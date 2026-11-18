Arda Güler predĺžil zmluvu s Realom Madrid do leta 2032
Turecký stredopoliar Arda Güler sa upísal "bielemu baletu" na ďalších šesť rokov. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid predĺžil zmluvu s ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Turecký stredopoliar Arda Güler sa upísal "bielemu baletu" na ďalších šesť rokov.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid predĺžil zmluvu s talentovaným tureckým stredopoliarom Ardom Gülerom do leta 2032. Dvadsaťjedenročný mladík prišiel do "bieleho baletu" v roku 2023 z Fenerbahce Istanbul a postupne sa stal kľúčovou postavou v tíme vedenom trénerom Josém Mourinhom.
"Real Madrid a Arda Güler sa dohodli na predĺžení kontraktu nášho hráča, ktorý tak zostane spätý s klubom až do júna 2032,“ uviedol madridský tím v oficiálnom vyhlásení.
Kreatívny záložník si počas tejto sezóny získal významné miesto v zostave Los Blancos, keď v 14 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil štyri góly a na ďalších sedem prihral.
Napriek silnej konkurencii v boji o herný čas sa Güler presadil ako jeden z najdôležitejších tvorivých hráčov tímu Realu Madrid. Klub a hráč tak potvrdili vzájomnú dôveru v ďalšiu perspektívnu spoluprácu na najbližších šesť sezón.
Zdroj: SITA.sk - Arda Güler predĺžil zmluvu s Realom Madrid do leta 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid predĺžil zmluvu s talentovaným tureckým stredopoliarom Ardom Gülerom do leta 2032. Dvadsaťjedenročný mladík prišiel do "bieleho baletu" v roku 2023 z Fenerbahce Istanbul a postupne sa stal kľúčovou postavou v tíme vedenom trénerom Josém Mourinhom.
"Real Madrid a Arda Güler sa dohodli na predĺžení kontraktu nášho hráča, ktorý tak zostane spätý s klubom až do júna 2032,“ uviedol madridský tím v oficiálnom vyhlásení.
Kreatívny záložník si počas tejto sezóny získal významné miesto v zostave Los Blancos, keď v 14 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil štyri góly a na ďalších sedem prihral.
Napriek silnej konkurencii v boji o herný čas sa Güler presadil ako jeden z najdôležitejších tvorivých hráčov tímu Realu Madrid. Klub a hráč tak potvrdili vzájomnú dôveru v ďalšiu perspektívnu spoluprácu na najbližších šesť sezón.
Zdroj: SITA.sk - Arda Güler predĺžil zmluvu s Realom Madrid do leta 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.
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