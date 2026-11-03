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Top foto dňa (3. november 2026): Pláž v Ayia Napa, vianočný stromček, banka Ueno a billboard v Iráne

Top foto dňa (3. november 2026): Ľudia si užívajú pláž v Ayia Napa, vianočný stromček, sídlo banky Ueno, billboard v Iráne a volebný deň vo Washingtone. Fotogaléria k článku:

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3.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (3. november 2026): Ľudia si užívajú pláž v Ayia Napa, vianočný stromček, sídlo banky Ueno, billboard v Iráne a volebný deň vo Washingtone.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (3. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. november 2026): Pláž v Ayia Napa, vianočný stromček, banka Ueno a billboard v Iráne © SITA Všetky práva vyhradené.

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