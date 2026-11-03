Spravili to schválne? Ruské sily mali údajne vedieť, že útočia na miesto, kde sa práve distribuuje humanitárna pomoc
Miestne úrady o nej vopred verejne informovali aj prostredníctvom sociálnych sietí. Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine v utorok ostro kritizovala ruský ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Miestne úrady o nej vopred verejne informovali aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine v utorok ostro kritizovala ruský útok na bývalú školskú budovu v obci Komyšuvacha v Záporožskej oblasti, pri ktorom zahynulo najmenej 33 ľudí. Podľa predstaviteľov Organizácie Spojených národov útok zrejme porušil medzinárodné humanitárne právo.
Vedúca misie OSN Danielle Bellová uviedla, že civilisti sa v budove zhromaždili, aby si vyzdvihli humanitárnu pomoc, o ktorej distribúcii miestne úrady vopred verejne informovali.
„Buď ruské ozbrojené sily vedeli, že prebieha distribúcia humanitárnej pomoci, alebo neurobili ani tie najzákladnejšie kroky, aby zistili, čo sa v dedine, na ktorú sa chystali zaútočiť, deje,“ povedala Bellová. „V oboch prípadoch sa zdá, že tento útok porušil fundamentálne princípy medzinárodného humanitárneho práva.“
Podľa monitorovacej misie Rusko pri útoku použilo silné navádzané letecké bomby, ktoré budovu školy zasiahli v dopoludňajších hodinách, keď sa tam zhromaždili obyvatelia čakajúci na humanitárnu pomoc. Miestne úrady pritom oznámili distribúciu už deň vopred prostredníctvom kanála na sociálnej sieti s približne 5 000 odberateľmi a informovali, že pomoc sa bude vydávať medzi 10.00 a 12.00 h.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že počet obetí vzrástol na 33 a viac ako 50 ľudí môže byť naďalej uväznených pod troskami. Tvrdí, že ruské sily miesto zasiahli opakovane a po prvých úderoch zacielili aj na úkryt, do ktorého sa ľudia snažili ukryť. Medzi obeťami sú aj príslušníci záchranných zložiek vrátane dvoch záchranárov a štyroch policajtov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Spravili to schválne? Ruské sily mali údajne vedieť, že útočia na miesto, kde sa práve distribuuje humanitárna pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine v utorok ostro kritizovala ruský útok na bývalú školskú budovu v obci Komyšuvacha v Záporožskej oblasti, pri ktorom zahynulo najmenej 33 ľudí. Podľa predstaviteľov Organizácie Spojených národov útok zrejme porušil medzinárodné humanitárne právo.
Vedúca misie OSN Danielle Bellová uviedla, že civilisti sa v budove zhromaždili, aby si vyzdvihli humanitárnu pomoc, o ktorej distribúcii miestne úrady vopred verejne informovali.
„Buď ruské ozbrojené sily vedeli, že prebieha distribúcia humanitárnej pomoci, alebo neurobili ani tie najzákladnejšie kroky, aby zistili, čo sa v dedine, na ktorú sa chystali zaútočiť, deje,“ povedala Bellová. „V oboch prípadoch sa zdá, že tento útok porušil fundamentálne princípy medzinárodného humanitárneho práva.“
Podľa monitorovacej misie Rusko pri útoku použilo silné navádzané letecké bomby, ktoré budovu školy zasiahli v dopoludňajších hodinách, keď sa tam zhromaždili obyvatelia čakajúci na humanitárnu pomoc. Miestne úrady pritom oznámili distribúciu už deň vopred prostredníctvom kanála na sociálnej sieti s približne 5 000 odberateľmi a informovali, že pomoc sa bude vydávať medzi 10.00 a 12.00 h.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že počet obetí vzrástol na 33 a viac ako 50 ľudí môže byť naďalej uväznených pod troskami. Tvrdí, že ruské sily miesto zasiahli opakovane a po prvých úderoch zacielili aj na úkryt, do ktorého sa ľudia snažili ukryť. Medzi obeťami sú aj príslušníci záchranných zložiek vrátane dvoch záchranárov a štyroch policajtov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Spravili to schválne? Ruské sily mali údajne vedieť, že útočia na miesto, kde sa práve distribuuje humanitárna pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
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