Hneď prvý tréning Pochettina v Manchestri United mal nepríjemnú dohru. Dron nakrútil zábery, ktoré skončili na internete – VIDEO
YouTube kanál s názvom CC Overview zverejnil 12-minútový záznam. Majiteľ dronu, ktorý nakrútil časť prvého tréningu Mauricia Pochettina v Manchestri ...
20.11.2026 (SITA.sk) - YouTube kanál s názvom CC Overview zverejnil 12-minútový záznam.
Majiteľ dronu, ktorý nakrútil časť prvého tréningu Mauricia Pochettina v Manchestri United, zábery odstránil a ospravedlnil sa za "úplné zlyhanie úsudku". YouTube kanál s názvom CC Overview zverejnil 12-minútový záznam po tom, čo vo štvrtok 19. novembra nechal preletieť dron v blízkosti tréningového komplexu klubu v Carringtone.
Video zachytávalo Pochettina, ktorý sa ujal vedenia klubu tento týždeň, ako dohliada na tréningové cvičenia pred nedeľným (22.11.) zápasom Premier League na ihrisku Liverpoolu.
"Z mojej strany išlo o úplné zlyhanie úsudku, v dôsledku čoho som nakrútil časť tréningu Manchestru United v Carringtone. Hoci bol let z hľadiska predpisov pre drony legálny, plne uznávam, že z mojej strany išlo o neetické konanie," uviedol prevádzkovateľ vo vyhlásení na svojom YouTube kanáli.
"Mojím cieľom bolo zachytiť Pochettina v tréningovom oblečení United, aby ho fanúšikovia mohli vidieť po prvýkrát. Chybne som predpokladal, že keďže sa tréning len začínal, tak sa ešte nezačala žiadna podstatná príprava a teda pôjde len o neškodné zahrievanie," pokračoval.
Majiteľ, ktorý vystupuje pod menom Colin, prezradil, že sa mylne domnieval, že tréning bude prístupný pre "rôzne médiá". "Chcel by som sa ospravedlniť Manchestru United, Mauriciovi Pochettinovi a hráčom za svoje konanie. Úprimne dúfam, že tieto kroky neovplyvnia výsledok žiadneho duelu," dodal.
Zároveň doplnil, že do rozhodnutia o nakrúcaní nebol zapojený FC Liverpool ani žiadny iný klub. Manchester United sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
Zdroj: SITA.sk - Hneď prvý tréning Pochettina v Manchestri United mal nepríjemnú dohru. Dron nakrútil zábery, ktoré skončili na internete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Majiteľ dronu, ktorý nakrútil časť prvého tréningu Mauricia Pochettina v Manchestri United, zábery odstránil a ospravedlnil sa za "úplné zlyhanie úsudku". YouTube kanál s názvom CC Overview zverejnil 12-minútový záznam po tom, čo vo štvrtok 19. novembra nechal preletieť dron v blízkosti tréningového komplexu klubu v Carringtone.
Video zachytávalo Pochettina, ktorý sa ujal vedenia klubu tento týždeň, ako dohliada na tréningové cvičenia pred nedeľným (22.11.) zápasom Premier League na ihrisku Liverpoolu.
"Z mojej strany išlo o úplné zlyhanie úsudku, v dôsledku čoho som nakrútil časť tréningu Manchestru United v Carringtone. Hoci bol let z hľadiska predpisov pre drony legálny, plne uznávam, že z mojej strany išlo o neetické konanie," uviedol prevádzkovateľ vo vyhlásení na svojom YouTube kanáli.
"Mojím cieľom bolo zachytiť Pochettina v tréningovom oblečení United, aby ho fanúšikovia mohli vidieť po prvýkrát. Chybne som predpokladal, že keďže sa tréning len začínal, tak sa ešte nezačala žiadna podstatná príprava a teda pôjde len o neškodné zahrievanie," pokračoval.
Majiteľ, ktorý vystupuje pod menom Colin, prezradil, že sa mylne domnieval, že tréning bude prístupný pre "rôzne médiá". "Chcel by som sa ospravedlniť Manchestru United, Mauriciovi Pochettinovi a hráčom za svoje konanie. Úprimne dúfam, že tieto kroky neovplyvnia výsledok žiadneho duelu," dodal.
Zároveň doplnil, že do rozhodnutia o nakrúcaní nebol zapojený FC Liverpool ani žiadny iný klub. Manchester United sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
Zdroj: SITA.sk - Hneď prvý tréning Pochettina v Manchestri United mal nepríjemnú dohru. Dron nakrútil zábery, ktoré skončili na internete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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