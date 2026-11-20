Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa zišlo na ustanovujúcom zasadnutí – VIDEO, FOTO
Na slávnostnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia cirkví, akademickej obce, priemyselného sektora i riaditelia nemocníc. Novozvolené Krajské zastupiteľstvo
20.11.2026 (SITA.sk) - Na slávnostnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia cirkví, akademickej obce, priemyselného sektora i riaditelia nemocníc.
Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa zišlo na ustanovujúcom zasadnutí. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) sa ujal svojho mandátu, začalo sa mu tretie volebné obdobie.
Poslanci a staronový župan sa zišli v priestoroch Východoslovenskej galérie, kde pred viac ako storočím prvýkrát zasadali poslanci historickej Košickej župy. Na slávnostnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia cirkví, akademickej obce, priemyselného sektora i riaditelia nemocníc.
Prítomný bol aj bývalý prezident Rudolf Schuster. V úvode vystúpila predsedníčka krajskej volebnej komisie Jana Bandurová a priblížila výsledky volieb. Ako uviedla, na post predsedu KSK kandidovali traja kandidáti politických strán a traja nezávislí kandidáti, krátko pred voľbami stiahla strana Jednota Slovanov svojho kandidáta Tibora Géciho.
Zvíťazil doterajší predseda kraja Trnka, ktorý v októbrových voľbách obhajoval svoj mandát po tretíkrát. O poslanecký post malo záujem viac než 360 kandidátov. K urnám prišlo 42,50 percenta oprávnených voličov.
V Zastupiteľstve KSK bude v siedmom volebnom období o dvoch poslancov viac než v predošlom, súvisí to so zmenou volebných obvodov v kraji. Medzi 59 zvolenými poslancami je 28 nových. Zasadať v ňom bude sedem žien.
Priemerný vek novozvolených poslancov je 49 rokov. Najviac poslancov, a to 23, bude mať v krajskom zastupiteľstve koalícia ôsmich strán Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, KDH, Demokrati, Za ľudí, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska.
Ide o 39 percent z celkového počtu poslancov KSK. Druhou najpočetnejšou skupinou v zastupiteľstve budú nezávislí poslanci, ktorí získali 18 poslaneckých stoličiek, teda 30,5 percenta z celkového počtu. Po päť poslancov majú Hlas-SD a Maďarská aliancia (po 8,5 percenta z celkového počtu poslancov).
Strana Smer-SD má v novom krajskom zastupiteľstve troch poslancov (5,1 percenta zo všetkých) a Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti dvoch poslancov (3,4 percenta). Po jednom poslancovi budú mať Košická strana, Jednota Slovanov aj SNS.
Trnka zložil sľub a prijal osvedčenie o zvolení z rúk predsedníčky krajskej volebnej komisie. Následne predniesol poslanecký sľub poslanec Ján Kokarda. Ostatní poslanci sľub potvrdili svojím podpisom a prijali osvedčenie o zvolení.
Medzi nimi boli aj viacerí neúspešní Trnkovi protikandidáti, napríklad Monika Sofia Soročinová, ale aj Marián Porvažník, ktorého staronový župan veľmi tesne porazil. Poslancami sú tiež Lucia Gurbáľová (KDH) a Karel Hirman (Demokrati), ktorí sa tiež pôvodne plánovali uchádzať o predsednícky post v KSK, no napokon sa kandidatúry vzdali v prospech Porvažníka.
Medzi poslancami je aj Marcel Gibóda (SaS), ktorý podobne ako Gurbáľová dosiaľ pôsobil vo funkcii viceprimátora Košíc. Do poslaneckých lavíc krajského zastupiteľstva sa posadia aj viacerí primátori okresných miest v Košickom kraji, napríklad primátor Trebišova Marek Čižmár či primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
Za poslancov boli zvolení aj primátori menších miest, a tiež starostovia niektorých košických mestských častí a neúspešní kandidáti na post primátora metropoly východu. V zastupiteľstve KSK zasadne napríklad nový starosta košickej MČ Staré mesto Igor Holéczi, MČ Nad jazerom Peter Čech či starosta MČ Západ Marcel Vrchota.
Poslankyňou kraja je aj neúspešná kandidátka na primátorku Lenka Kovačevičová či ďalší neúspešný kandidát Martin Mudrák. Dosluhujúci košický primátor Jaroslav Polaček do krajského zastupiteľstva opätovne zvolený nebol, no jeho nástupca v primátorskom kresle Ladislav Lörinc bude v tomto volebnom období pôsobiť aj ako krajský poslanec.
Predseda Trnka v záverečnom príhovore vyjadril aj potešenie nad tým, že v tomto volebnom období v zastupiteľstve zasadne sedem žien, čo je viac ako v minulosti. Zdôraznil, že pred nimi stoja dôležité rozhodnutia o investíciách, školstve, zdravotníctve či sociálnych službách.
„Každé jedno hlasovanie a každé rozhodnutie bude mať priamy dopad na kvalitu života v našich mestách a obciach. Ustanovujúce zastupiteľstvo je symbolickým štartom. Politická mapa našej župy je pestrá, zastupuje široké názorové spektrum. Mojím pevným presvedčením a podanou rukou pre každého z vás je, že úspech nášho kraja nestojí na rozdelení, ale na schopnosti viesť dialóg,“ povedal poslancom.
„Komunálna a regionálna politika nie je o ideologických konfliktoch, ale o každodenných problémoch ľudí, ktorí tu žijú,” zdôraznil Trnka. Ako uviedol neskôr pre médiá, chcel vyslať signál k spolupráci a hľadaniu riešení.
Podľa jeho slov konflikty a súboje budú len zaberať čas a energiu, ktorú by mohli venovať riešeniam. Uchádzať sa chce aj o zlepšenie vzťahov s mestom Košice. Nové zastupiteľstvo je podľa Trnku rozdrobené, verí však, že si nájdu spôsob komunikácie a fungovania.
„Budem sa uchádzať o to, aby sme našli čo najväčší prienik s čo najväčším počtom poslancov,” dodal. S príhovorom vystúpil aj služobne najstarší poslanec Ján Kokarda.
Prvýkrát Zastupiteľstvo KSK riadne zasadne 1. decembra 2026. Po ňom budú známe mená podpredsedov kraja i zloženie poslaneckých klubov či komisií krajského zastupiteľstva.
V pondelok 23. novembra sa bude konať ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Funkcie sa ujme novozvolený košický primátor Ladislav Lörinc (Košická strana) aj 51 poslancov mestského zastupiteľstva. Slávnostné zasadnutie sa začne o 10:00 vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A slávnostnou časťou.
„V jej úvode zaznie poďakovanie doterajšieho primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý). Predseda mestskej volebnej komisie Matúš Lemeš oboznámi s výsledkami volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2026 – 2030, ktoré sa uskutočnili v sobotu 24. októbra,” priblížilo mesto Košice na svojom webe. Nový primátor a noví poslanci následne slávnostne zloženia sľub.
Lörinc si tiež prevezme insígnie mesta, teda zlatú reťaz s erbom mesta, pečať a primátorský talár. Následne vystúpi, čím bude ukončená slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia MZ. Nasledovať bude pracovná časť.
„Počas pracovnej časti budú poslanci rozhodovať o organizačnom a personálnom nastavení mestskej samosprávy na ďalšie volebné obdobie. Medzi hlavné body bude patriť voľba členov mestskej rady, zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov. MZ sa bude zaoberať aj zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií,” uviedlo mesto.
Doplnilo, že v rámci pracovnej časti sa zastupiteľstvo bude venovať aj bodom týkajúcim sa personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Košice. Rovnako sa budú venovať aj personálnej zmene na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice či žiadosti o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora.
Zdroj: SITA.sk - Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa zišlo na ustanovujúcom zasadnutí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa zišlo na ustanovujúcom zasadnutí. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) sa ujal svojho mandátu, začalo sa mu tretie volebné obdobie.
Poslanci a staronový župan sa zišli v priestoroch Východoslovenskej galérie, kde pred viac ako storočím prvýkrát zasadali poslanci historickej Košickej župy. Na slávnostnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia cirkví, akademickej obce, priemyselného sektora i riaditelia nemocníc.
Záujem o poslanecký post
Prítomný bol aj bývalý prezident Rudolf Schuster. V úvode vystúpila predsedníčka krajskej volebnej komisie Jana Bandurová a priblížila výsledky volieb. Ako uviedla, na post predsedu KSK kandidovali traja kandidáti politických strán a traja nezávislí kandidáti, krátko pred voľbami stiahla strana Jednota Slovanov svojho kandidáta Tibora Géciho.
Zvíťazil doterajší predseda kraja Trnka, ktorý v októbrových voľbách obhajoval svoj mandát po tretíkrát. O poslanecký post malo záujem viac než 360 kandidátov. K urnám prišlo 42,50 percenta oprávnených voličov.
V Zastupiteľstve KSK bude v siedmom volebnom období o dvoch poslancov viac než v predošlom, súvisí to so zmenou volebných obvodov v kraji. Medzi 59 zvolenými poslancami je 28 nových. Zasadať v ňom bude sedem žien.
Strany v novom krajskom zastupiteľstve
Priemerný vek novozvolených poslancov je 49 rokov. Najviac poslancov, a to 23, bude mať v krajskom zastupiteľstve koalícia ôsmich strán Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita, KDH, Demokrati, Za ľudí, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska.
Ide o 39 percent z celkového počtu poslancov KSK. Druhou najpočetnejšou skupinou v zastupiteľstve budú nezávislí poslanci, ktorí získali 18 poslaneckých stoličiek, teda 30,5 percenta z celkového počtu. Po päť poslancov majú Hlas-SD a Maďarská aliancia (po 8,5 percenta z celkového počtu poslancov).
Strana Smer-SD má v novom krajskom zastupiteľstve troch poslancov (5,1 percenta zo všetkých) a Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti dvoch poslancov (3,4 percenta). Po jednom poslancovi budú mať Košická strana, Jednota Slovanov aj SNS.
Potvrdenie sľubu zo strany poslancov
Trnka zložil sľub a prijal osvedčenie o zvolení z rúk predsedníčky krajskej volebnej komisie. Následne predniesol poslanecký sľub poslanec Ján Kokarda. Ostatní poslanci sľub potvrdili svojím podpisom a prijali osvedčenie o zvolení.
Medzi nimi boli aj viacerí neúspešní Trnkovi protikandidáti, napríklad Monika Sofia Soročinová, ale aj Marián Porvažník, ktorého staronový župan veľmi tesne porazil. Poslancami sú tiež Lucia Gurbáľová (KDH) a Karel Hirman (Demokrati), ktorí sa tiež pôvodne plánovali uchádzať o predsednícky post v KSK, no napokon sa kandidatúry vzdali v prospech Porvažníka.
Medzi poslancami je aj Marcel Gibóda (SaS), ktorý podobne ako Gurbáľová dosiaľ pôsobil vo funkcii viceprimátora Košíc. Do poslaneckých lavíc krajského zastupiteľstva sa posadia aj viacerí primátori okresných miest v Košickom kraji, napríklad primátor Trebišova Marek Čižmár či primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
Zmena v primátorskom kresle
Za poslancov boli zvolení aj primátori menších miest, a tiež starostovia niektorých košických mestských častí a neúspešní kandidáti na post primátora metropoly východu. V zastupiteľstve KSK zasadne napríklad nový starosta košickej MČ Staré mesto Igor Holéczi, MČ Nad jazerom Peter Čech či starosta MČ Západ Marcel Vrchota.
Poslankyňou kraja je aj neúspešná kandidátka na primátorku Lenka Kovačevičová či ďalší neúspešný kandidát Martin Mudrák. Dosluhujúci košický primátor Jaroslav Polaček do krajského zastupiteľstva opätovne zvolený nebol, no jeho nástupca v primátorskom kresle Ladislav Lörinc bude v tomto volebnom období pôsobiť aj ako krajský poslanec.
Predseda Trnka v záverečnom príhovore vyjadril aj potešenie nad tým, že v tomto volebnom období v zastupiteľstve zasadne sedem žien, čo je viac ako v minulosti. Zdôraznil, že pred nimi stoja dôležité rozhodnutia o investíciách, školstve, zdravotníctve či sociálnych službách.
„Každé jedno hlasovanie a každé rozhodnutie bude mať priamy dopad na kvalitu života v našich mestách a obciach. Ustanovujúce zastupiteľstvo je symbolickým štartom. Politická mapa našej župy je pestrá, zastupuje široké názorové spektrum. Mojím pevným presvedčením a podanou rukou pre každého z vás je, že úspech nášho kraja nestojí na rozdelení, ale na schopnosti viesť dialóg,“ povedal poslancom.
Rozdrobené nové zastupiteľstvo
„Komunálna a regionálna politika nie je o ideologických konfliktoch, ale o každodenných problémoch ľudí, ktorí tu žijú,” zdôraznil Trnka. Ako uviedol neskôr pre médiá, chcel vyslať signál k spolupráci a hľadaniu riešení.
Podľa jeho slov konflikty a súboje budú len zaberať čas a energiu, ktorú by mohli venovať riešeniam. Uchádzať sa chce aj o zlepšenie vzťahov s mestom Košice. Nové zastupiteľstvo je podľa Trnku rozdrobené, verí však, že si nájdu spôsob komunikácie a fungovania.
„Budem sa uchádzať o to, aby sme našli čo najväčší prienik s čo najväčším počtom poslancov,” dodal. S príhovorom vystúpil aj služobne najstarší poslanec Ján Kokarda.
Prvýkrát Zastupiteľstvo KSK riadne zasadne 1. decembra 2026. Po ňom budú známe mená podpredsedov kraja i zloženie poslaneckých klubov či komisií krajského zastupiteľstva.
Slávnostné zasadnutie
V pondelok 23. novembra sa bude konať ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Funkcie sa ujme novozvolený košický primátor Ladislav Lörinc (Košická strana) aj 51 poslancov mestského zastupiteľstva. Slávnostné zasadnutie sa začne o 10:00 vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A slávnostnou časťou.
„V jej úvode zaznie poďakovanie doterajšieho primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý). Predseda mestskej volebnej komisie Matúš Lemeš oboznámi s výsledkami volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2026 – 2030, ktoré sa uskutočnili v sobotu 24. októbra,” priblížilo mesto Košice na svojom webe. Nový primátor a noví poslanci následne slávnostne zloženia sľub.
Lörinc si tiež prevezme insígnie mesta, teda zlatú reťaz s erbom mesta, pečať a primátorský talár. Následne vystúpi, čím bude ukončená slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia MZ. Nasledovať bude pracovná časť.
Zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície
„Počas pracovnej časti budú poslanci rozhodovať o organizačnom a personálnom nastavení mestskej samosprávy na ďalšie volebné obdobie. Medzi hlavné body bude patriť voľba členov mestskej rady, zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov. MZ sa bude zaoberať aj zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií,” uviedlo mesto.
Doplnilo, že v rámci pracovnej časti sa zastupiteľstvo bude venovať aj bodom týkajúcim sa personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Košice. Rovnako sa budú venovať aj personálnej zmene na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice či žiadosti o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora.
Zdroj: SITA.sk - Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa zišlo na ustanovujúcom zasadnutí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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