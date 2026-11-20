O post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uchádzajú František Kornaj a Martin Moravčík, rozhodne sa 10. decembra
Obaja kandidáti splnili podmienky výzvy a predstavia svoje vízie na verejnom vypočutí, ktoré bude možné sledovať aj naživo cez YouTube. O funkciu riaditeľa
20.11.2026 (SITA.sk) - Obaja kandidáti splnili podmienky výzvy a predstavia svoje vízie na verejnom vypočutí, ktoré bude možné sledovať aj naživo cez YouTube.
O funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) sa uchádzajú dvaja kandidáti, proti poverenému riaditeľovi Františkovi Kornajovi sa postaví Martin Moravčík. Informovali o tom z FPU. Ako uviedli, títo dvaja kandidáti splnili kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu.
„Obaja kandidáti, ktorí splnili zákonné podmienky a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. Verejné vypočutie kandidátov a voľba riaditeľa Fondu sa uskutočnia 10. decembra,” uvádza FPU. Verejné vypočutie kandidátov si verejnosť bude môcť pozrieť aj prostredníctvom živého prenosu na YouTube.
„Obaja uchádzači dostanú rovnaký priestor predstaviť svoju predstavu o smerovaní Fondu a verejnosť bude môcť priebeh vypočutia sledovať naživo. Záleží nám na tom, aby bol celý proces otvorený a zrozumiteľný,“ uviedol predseda Rady FPU umenia Milan Sedláček.
Rada FPU schválila vyhlásenie výzvy na predkladanie prihlášok na voľbu nového riaditeľa či riaditeľky Fondu v úvode októbra. Prihlášky bolo možno doručiť do 16. novembra 2026. Rada FPU ešte v úvode septembra rozhodla o zrušení vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a avizovala vyhlásenie novej výzvy. Argumentovala vtedy tým, že k tomuto kroku pristúpila s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o jej priebehu či výsledku. Krátko pred tým jej ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odporučila zrušenie vtedajšej vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a vyhlásenie novej výzvy.
Pri posudzovaní výzvy sa totiž podľa rezortu kultúry objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto ministerka považovala za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby. Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Fond v súčasnosti ako poverený riaditeľ vedie František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - O post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uchádzajú František Kornaj a Martin Moravčík, rozhodne sa 10. decembra © SITA Všetky práva vyhradené.
O funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) sa uchádzajú dvaja kandidáti, proti poverenému riaditeľovi Františkovi Kornajovi sa postaví Martin Moravčík. Informovali o tom z FPU. Ako uviedli, títo dvaja kandidáti splnili kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu.
Splnenie zákonných podmienok
„Obaja kandidáti, ktorí splnili zákonné podmienky a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. Verejné vypočutie kandidátov a voľba riaditeľa Fondu sa uskutočnia 10. decembra,” uvádza FPU. Verejné vypočutie kandidátov si verejnosť bude môcť pozrieť aj prostredníctvom živého prenosu na YouTube.
„Obaja uchádzači dostanú rovnaký priestor predstaviť svoju predstavu o smerovaní Fondu a verejnosť bude môcť priebeh vypočutia sledovať naživo. Záleží nám na tom, aby bol celý proces otvorený a zrozumiteľný,“ uviedol predseda Rady FPU umenia Milan Sedláček.
Schválenie vyhlásenia výzvy
Rada FPU schválila vyhlásenie výzvy na predkladanie prihlášok na voľbu nového riaditeľa či riaditeľky Fondu v úvode októbra. Prihlášky bolo možno doručiť do 16. novembra 2026. Rada FPU ešte v úvode septembra rozhodla o zrušení vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a avizovala vyhlásenie novej výzvy. Argumentovala vtedy tým, že k tomuto kroku pristúpila s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o jej priebehu či výsledku. Krátko pred tým jej ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odporučila zrušenie vtedajšej vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a vyhlásenie novej výzvy.
Pri posudzovaní výzvy sa totiž podľa rezortu kultúry objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto ministerka považovala za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby. Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Fond v súčasnosti ako poverený riaditeľ vedie František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - O post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uchádzajú František Kornaj a Martin Moravčík, rozhodne sa 10. decembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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