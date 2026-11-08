Buček sa blysol gólovou parádou proti Rakúšanom. Vyštartoval som po buly a robil intuitívne veci, vraví
Samuel Buček bol jeden z najlepších hráčov Slovenska v zápase proti Rakúsku. Krásna individuálna akcia aj pohotová strela. K tomu ešte jedna bezchybná asistencia. Návrat Samuela Bučeka ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Samuel Buček bol jeden z najlepších hráčov Slovenska v zápase proti Rakúsku.
Krásna individuálna akcia aj pohotová strela. K tomu ešte jedna bezchybná asistencia.
Návrat Samuela Bučeka do hokejovej reprezentácie mal v zápase proti Rakúsku na Nemeckom pohári najkrajšiu možnú podobu.
Dva góly strelil a na ďalšom a podieľal, spolu s Oleksijom Mykluchom a Pavlom Regendom v ofenzívnej hre úplne ovládli sobotný zápas v Düsseldorfe, ktorý Slováci vyhrali 6:1.
"Uvoľnili sme sa a išli sme naplno. Rozprávali sme sa v šatni, že treba hrať náš hokej. V porovnaní so zápasom proti Lotyšom sme zlepšili všetky herné aspekty. A keďže nám aj padli góly, výsledok je jednoznačný a sme za neho vďační," vyhlásil Samuel Buček v rozhovore pre sociálne siete SZĽH aj na webe Hockey Slovakia.
Práve útočník Slovana Bratislava predviedol na začiatku druhej tretiny skvelú individuálnu akciu cez dvoch hráčov súpera zakončenú úspešným blafákom. Od víťazného gólu Mykluchu po gól Bučeka uplynulo iba sedem sekúnd. Odštartoval tým slovenský gólostroj proti Rakúšanom, ktorý sa zastavil na čísle šesť.
"Prišlo to intuitívne a vyšlo to. Bavili sme sa, že musíme byť viac pripravení a štartovať na puky ihneď po víťaznom buly. Tak som vyštartoval a potom už len intuitívne robil to, čo som uznal za vhodné," opísal Buček.
V druhom sobotňajšom zápase na Nemeckom pohári Lotyši zdolali Nemcov 3:1 a pred nedeľňajším vyvrcholením majú najbližšie k celkovému triumfu. S piatimi bodmi na konte im stačí vyhrať za 2 body nad Rakúšanmi a stanú sa víťazmi turnaja.
Tento zápas sa začína už o 11.00 h- Slováci majú o bod menej ako Lotyši a proti Nemcom (14.45 h) musia vyhrať v riadnom hracom čase, ale ani to im nemusí stačiť na celkový triumf. V čase úvodného buly už zverenci Vladimíra Országha už budú vedieť, či ešte môžu vyhrať turnaj alebo už nie.
Zdroj: SITA.sk - Buček sa blysol gólovou parádou proti Rakúšanom. Vyštartoval som po buly a robil intuitívne veci, vraví © SITA Všetky práva vyhradené.
Krásna individuálna akcia aj pohotová strela. K tomu ešte jedna bezchybná asistencia.
Návrat Samuela Bučeka do hokejovej reprezentácie mal v zápase proti Rakúsku na Nemeckom pohári najkrajšiu možnú podobu.
Dva góly strelil a na ďalšom a podieľal, spolu s Oleksijom Mykluchom a Pavlom Regendom v ofenzívnej hre úplne ovládli sobotný zápas v Düsseldorfe, ktorý Slováci vyhrali 6:1.
Uvoľnili sa a zlepšili sa
"Uvoľnili sme sa a išli sme naplno. Rozprávali sme sa v šatni, že treba hrať náš hokej. V porovnaní so zápasom proti Lotyšom sme zlepšili všetky herné aspekty. A keďže nám aj padli góly, výsledok je jednoznačný a sme za neho vďační," vyhlásil Samuel Buček v rozhovore pre sociálne siete SZĽH aj na webe Hockey Slovakia.
Víťazné buly a gól = 7 sekúnd
Práve útočník Slovana Bratislava predviedol na začiatku druhej tretiny skvelú individuálnu akciu cez dvoch hráčov súpera zakončenú úspešným blafákom. Od víťazného gólu Mykluchu po gól Bučeka uplynulo iba sedem sekúnd. Odštartoval tým slovenský gólostroj proti Rakúšanom, ktorý sa zastavil na čísle šesť.
"Prišlo to intuitívne a vyšlo to. Bavili sme sa, že musíme byť viac pripravení a štartovať na puky ihneď po víťaznom buly. Tak som vyštartoval a potom už len intuitívne robil to, čo som uznal za vhodné," opísal Buček.
Lotyši najbližšie k triumfu
V druhom sobotňajšom zápase na Nemeckom pohári Lotyši zdolali Nemcov 3:1 a pred nedeľňajším vyvrcholením majú najbližšie k celkovému triumfu. S piatimi bodmi na konte im stačí vyhrať za 2 body nad Rakúšanmi a stanú sa víťazmi turnaja.
Tento zápas sa začína už o 11.00 h- Slováci majú o bod menej ako Lotyši a proti Nemcom (14.45 h) musia vyhrať v riadnom hracom čase, ale ani to im nemusí stačiť na celkový triumf. V čase úvodného buly už zverenci Vladimíra Országha už budú vedieť, či ešte môžu vyhrať turnaj alebo už nie.
Zdroj: SITA.sk - Buček sa blysol gólovou parádou proti Rakúšanom. Vyštartoval som po buly a robil intuitívne veci, vraví © SITA Všetky práva vyhradené.