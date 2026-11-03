Bratislava sa už pýši vianočným stromčekom, mesto začalo aj so stavbou prvých stánkov – FOTO
Na Hlavnom námestí bude 74 stánkov s pestrou vianočnou ponukou. Jej súčasťou budú tradičné aj exotické jedlá a nápoje, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami. Bratislava sa ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Na Hlavnom námestí bude 74 stánkov s pestrou vianočnou ponukou. Jej súčasťou budú tradičné aj exotické jedlá a nápoje, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami.
Bratislava sa pripravuje na advent. Na Hlavnom námestí už stojí vianočný stromček a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) začína so stavbou vianočných stánkov. Ako uviedla hovorkyňa BKIS, Barbora Lehocká, Vianoce v hlavnom meste návštevníkom opäť prinesie pestrú gastronomickú ponuku, hudobný program, tvorivé dielne aj obľúbený Vianočný les. Vianočný trh zostane otvorený aj na Silvestra a po Novom roku.
Od pondelka 2. novembra stojí na Hlavnom námestí 15 metrov vysoká jedľa biela, ktorá bude zdobiť Hlavný vianočný trh. Osadenie stromu predznamenáva začiatok stavby vianočných trhov, ktoré v Bratislave začínajú o viac ako tri týždne. „Vianočný strom musí byť na Hlavnom námestí prvý. Na jeho inštalovanie je potrebný žeriav, ktorý by sa neskôr na námestie kvôli stavbe vianočných stánkov už nedostal,“ vysvetľuje riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Organizovanie Hlavného vianočného trhu je v rukách mestskej organizácie od roku 2022. „Strom tento rok darovala mestu rodina Stankovičová zo Záhorskej Bystrice," dodáva Hulíková. Jedľa má 27 rokov a váži 2,2 tony. Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka s kultúrnym programom je naplánované na piatok 27. novembra. Prevádzka Hlavného vianočného trhu začne vo štvrtok 26. novembra 2026, trvať bude do 3. januára 2027.
Fotogaléria k článku: Osádzanie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave (fotografie)
„Počas sviatočných dní 24. a 25. decembra bude mať prestávku, opätovne sa otvára na Štefana 26. decembra," spresnila Lehocká. Na Hlavnom námestí bude 74 stánkov s pestrou vianočnou ponukou. Jej súčasťou budú tradičné aj exotické jedlá a nápoje, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami. Nebudú chýbať balené produkty a vianočné darčeky, svoje zastúpenie budú mať aj pomáhajúce a neziskové organizácie. Hlavný vianočný trh bude otvorený denne od pondelka do nedele medzi 10:00 a 22:00.
Aj tento roku budú predajcovia ponúkať vo svojom sortimente jeden výhodný produkt za garantovanú sumu. „Chceme zachovať vianočné trhy dostupné a lákavé pre širokú verejnosť. Veríme, že vybrané jedlá, nápoje, či produkty za zvýhodnenú sumu umožnia, aby si sviatočnú atmosféru v Bratislave mohlo užiť viac ľudí,“ vysvetľuje Katarína Hulíková. V stánkoch bude táto ponuka označená ako Vianočný tip.
„Na Hlavnom vianočnom trhu tak bude aj chlieb s masťou a cibuľou za dve eurá, kotlíkový guláš s chlebom či bryndzové halušky za päť eur, cesnaková lokša za 1,50 eura alebo dve deci vareného vína za dve eurá," priblížila hovorkyňa BKIS. Ako dodala, cenová dostupnosť bola jedným z hodnotiacich kritérií vo verejnej obchodnej súťaži na stánkové miesto.
Súčasťou trhu bude aj program na Františkánskom námestí, naplánovaný vždy od štvrtku do nedele. „Tešiť sa môžete na folklórne skupiny, domácu hudobnú scénu aj DJ sety, priestor na pódiu dostanú aj súbory z bratislavských základných a umeleckých škôl," spresnila Lehocká. Na Primaciálnom námestí opäť pribudne Prívetivá zóna. Každú sobotu a nedeľu sa tu budú konať workshopy pre rodiny s deťmi. Na Primaciálnom námestí v blízkosti Prívetivej zóne budú štyri stánky.
Od 26. novembra do 13. decembra bude Primaciálne námestie zdobiť Vianočný les - 42 stromčekov ozdobia ručne vyrobenými dekoráciami deti z bratislavských základných, umeleckých a špeciálnych škôl. „Za najčarovnejší stromček Vianočného lesa budete môcť hlasovať na webe www.bratislavskevianoce.sk," poznamenala Lehocká a tým, že vyzdobené stromčeky poputujú aj tento rok a k ľuďom, pre ktorých je kúpa stromčeka finančne náročná. Partnerom Vianočného lesa je IKEA Bratislava.
Minulý rok BKIS na trhu zaviedlo meetpointy - označené body na trhu, slúžiace ako miesta pre rýchlu komunikáciu s bezpečnostnými zložkami. „Meetpointy zjednodušujú orientáciu a slúžia ako záchytné miesta pri strate osôb či iných nepredvídaných situáciách. Počas celého trvania trhov bude na mieste zdravotná služba a protipožiarna hliadka. Súčasťou denného fungovania bude opäť aj stála služba správcu trhu," doplnila hovorkyňa BKIS.
Lehocká pre SITA priblížila ceny nájomného za jednotlivé stánky. „Cena nájomného sa líši podľa typu a veľkosti stánku, a teda, či ide o predajcu jedla na priamu konzumáciu, nápojov, balených potravín, vianočných darčekov alebo je to stánok neziskovej organizácie. Pre každú kategóriu je stanovené minimálne nájomné," uviedla s tým, že napriek zvýšeným cenám vstupov ako energie a inflácia sa cena základného nájomného v prepočte na jeden deň predaja nezvyšovala a je na rovnakej úrovni už od roku 2022.
„Uchádzači mohli v súťaži ponúknuť aj vyššie nájomné, ale cena nebola jediným ani rozhodujúcim kritériom výberu. Boli to aj kvalita a pôvod sortimentu, vzhľad stánku či udržateľnosť," spresnila hovorkyňa BKIS. Celé znenie podmienok verejnej obchodnej súťaže je verejne dostupné na webe www.bratislavskevianoce.sk.
Zahraniční návštevníci prinášajú Bratislave počas Vianoc dôležitý impulz pre miestnu ekonomiku. Ako informuje hovorkyňa Bratislava Tourist Board (BTB) Zuzana Cagáňová Hambáleková, každá noc v hoteli, návšteva reštaurácie, káva v centre či vstupenka do galérie znamená príjem pre miestne podniky a podporu pracovných miest v cestovnom ruchu. Vianočné trhy tak vytvárajú príležitosť, z ktorej profitujú aj hotely, gastronómia, kultúrne inštitúcie a ďalšie služby.
„Vianočné trhy nie sú len miestom stretnutí domácich a turistov, ale aj príležitosťou, z ktorej žije celé mesto. V novembri a decembri 2025 sme zaznamenali medziročný nárast prenocovaní o takmer 17 percent, pričom v samotnom decembri o viac ako 22 percent. Z údajov Bratislava CARD zároveň vidíme, že počas minulých Vianoc bol najväčší záujem o Michalskú vežu, Starú radnicu a Bratislavský hrad," priblížila výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Visit Bratislava Nina Erneker.
Bratislava oslovuje domácich aj zahraničných návštevníkov celoročne. Zo zahraničných krajín počas roka 2025 vzrástol počet návštevníkov zo Spojeného kráľovstva (+30,5 percenta), Nemecka (+27,6 percenta), Španielska (+27,4 percenta) a Talianska (+16 percenta). Tento vývoj podľa BTB poukazuje na význam leteckej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Vianočné trhy sú pre mnohých návštevníkov príležitosťou spoznať aj ďalšie miesta v Bratislave.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa už pýši vianočným stromčekom, mesto začalo aj so stavbou prvých stánkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava sa pripravuje na advent. Na Hlavnom námestí už stojí vianočný stromček a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) začína so stavbou vianočných stánkov. Ako uviedla hovorkyňa BKIS, Barbora Lehocká, Vianoce v hlavnom meste návštevníkom opäť prinesie pestrú gastronomickú ponuku, hudobný program, tvorivé dielne aj obľúbený Vianočný les. Vianočný trh zostane otvorený aj na Silvestra a po Novom roku.
Hlavné námestie zdobí jedľa biela
Od pondelka 2. novembra stojí na Hlavnom námestí 15 metrov vysoká jedľa biela, ktorá bude zdobiť Hlavný vianočný trh. Osadenie stromu predznamenáva začiatok stavby vianočných trhov, ktoré v Bratislave začínajú o viac ako tri týždne. „Vianočný strom musí byť na Hlavnom námestí prvý. Na jeho inštalovanie je potrebný žeriav, ktorý by sa neskôr na námestie kvôli stavbe vianočných stánkov už nedostal,“ vysvetľuje riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Organizovanie Hlavného vianočného trhu je v rukách mestskej organizácie od roku 2022. „Strom tento rok darovala mestu rodina Stankovičová zo Záhorskej Bystrice," dodáva Hulíková. Jedľa má 27 rokov a váži 2,2 tony. Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka s kultúrnym programom je naplánované na piatok 27. novembra. Prevádzka Hlavného vianočného trhu začne vo štvrtok 26. novembra 2026, trvať bude do 3. januára 2027.
Fotogaléria k článku: Osádzanie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave (fotografie)
„Počas sviatočných dní 24. a 25. decembra bude mať prestávku, opätovne sa otvára na Štefana 26. decembra," spresnila Lehocká. Na Hlavnom námestí bude 74 stánkov s pestrou vianočnou ponukou. Jej súčasťou budú tradičné aj exotické jedlá a nápoje, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami. Nebudú chýbať balené produkty a vianočné darčeky, svoje zastúpenie budú mať aj pomáhajúce a neziskové organizácie. Hlavný vianočný trh bude otvorený denne od pondelka do nedele medzi 10:00 a 22:00.
Produkt za garantovanú sumu
Aj tento roku budú predajcovia ponúkať vo svojom sortimente jeden výhodný produkt za garantovanú sumu. „Chceme zachovať vianočné trhy dostupné a lákavé pre širokú verejnosť. Veríme, že vybrané jedlá, nápoje, či produkty za zvýhodnenú sumu umožnia, aby si sviatočnú atmosféru v Bratislave mohlo užiť viac ľudí,“ vysvetľuje Katarína Hulíková. V stánkoch bude táto ponuka označená ako Vianočný tip.
„Na Hlavnom vianočnom trhu tak bude aj chlieb s masťou a cibuľou za dve eurá, kotlíkový guláš s chlebom či bryndzové halušky za päť eur, cesnaková lokša za 1,50 eura alebo dve deci vareného vína za dve eurá," priblížila hovorkyňa BKIS. Ako dodala, cenová dostupnosť bola jedným z hodnotiacich kritérií vo verejnej obchodnej súťaži na stánkové miesto.
Súčasťou trhu bude aj program na Františkánskom námestí, naplánovaný vždy od štvrtku do nedele. „Tešiť sa môžete na folklórne skupiny, domácu hudobnú scénu aj DJ sety, priestor na pódiu dostanú aj súbory z bratislavských základných a umeleckých škôl," spresnila Lehocká. Na Primaciálnom námestí opäť pribudne Prívetivá zóna. Každú sobotu a nedeľu sa tu budú konať workshopy pre rodiny s deťmi. Na Primaciálnom námestí v blízkosti Prívetivej zóne budú štyri stánky.
Od 26. novembra do 13. decembra bude Primaciálne námestie zdobiť Vianočný les - 42 stromčekov ozdobia ručne vyrobenými dekoráciami deti z bratislavských základných, umeleckých a špeciálnych škôl. „Za najčarovnejší stromček Vianočného lesa budete môcť hlasovať na webe www.bratislavskevianoce.sk," poznamenala Lehocká a tým, že vyzdobené stromčeky poputujú aj tento rok a k ľuďom, pre ktorých je kúpa stromčeka finančne náročná. Partnerom Vianočného lesa je IKEA Bratislava.
Ceny nájomného za stánky sa nezvýšia
Minulý rok BKIS na trhu zaviedlo meetpointy - označené body na trhu, slúžiace ako miesta pre rýchlu komunikáciu s bezpečnostnými zložkami. „Meetpointy zjednodušujú orientáciu a slúžia ako záchytné miesta pri strate osôb či iných nepredvídaných situáciách. Počas celého trvania trhov bude na mieste zdravotná služba a protipožiarna hliadka. Súčasťou denného fungovania bude opäť aj stála služba správcu trhu," doplnila hovorkyňa BKIS.
Lehocká pre SITA priblížila ceny nájomného za jednotlivé stánky. „Cena nájomného sa líši podľa typu a veľkosti stánku, a teda, či ide o predajcu jedla na priamu konzumáciu, nápojov, balených potravín, vianočných darčekov alebo je to stánok neziskovej organizácie. Pre každú kategóriu je stanovené minimálne nájomné," uviedla s tým, že napriek zvýšeným cenám vstupov ako energie a inflácia sa cena základného nájomného v prepočte na jeden deň predaja nezvyšovala a je na rovnakej úrovni už od roku 2022.
„Uchádzači mohli v súťaži ponúknuť aj vyššie nájomné, ale cena nebola jediným ani rozhodujúcim kritériom výberu. Boli to aj kvalita a pôvod sortimentu, vzhľad stánku či udržateľnosť," spresnila hovorkyňa BKIS. Celé znenie podmienok verejnej obchodnej súťaže je verejne dostupné na webe www.bratislavskevianoce.sk.
Vianočné trhy navštevujú nielen domáci
Zahraniční návštevníci prinášajú Bratislave počas Vianoc dôležitý impulz pre miestnu ekonomiku. Ako informuje hovorkyňa Bratislava Tourist Board (BTB) Zuzana Cagáňová Hambáleková, každá noc v hoteli, návšteva reštaurácie, káva v centre či vstupenka do galérie znamená príjem pre miestne podniky a podporu pracovných miest v cestovnom ruchu. Vianočné trhy tak vytvárajú príležitosť, z ktorej profitujú aj hotely, gastronómia, kultúrne inštitúcie a ďalšie služby.
„Vianočné trhy nie sú len miestom stretnutí domácich a turistov, ale aj príležitosťou, z ktorej žije celé mesto. V novembri a decembri 2025 sme zaznamenali medziročný nárast prenocovaní o takmer 17 percent, pričom v samotnom decembri o viac ako 22 percent. Z údajov Bratislava CARD zároveň vidíme, že počas minulých Vianoc bol najväčší záujem o Michalskú vežu, Starú radnicu a Bratislavský hrad," priblížila výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Visit Bratislava Nina Erneker.
Bratislava oslovuje domácich aj zahraničných návštevníkov celoročne. Zo zahraničných krajín počas roka 2025 vzrástol počet návštevníkov zo Spojeného kráľovstva (+30,5 percenta), Nemecka (+27,6 percenta), Španielska (+27,4 percenta) a Talianska (+16 percenta). Tento vývoj podľa BTB poukazuje na význam leteckej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Vianočné trhy sú pre mnohých návštevníkov príležitosťou spoznať aj ďalšie miesta v Bratislave.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa už pýši vianočným stromčekom, mesto začalo aj so stavbou prvých stánkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.