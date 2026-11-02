Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek
Americký prezident cez víkend naznačil, že USA boli mohli vykonať rýchle útoky na zostávajúce ciele v Iráne. Irán v nedeľu varoval Spojené štáty pred obnovením vojenských útokov a vyhlásil, že ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident cez víkend naznačil, že USA boli mohli vykonať rýchle útoky na zostávajúce ciele v Iráne.
Irán v nedeľu varoval Spojené štáty pred obnovením vojenských útokov a vyhlásil, že prípadné ďalšie boje by mohli trvať dlhšie než predchádzajúce. Reagoval tak na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že USA by mohli rýchlo zaútočiť na ďalšie ciele na iránskom území.
„Prípadný nový konflikt by mohol trvať dlhšie než predchádzajúca vojna a americký prezident by nemohol určovať, kedy a za akých podmienok sa skončí,“ uviedol podľa štátnej televízie hovorca iránskej armády Mohammad Akraminia.
Americký prezident cez víkend naznačil, že USA boli mohli vykonať rýchle útoky na zostávajúce ciele v Iráne. „Musíme sa ešte postarať o jedno či dve miesta, ale dokážeme to vybaviť za desať minút,“ povedal Trump novinárom.
Vojna, ktorú Trump začal koncom februára a ktorá sa podľa neho mala skončiť do niekoľkých týždňov, trvá už viac než osem mesiacov, hoci znepriatelené strany sú v poslednom čase vo vzájomných úderoch zdržanlivé.
Svoje hrozby zopakoval v nedeľu na predvolebnom mítingu, kde vyhlásil, že Teheránu možno bude musieť v neurčenom čase udeliť „tvrdý úder“.
Iránski vojenskí a politickí predstavitelia medzitým zdôraznili pripravenosť krajiny na obranu. „V konflikte s Amerikou neexistujú žiadne geografické limity; definovali sme si rozsiahly priestor, v ktorom môžeme spôsobiť nepriateľovi škody,“ povedal hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebbi.
Minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však naznačil záujem o pokračovanie diplomatického úsilia. „Dúfame, že druhá strana prejaví rozvahu a zvolí si diplomaciu,“ povedal podľa štátnej agentúry IRNA s tým, že Irán je rovnako pripravený brániť sa, ako aj rokovať.
Šéf iránskej bezpečnostnej rady Mohsen Rezáí zároveň v sobotu prezradil, že dostal list od amerického viceprezidenta JD Vancea s návrhom na obnovenie rokovaní medzi oboma krajinami.
Zdroj: SITA.sk - Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v nedeľu varoval Spojené štáty pred obnovením vojenských útokov a vyhlásil, že prípadné ďalšie boje by mohli trvať dlhšie než predchádzajúce. Reagoval tak na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že USA by mohli rýchlo zaútočiť na ďalšie ciele na iránskom území.
„Prípadný nový konflikt by mohol trvať dlhšie než predchádzajúca vojna a americký prezident by nemohol určovať, kedy a za akých podmienok sa skončí,“ uviedol podľa štátnej televízie hovorca iránskej armády Mohammad Akraminia.
Trump to vybaví za desať minút
Americký prezident cez víkend naznačil, že USA boli mohli vykonať rýchle útoky na zostávajúce ciele v Iráne. „Musíme sa ešte postarať o jedno či dve miesta, ale dokážeme to vybaviť za desať minút,“ povedal Trump novinárom.
Vojna, ktorú Trump začal koncom februára a ktorá sa podľa neho mala skončiť do niekoľkých týždňov, trvá už viac než osem mesiacov, hoci znepriatelené strany sú v poslednom čase vo vzájomných úderoch zdržanlivé.
Svoje hrozby zopakoval v nedeľu na predvolebnom mítingu, kde vyhlásil, že Teheránu možno bude musieť v neurčenom čase udeliť „tvrdý úder“.
Hranice neexistujú
Iránski vojenskí a politickí predstavitelia medzitým zdôraznili pripravenosť krajiny na obranu. „V konflikte s Amerikou neexistujú žiadne geografické limity; definovali sme si rozsiahly priestor, v ktorom môžeme spôsobiť nepriateľovi škody,“ povedal hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebbi.
Minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však naznačil záujem o pokračovanie diplomatického úsilia. „Dúfame, že druhá strana prejaví rozvahu a zvolí si diplomaciu,“ povedal podľa štátnej agentúry IRNA s tým, že Irán je rovnako pripravený brániť sa, ako aj rokovať.
Šéf iránskej bezpečnostnej rady Mohsen Rezáí zároveň v sobotu prezradil, že dostal list od amerického viceprezidenta JD Vancea s návrhom na obnovenie rokovaní medzi oboma krajinami.
Zdroj: SITA.sk - Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
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