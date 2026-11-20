Francúzsko chce otvoriť otázku vstupu Ukrajiny do NATO, Moskva odmieta aj náhradné záruky
Washington navrhuje ochranu podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Rusko však odmieta akúkoľvek formu čiastočného členstva Ukrajiny v Aliancii. Francúzsko vyzvalo na ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Washington navrhuje ochranu podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Rusko však odmieta akúkoľvek formu čiastočného členstva Ukrajiny v Aliancii.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po štvrtkovom berlínskom samite Koalície ochotných vyhlásil, že vzhľadom na maximalistické požiadavky Moskvy treba znovu zvážiť prijatie Ukrajiny do NATO.
Americký vyjednávač Jared Kushner uviedol, že prezident Donald Trump je otvorený poskytnutiu bezpečnostných záruk podľa vzoru článku 5, ak budú súčasťou širšej mierovej dohody. Tvrdil tiež, že Rusko začína byť s touto predstavou zmierené.
Ruský námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to však odmietol. „Aj samotná predstava nejakého čiastočného členstva Ukrajiny v NATO je pre nás neprijateľná,“ vyhlásil.
Článok 5 stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému členskému štátu sa považuje za útok proti všetkým. Poskytnutie podobných záruk Ukrajine by znamenalo zásadný bezpečnostný záväzok západných krajín, nie však automatické členstvo v Aliancii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto požaduje konkrétne vysvetlenie, ako by spojenci reagovali na prípadný ďalší ruský útok.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko chce otvoriť otázku vstupu Ukrajiny do NATO, Moskva odmieta aj náhradné záruky © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko vyzvalo na opätovné otvorenie otázky členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO), zatiaľ čo Spojené štáty presadzujú bezpečnostné záruky podobné článku 5 o kolektívnej obrane. Moskva však v piatok odmietla aj takéto riešenie.
Rusko všetko odmieta
Americký vyjednávač Jared Kushner uviedol, že prezident Donald Trump je otvorený poskytnutiu bezpečnostných záruk podľa vzoru článku 5, ak budú súčasťou širšej mierovej dohody. Tvrdil tiež, že Rusko začína byť s touto predstavou zmierené.
Ruský námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to však odmietol. „Aj samotná predstava nejakého čiastočného členstva Ukrajiny v NATO je pre nás neprijateľná,“ vyhlásil.
V hre je článok 5
Článok 5 stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému členskému štátu sa považuje za útok proti všetkým. Poskytnutie podobných záruk Ukrajine by znamenalo zásadný bezpečnostný záväzok západných krajín, nie však automatické členstvo v Aliancii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto požaduje konkrétne vysvetlenie, ako by spojenci reagovali na prípadný ďalší ruský útok.
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Zdroj: SITA.sk - Francúzsko chce otvoriť otázku vstupu Ukrajiny do NATO, Moskva odmieta aj náhradné záruky © SITA Všetky práva vyhradené.
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