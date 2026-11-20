Bratislava privíta premiérov Vyšehradskej štvorky aj rakúskeho kancelára, rokovať budú o rozpočte EÚ
Samit V4 a Rakúska je po rokovaní premiérov V4 s Írskom, ktoré sa konalo v septembri tohto roku, ďalším zo série rozšíreného formátu V4+. V pondelok 23. novembra 2026 sa na ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Samit V4 a Rakúska je po rokovaní premiérov V4 s Írskom, ktoré sa konalo v septembri tohto roku, ďalším zo série rozšíreného formátu V4+.
V pondelok 23. novembra 2026 sa na Bratislavskom hrade bude konať samit Vyšehradskej skupiny (V4). Zídu sa na ňom predsedovia vlád Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, teda Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Péter Magyar. V rámci formátu V4+ budú rokovať aj s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.
„Samit V4 a Rakúska je po rokovaní premiérov V4 s Írskom, ktoré sa konalo v septembri tohto roku, ďalším zo série rozšíreného formátu V4+. Rakúsko má spoločnú hranicu s tromi zo štyroch členských krajín Vyšehradskej štvorky a skupina V4 je pre Rakúsko významným obchodným partnerom," uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
Doplnili, stretnutie premiérov štátov V4 s rakúskym kancelárom ponúkne aj príležitosť na diskusiu o možnostiach prehĺbenia doterajších ekonomických vzťahov.
„Lídri V4 a Rakúska sa na pondelkovom rokovaní v Bratislave budú venovať aj príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 – 2034, ktorý bude tiež témou mimoriadneho samitu Európskej rady v Bruseli vo štvrtok 26. novembra a v piatok 27. novembra 2026," doplnili z úradu vlády. Slovensko v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke, ročné rotujúce predsedníctvo prebralo tento rok 1. júla.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta premiérov Vyšehradskej štvorky aj rakúskeho kancelára, rokovať budú o rozpočte EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
V pondelok 23. novembra 2026 sa na Bratislavskom hrade bude konať samit Vyšehradskej skupiny (V4). Zídu sa na ňom predsedovia vlád Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, teda Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Péter Magyar. V rámci formátu V4+ budú rokovať aj s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom.
Prehlbovanie ekonomických vzťahov
„Samit V4 a Rakúska je po rokovaní premiérov V4 s Írskom, ktoré sa konalo v septembri tohto roku, ďalším zo série rozšíreného formátu V4+. Rakúsko má spoločnú hranicu s tromi zo štyroch členských krajín Vyšehradskej štvorky a skupina V4 je pre Rakúsko významným obchodným partnerom," uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
Doplnili, stretnutie premiérov štátov V4 s rakúskym kancelárom ponúkne aj príležitosť na diskusiu o možnostiach prehĺbenia doterajších ekonomických vzťahov.
„Lídri V4 a Rakúska sa na pondelkovom rokovaní v Bratislave budú venovať aj príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 – 2034, ktorý bude tiež témou mimoriadneho samitu Európskej rady v Bruseli vo štvrtok 26. novembra a v piatok 27. novembra 2026," doplnili z úradu vlády. Slovensko v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke, ročné rotujúce predsedníctvo prebralo tento rok 1. júla.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta premiérov Vyšehradskej štvorky aj rakúskeho kancelára, rokovať budú o rozpočte EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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