násiliu (VPN) zo strany Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.
Miesto úcty
Pamätník SNP je národnou kultúrnou pamiatkou a podľa zverejnených informácií zároveň vojnovým hrobom. "Je miestom úcty k tým, ktorí bojovali a položili životy v zápase proti fašizmu," zdôraznil podpredseda SZPB a vedúci odboru komunikácie Ján Rohár s tým, že podľa zverejnených informácií Krajský pamiatkový úrad Bratislava organizátorom odporučil sochu nezakrývať a navrhol alternatívne riešenia, napríklad umiestnenie transparentu na samostatnej konštrukcii alebo využitie svetelnej projekcie.
"Napriek tomu bola socha partizána zakrytá. SZPB preto považuje za potrebné objasniť, prečo organizátori tieto odporúčania nerešpektovali," uvádza Rohár. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa obráti na primátora Bratislavy Matúša Valla so žiadosťou o vysvetlenie okolností zakrytia pamätníka a prijatie opatrení, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Zároveň požiada Krajský pamiatkový úrad Bratislava o poskytnutie stanoviska k realizovanému zásahu.
Dôstojná pripomienka
SZPB zdôrazňuje, že odkaz Slovenského národného povstania a odkaz Novembra 1989 nie je potrebné stavať proti sebe. "Obe udalosti majú svoje významné miesto v slovenských dejinách a zaslúžia si dôstojnú pripomienku," doplnil podpredseda SZPB.
BKIS pre oslavami 17. novembra avizovalo, že na pri tejto príležitosti budú na Námestí SNP počas celého dňa dve inštalácie – vlajky VPN na stožiaroch a do plachty VPN bude zabalená aj socha partizána Pamätníka SNP.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov žiada vysvetlenie zakrytia Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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