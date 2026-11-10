Od univerzity k prenosovej sústave. SEPS ukazuje študentom energetiku v praxi
Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov komplikuje rozvoj energetiky. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto približuje vysokoškolákom prácu v odvetví aj prostredníctvom ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov komplikuje rozvoj energetiky.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto približuje vysokoškolákom prácu v odvetví aj prostredníctvom PowerKempu.
Elektroenergetika prechádza výraznou transformáciou. Rozvoj obnoviteľných zdrojov, digitalizácia a automatizácia zvyšujú nároky na prevádzku elektrizačných sústav aj na kvalifikáciu pracovníkov. Spoločnosti potrebujú čoraz viac odborníkov na informačné technológie, kybernetickú bezpečnosť, dátové analýzy či umelú inteligenciu.
Nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami sa pritom netýka iba Slovenska. Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) World Energy Employment 2025 viac než polovica z vyše 700 respondentov, zahŕňajúcich energetické spoločnosti, odborové organizácie a vzdelávacie inštitúcií, upozornila na výrazné problémy s náborom kvalifikovaných pracovníkov. Agentúra tiež poukázala na generačnú výmenu - na jedného mladého pracovníka vstupujúceho do odvetvia elektrických sietí pripadá približne 1,4 pracovníka blížiaceho sa k dôchodkovému veku.
Získať nových odborníkov je však len časť úlohy. Špecializované činnosti v prenosovej sústave si vyžadujú roky skúseností. Jedným zo spôsobov, ako podporiť záujem vysokoškolákov pracovať v energetickom sektore už počas štúdia, je ukázať im každodennú prax.
SEPS každoročne organizuje PowerKemp predovšetkým pre študentov elektrotechnických fakúlt. Počas štyroch dní majú možnosť nahliadnuť do fungovania spoločnosti, ktorá zabezpečuje prenos elektriny na Slovensku, a spoznať profesie, s ktorými sa počas štúdia priamo nestretnú.
"Príprava kvalifikovaného odborníka trvá roky, preto nemôžeme čakať, kým študenti dokončia školu a začnú si hľadať zamestnanie. PowerKempom im chceme ukázať, že elektroenergetika je moderné odvetvie s množstvom profesijných príležitostí. Keď spoznajú našich ľudí, technológie a reálne úlohy, dokážu sa lepšie rozhodnúť, kam nasmerujú svoju kariéru," uviedol Radovan Slobodník, vedúci odboru vzdelávania a rozvoja SEPS.
Program zahŕňa exkurzie v Slovenskom elektroenergetickom dispečingu a elektrickej stanici, odborný workshop, diskusie s expertmi, manažmentom i stretnutia s mladými energetikmi. Účastníci si tak vytvoria reálnejšiu predstavu o riadení prenosovej sústavy, a zároveň lepšie pochopia, aké vedomosti a zručnosti sú potrebné na jej spoľahlivú prevádzku.
PowerKemp preto nie je iba sériou prednášok a exkurzií, jeho dôležitou súčasťou je aj tímová práca. Študenti riešia odborné zadania súvisiace s fungovaním prenosovej sústavy, navrhujú riešenia a prezentujú ich pred ostatnými. Takýmto spôsobom si popri technických znalostiach tiež preveria svoje analytické myslenie, schopnosť spolupracovať, argumentovať a komunikovať.
"Študentom takto umožníme porovnať si poznatky zo školy s realitou a zároveň nadväzujeme kontakt s potenciálnymi budúcimi kolegami. V čase, keď o technicky vzdelaných absolventov súperí viacero odvetví, môže byť práve takáto osobná skúsenosť jedným z impulzov, prečo si vybrať elektroenergetiku," priblížil Radovan Slobodník.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od univerzity k prenosovej sústave. SEPS ukazuje študentom energetiku v praxi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preto približuje vysokoškolákom prácu v odvetví aj prostredníctvom PowerKempu.
Elektroenergetika prechádza výraznou transformáciou. Rozvoj obnoviteľných zdrojov, digitalizácia a automatizácia zvyšujú nároky na prevádzku elektrizačných sústav aj na kvalifikáciu pracovníkov. Spoločnosti potrebujú čoraz viac odborníkov na informačné technológie, kybernetickú bezpečnosť, dátové analýzy či umelú inteligenciu.
Nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami sa pritom netýka iba Slovenska. Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) World Energy Employment 2025 viac než polovica z vyše 700 respondentov, zahŕňajúcich energetické spoločnosti, odborové organizácie a vzdelávacie inštitúcií, upozornila na výrazné problémy s náborom kvalifikovaných pracovníkov. Agentúra tiež poukázala na generačnú výmenu - na jedného mladého pracovníka vstupujúceho do odvetvia elektrických sietí pripadá približne 1,4 pracovníka blížiaceho sa k dôchodkovému veku.
Získať nových odborníkov je však len časť úlohy. Špecializované činnosti v prenosovej sústave si vyžadujú roky skúseností. Jedným zo spôsobov, ako podporiť záujem vysokoškolákov pracovať v energetickom sektore už počas štúdia, je ukázať im každodennú prax.
Kontakt s praxou môže ovplyvniť výber kariéry
SEPS každoročne organizuje PowerKemp predovšetkým pre študentov elektrotechnických fakúlt. Počas štyroch dní majú možnosť nahliadnuť do fungovania spoločnosti, ktorá zabezpečuje prenos elektriny na Slovensku, a spoznať profesie, s ktorými sa počas štúdia priamo nestretnú.
"Príprava kvalifikovaného odborníka trvá roky, preto nemôžeme čakať, kým študenti dokončia školu a začnú si hľadať zamestnanie. PowerKempom im chceme ukázať, že elektroenergetika je moderné odvetvie s množstvom profesijných príležitostí. Keď spoznajú našich ľudí, technológie a reálne úlohy, dokážu sa lepšie rozhodnúť, kam nasmerujú svoju kariéru," uviedol Radovan Slobodník, vedúci odboru vzdelávania a rozvoja SEPS.
Program zahŕňa exkurzie v Slovenskom elektroenergetickom dispečingu a elektrickej stanici, odborný workshop, diskusie s expertmi, manažmentom i stretnutia s mladými energetikmi. Účastníci si tak vytvoria reálnejšiu predstavu o riadení prenosovej sústavy, a zároveň lepšie pochopia, aké vedomosti a zručnosti sú potrebné na jej spoľahlivú prevádzku.
PowerKemp preto nie je iba sériou prednášok a exkurzií, jeho dôležitou súčasťou je aj tímová práca. Študenti riešia odborné zadania súvisiace s fungovaním prenosovej sústavy, navrhujú riešenia a prezentujú ich pred ostatnými. Takýmto spôsobom si popri technických znalostiach tiež preveria svoje analytické myslenie, schopnosť spolupracovať, argumentovať a komunikovať.
"Študentom takto umožníme porovnať si poznatky zo školy s realitou a zároveň nadväzujeme kontakt s potenciálnymi budúcimi kolegami. V čase, keď o technicky vzdelaných absolventov súperí viacero odvetví, môže byť práve takáto osobná skúsenosť jedným z impulzov, prečo si vybrať elektroenergetiku," priblížil Radovan Slobodník.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od univerzity k prenosovej sústave. SEPS ukazuje študentom energetiku v praxi © SITA Všetky práva vyhradené.
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