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Od univerzity k prenosovej sústave. SEPS ukazuje študentom energetiku v praxi

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov komplikuje rozvoj energetiky. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto približuje vysokoškolákom prácu v odvetví aj prostredníctvom ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov komplikuje rozvoj energetiky.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto približuje vysokoškolákom prácu v odvetví aj prostredníctvom PowerKempu.

Elektroenergetika prechádza výraznou transformáciou. Rozvoj obnoviteľných zdrojov, digitalizácia a automatizácia zvyšujú nároky na prevádzku elektrizačných sústav aj na kvalifikáciu pracovníkov. Spoločnosti potrebujú čoraz viac odborníkov na informačné technológie, kybernetickú bezpečnosť, dátové analýzy či umelú inteligenciu.

Nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami sa pritom netýka iba Slovenska. Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) World Energy Employment 2025 viac než polovica z vyše 700 respondentov, zahŕňajúcich energetické spoločnosti, odborové organizácie a vzdelávacie inštitúcií, upozornila na výrazné problémy s náborom kvalifikovaných pracovníkov. Agentúra tiež poukázala na generačnú výmenu - na jedného mladého pracovníka vstupujúceho do odvetvia elektrických sietí pripadá približne 1,4 pracovníka blížiaceho sa k dôchodkovému veku.

Získať nových odborníkov je však len časť úlohy. Špecializované činnosti v prenosovej sústave si vyžadujú roky skúseností. Jedným zo spôsobov, ako podporiť záujem vysokoškolákov pracovať v energetickom sektore už počas štúdia, je ukázať im každodennú prax.

Kontakt s praxou môže ovplyvniť výber kariéry


SEPS každoročne organizuje PowerKemp predovšetkým pre študentov elektrotechnických fakúlt. Počas štyroch dní majú možnosť nahliadnuť do fungovania spoločnosti, ktorá zabezpečuje prenos elektriny na Slovensku, a spoznať profesie, s ktorými sa počas štúdia priamo nestretnú.

"Príprava kvalifikovaného odborníka trvá roky, preto nemôžeme čakať, kým študenti dokončia školu a začnú si hľadať zamestnanie. PowerKempom im chceme ukázať, že elektroenergetika je moderné odvetvie s množstvom profesijných príležitostí. Keď spoznajú našich ľudí, technológie a reálne úlohy, dokážu sa lepšie rozhodnúť, kam nasmerujú svoju kariéru," uviedol Radovan Slobodník, vedúci odboru vzdelávania a rozvoja SEPS.

Program zahŕňa exkurzie v Slovenskom elektroenergetickom dispečingu a elektrickej stanici, odborný workshop, diskusie s expertmi, manažmentom i stretnutia s mladými energetikmi. Účastníci si tak vytvoria reálnejšiu predstavu o riadení prenosovej sústavy, a zároveň lepšie pochopia, aké vedomosti a zručnosti sú potrebné na jej spoľahlivú prevádzku.

PowerKemp preto nie je iba sériou prednášok a exkurzií, jeho dôležitou súčasťou je aj tímová práca. Študenti riešia odborné zadania súvisiace s fungovaním prenosovej sústavy, navrhujú riešenia a prezentujú ich pred ostatnými. Takýmto spôsobom si popri technických znalostiach tiež preveria svoje analytické myslenie, schopnosť spolupracovať, argumentovať a komunikovať.

"Študentom takto umožníme porovnať si poznatky zo školy s realitou a zároveň nadväzujeme kontakt s potenciálnymi budúcimi kolegami. V čase, keď o technicky vzdelaných absolventov súperí viacero odvetví, môže byť práve takáto osobná skúsenosť jedným z impulzov, prečo si vybrať elektroenergetiku," priblížil Radovan Slobodník.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Od univerzity k prenosovej sústave. SEPS ukazuje študentom energetiku v praxi © SITA Všetky práva vyhradené.

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