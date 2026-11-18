Skúsený brankár Halák trénuje s Popradčanmi. Nastúpi v extralige s kamzíkom na hrudi?
Jaroslav Halák zatiaľ naposledy absolvoval súťažný duel ešte v apríli 2023, v zámorskej NHL nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom Maple Leafs. Slovenský hokejový brankár
18.11.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Halák zatiaľ naposledy absolvoval súťažný duel ešte v apríli 2023, v zámorskej NHL nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom Maple Leafs.
Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa zapojil do tréningového procesu extraligového klubu HK Poprad. "Kamzíci" o tom informovali na sociálnych sieťach, na sérii fotografií má 41-ročný bratislavský rodák dres s logom tímu spod Tatier.
Zatiaľ nie je známe, či sa skúsený gólman s Popradčanmi len pripravuje na možný súťažný návrat, alebo práve v ich tíme aj nastúpi.
Halák zatiaľ naposledy absolvoval súťažný duel ešte v apríli 2023, v zámorskej NHL nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom Maple Leafs. V novembri 2023 podpísal skúšobný kontrakt s Carolinou Hurricanes, no do profiligy sa nedostal a viac nechytal.
Kariéru oficiálne uzavrel v lete 2025, vo februári 2026 však dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, vtedy sa začal pohrávať s myšlienkou návratu do profihokeja. Nedávno nastúpil aj v zápase legiend medzi Montrealom a Winnipegom Jets, v ktorom sa po dlhej dobe vrátil do bránky Canadiens.
Práve v Habs vstúpil do prestížnej NHL, v ktorej odchytal 581 duelov základnej časti a ďalších 39 v play-off. Okrem Montrealu a NY Rangers v NHL chytal aj za St. Louis Blues, New York Islanders, Boston Bruins, Washington Capitals a Vancouver Canucks.
"Som pripravený. Aktívne sa pripravujem posledné štyri mesiace, posledné tri týždne som chodil pravidelne na ľad. Keďže tri a polroka som nechytal, musím ešte vyladiť nejaké detaily, ale som pripravený naskočiť do klubového diania, ak sa pre mňa niekde nájde nejaký angažmán," uviedol Halák v závere októbra v rozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).
A v prvej polovici novembra bol súčasť tréningového kempu reprezentácie SR pre turnajom o Nemecký pohár, realizačný tím mu priradil úlohu brankárskeho mentora.
Zdroj: SITA.sk - Skúsený brankár Halák trénuje s Popradčanmi. Nastúpi v extralige s kamzíkom na hrudi? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa zapojil do tréningového procesu extraligového klubu HK Poprad. "Kamzíci" o tom informovali na sociálnych sieťach, na sérii fotografií má 41-ročný bratislavský rodák dres s logom tímu spod Tatier.
Zatiaľ nie je známe, či sa skúsený gólman s Popradčanmi len pripravuje na možný súťažný návrat, alebo práve v ich tíme aj nastúpi.
Do profiligy sa nedostal
Halák zatiaľ naposledy absolvoval súťažný duel ešte v apríli 2023, v zámorskej NHL nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom Maple Leafs. V novembri 2023 podpísal skúšobný kontrakt s Carolinou Hurricanes, no do profiligy sa nedostal a viac nechytal.
Kariéru oficiálne uzavrel v lete 2025, vo februári 2026 však dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, vtedy sa začal pohrávať s myšlienkou návratu do profihokeja. Nedávno nastúpil aj v zápase legiend medzi Montrealom a Winnipegom Jets, v ktorom sa po dlhej dobe vrátil do bránky Canadiens.
V Habs vstúpil do prestížnej NHL
Práve v Habs vstúpil do prestížnej NHL, v ktorej odchytal 581 duelov základnej časti a ďalších 39 v play-off. Okrem Montrealu a NY Rangers v NHL chytal aj za St. Louis Blues, New York Islanders, Boston Bruins, Washington Capitals a Vancouver Canucks.
"Som pripravený. Aktívne sa pripravujem posledné štyri mesiace, posledné tri týždne som chodil pravidelne na ľad. Keďže tri a polroka som nechytal, musím ešte vyladiť nejaké detaily, ale som pripravený naskočiť do klubového diania, ak sa pre mňa niekde nájde nejaký angažmán," uviedol Halák v závere októbra v rozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).
A v prvej polovici novembra bol súčasť tréningového kempu reprezentácie SR pre turnajom o Nemecký pohár, realizačný tím mu priradil úlohu brankárskeho mentora.
Zdroj: SITA.sk - Skúsený brankár Halák trénuje s Popradčanmi. Nastúpi v extralige s kamzíkom na hrudi? © SITA Všetky práva vyhradené.
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