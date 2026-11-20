Od nenávisti k násiliu je blízko, upozornil Pellegrini pri výročí Tokajíckej tragédie – FOTO
Podľa hlavy štátu je aj teraz potrebné hovoriť o napätej situácii v slovenskej spoločnosti a v celej Európe. Nenávisť k niekomu len preto, že je iný ako ostatní, môže viesť k tragédii. Upozornil ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Podľa hlavy štátu je aj teraz potrebné hovoriť o napätej situácii v slovenskej spoločnosti a v celej Európe.
Nenávisť k niekomu len preto, že je iný ako ostatní, môže viesť k tragédii. Upozornil na to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 82. výročia Tokajíckej tragédie, ktorá sa odohrala 19. novembra 1944 v obci na severovýchode Slovenska. Podľa hlavy štátu je aj teraz potrebné hovoriť o napätej situácii v slovenskej spoločnosti a v celej Európe. Zdôraznil, že od slov, vyhrážok, útokov v online prostredí či pokrikovania na ulici je veľmi blízko k tomu, aby sme boli opäť svedkami ďalšej tragickej udalosti.
Pellegrini si spomienku 32 mužov z Tokajíka, ktorých popravili nacisti počas ústupu pred spojencami a Červenou armádou, uctil položením venca k pamätníku na miestnom vojenskom cintoríne. Prezident pri tejto príležitosti zdôraznil význam pietnych aktivít.
„Mám niekedy pocit, akoby sme už z týchto pietnych aktivít robili len formálne podujatie, ktoré je v našom kalendári. Je dôležité, aby čo najviac ľudí na tieto podujatia prišlo. A som veľmi rád, že tu v Tokajíku sú dnes aj mladí ľudia, pretože mám pocit niekedy, akoby sme si už neuvedomovali, čo za hrôzy sme to na Slovensku počas druhej svetovej vojny prežili," povedal Pellegrini.
Dodal, že tieto udalosti zanechali obrovské životné tragédie, vypálené obce a stovky nevinných obetí. Sú to podľa neho rany, ktoré zostanú navždy vryté do sŕdc ľudí nielen v Tokajíku, ale vo všetkých obciach, v ktorých niečo podobné zažili.
Takéto udalosti podľa Pellegriniho ukazujú, ako blízko je od nenávisti a netolerancie k fyzickému násiliu. „A to by malo byť aj posolstvo z Tokajíka dnes. Že treba byť veľmi obozretný a musíme si veľmi otvorene hovoriť o tej napätej situácii v slovenskej spoločnosti. A nielen slovenskej, ale možno aj v Európe," doplnil prezident, ktorý sa obáva, že od slov, vyhrážok či útokov na internete je veľmi blízko k ďalšej tragédii.
Pripomenul v tomto zmysle tragické udalosti na slovenských školách a nedávnu tragédiu v Krakove. Práve aj spomienkové podujatia by podľa neho mali predstavovať varovanie, aby sa takéto udalosti už neopakovali. Prezident v závere svojho príhovoru venoval pozornosť aj sociálnym sieťam a prenikaniu rôznych ideológií, ktoré sa na nich nekontrolovateľne šíria.
Napätie tak môže narastať práve prostredníctvom sociálnych sietí. Vyzval ľudí, aby chodievali na pietne miesta a aby tam brali aj svoje deti. Je podľa neho dôležité, aby ľudia, ktorí nezažili udalosti minulosti, videli na vlastné oči, kde sa to stalo. „Možno to potrebujú počuť od starších ľudí, ktorí si to ešte pamätajú, aby sme tak zamedzili ešte väčšej eskalácii a napätiu v slovenskej spoločnosti," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Od nenávisti k násiliu je blízko, upozornil Pellegrini pri výročí Tokajíckej tragédie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nenávisť k niekomu len preto, že je iný ako ostatní, môže viesť k tragédii. Upozornil na to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 82. výročia Tokajíckej tragédie, ktorá sa odohrala 19. novembra 1944 v obci na severovýchode Slovenska. Podľa hlavy štátu je aj teraz potrebné hovoriť o napätej situácii v slovenskej spoločnosti a v celej Európe. Zdôraznil, že od slov, vyhrážok, útokov v online prostredí či pokrikovania na ulici je veľmi blízko k tomu, aby sme boli opäť svedkami ďalšej tragickej udalosti.
Spomienka na obete
Pellegrini si spomienku 32 mužov z Tokajíka, ktorých popravili nacisti počas ústupu pred spojencami a Červenou armádou, uctil položením venca k pamätníku na miestnom vojenskom cintoríne. Prezident pri tejto príležitosti zdôraznil význam pietnych aktivít.
„Mám niekedy pocit, akoby sme už z týchto pietnych aktivít robili len formálne podujatie, ktoré je v našom kalendári. Je dôležité, aby čo najviac ľudí na tieto podujatia prišlo. A som veľmi rád, že tu v Tokajíku sú dnes aj mladí ľudia, pretože mám pocit niekedy, akoby sme si už neuvedomovali, čo za hrôzy sme to na Slovensku počas druhej svetovej vojny prežili," povedal Pellegrini.
Dodal, že tieto udalosti zanechali obrovské životné tragédie, vypálené obce a stovky nevinných obetí. Sú to podľa neho rany, ktoré zostanú navždy vryté do sŕdc ľudí nielen v Tokajíku, ale vo všetkých obciach, v ktorých niečo podobné zažili.
Varovanie pred nenávisťou
Takéto udalosti podľa Pellegriniho ukazujú, ako blízko je od nenávisti a netolerancie k fyzickému násiliu. „A to by malo byť aj posolstvo z Tokajíka dnes. Že treba byť veľmi obozretný a musíme si veľmi otvorene hovoriť o tej napätej situácii v slovenskej spoločnosti. A nielen slovenskej, ale možno aj v Európe," doplnil prezident, ktorý sa obáva, že od slov, vyhrážok či útokov na internete je veľmi blízko k ďalšej tragédii.
Pripomenul v tomto zmysle tragické udalosti na slovenských školách a nedávnu tragédiu v Krakove. Práve aj spomienkové podujatia by podľa neho mali predstavovať varovanie, aby sa takéto udalosti už neopakovali. Prezident v závere svojho príhovoru venoval pozornosť aj sociálnym sieťam a prenikaniu rôznych ideológií, ktoré sa na nich nekontrolovateľne šíria.
Napätie tak môže narastať práve prostredníctvom sociálnych sietí. Vyzval ľudí, aby chodievali na pietne miesta a aby tam brali aj svoje deti. Je podľa neho dôležité, aby ľudia, ktorí nezažili udalosti minulosti, videli na vlastné oči, kde sa to stalo. „Možno to potrebujú počuť od starších ľudí, ktorí si to ešte pamätajú, aby sme tak zamedzili ešte väčšej eskalácii a napätiu v slovenskej spoločnosti," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Od nenávisti k násiliu je blízko, upozornil Pellegrini pri výročí Tokajíckej tragédie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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