Ruská vojna na Ukrajine tento rok zabila alebo zranila vyše 1 100 detí, UNICEF bije na poplach
Počet detských obetí dosiahol najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Ruské útoky zároveň pripravujú milióny ľudí o teplo a elektrinu. Najmenej 1 144 detí ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Počet detských obetí dosiahol najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Ruské útoky zároveň pripravujú milióny ľudí o teplo a elektrinu.
„To znamená, že každý deň boli zabité alebo zranené viac ako tri deti,“ uviedla hovorkyňa UNICEF Louise Wateridgeová, ktorá sa novinárom v Ženeve prihovorila z Kyjeva.
Počet zabitých detí už o viac ako 20 percent prekročil celoročnú bilanciu roku 2025, počet zranených vzrástol takmer o 60 percent. Len v októbri zahynulo alebo utrpelo zranenia najmenej 146 detí, čo predstavuje medziročný nárast o 150 percent. Skutočné počty môžu byť vyššie, keďže OSN eviduje iba overené prípady.
Wateridgeová vystúpila pred zničenou materskou školou v Kyjeve, ktorú pred novembrovým útokom navštevovalo 60 detí. „Toto miesto bolo vytvorené pre detstvo, dnes je však ďalšou pripomienkou toho, ako brutálne táto vojna pripravuje deti o detstvo,“ vyhlásila.
UNICEF pripomenul aj novembrový útok na bývalú školu v Záporožskej oblasti, pri ktorom zahynulo 72 ľudí a štyria zostali nezvestní.
Organizácia zároveň varovala pred pokračujúcimi útokmi na energetickú infraštruktúru. Počas minulej zimy zostali takmer dva milióny detí bez tepla, elektriny a vody, pričom teploty klesali pod mínus 20 stupňov Celzia.
Zdroj: SITA.sk - Ruská vojna na Ukrajine tento rok zabila alebo zranila vyše 1 100 detí, UNICEF bije na poplach © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 1 144 detí zahynulo alebo utrpelo zranenia na Ukrajine od januára do konca októbra tohto roka, čo predstavuje najvyšší počet detských obetí za viac ako tri roky. V piatok to oznámil Detský fond OSN (UNICEF), podľa ktorého bolo zabitých najmenej 114 detí a ďalších 1 030 utrpelo zranenia.
Strašná bilancia
Počet zabitých detí už o viac ako 20 percent prekročil celoročnú bilanciu roku 2025, počet zranených vzrástol takmer o 60 percent. Len v októbri zahynulo alebo utrpelo zranenia najmenej 146 detí, čo predstavuje medziročný nárast o 150 percent. Skutočné počty môžu byť vyššie, keďže OSN eviduje iba overené prípady.
Wateridgeová vystúpila pred zničenou materskou školou v Kyjeve, ktorú pred novembrovým útokom navštevovalo 60 detí. „Toto miesto bolo vytvorené pre detstvo, dnes je však ďalšou pripomienkou toho, ako brutálne táto vojna pripravuje deti o detstvo,“ vyhlásila.
Útok na školu
UNICEF pripomenul aj novembrový útok na bývalú školu v Záporožskej oblasti, pri ktorom zahynulo 72 ľudí a štyria zostali nezvestní.
Organizácia zároveň varovala pred pokračujúcimi útokmi na energetickú infraštruktúru. Počas minulej zimy zostali takmer dva milióny detí bez tepla, elektriny a vody, pričom teploty klesali pod mínus 20 stupňov Celzia.
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Zdroj: SITA.sk - Ruská vojna na Ukrajine tento rok zabila alebo zranila vyše 1 100 detí, UNICEF bije na poplach © SITA Všetky práva vyhradené.
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