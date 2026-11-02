Fehérváry odohral vyše 20 minút pri prehre Washingtonu, Vegas povolalo Kmeca do NHL – VIDEO
Severoamerický portál Pro Hockey Rumors označil Kmeca za jedného zo zaujímavejších mladých obrancov v organizácii Golden Knights. Slovenský hokejový obranca Martin ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Severoamerický portál Pro Hockey Rumors označil Kmeca za jedného zo zaujímavejších mladých obrancov v organizácii Golden Knights.
Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry nebodoval v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL 2026/2027, v ktorom jeho Washington Capitals podľahol Minnesote Wild na domácom ľade 1:5.
Ďalší slovenský obranca Jozef Viliam Kmec sa medzitým priblížil k premiére v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta. Vegas Golden Knights ho povolali z farmárskeho Hendersonu Silver Knights a príležitosť debutovať by mohol dostať už v noci na utorok slovenského času proti Bostonu Bruins.
Fehérváry strávil proti Minnesote na ľade 20 minút a 27 sekúnd, pripísal si štyri bodyčeky a jeden mínusový bod. Na bránku súpera nevystrelil a nebodoval. Výrazný priestor dostal pri hre v oslabení, v ktorom odohral štyri minúty a 19 sekúnd.
Washington nezachytil úvod stretnutia. Quinn Hughes otvoril skóre už vo štvrtej minúte a Michael McCarron krátko nato zvýšil na 2:0. Domáci znížili zásluhou Justina Sourdifa v závere druhej tretiny, ale Minnesota v posledných minútach zápasu pridala ďalšie tri góly. Capitals tak prišli o trojzápasovú víťaznú sériu.
Výraznú pozornosť si vyslúžil Kirill Kaprizov, ktorý gólom do prázdnej bránky dosiahol jubilejný 500. bod v NHL. Ruský útočník nazbieral počas 413 zápasov 245 gólov a 255 asistencií. V histórii Minnesoty je po Mikkovi Koivuovi iba druhým hráčom, ktorý pokoril túto hranicu.
Washingtonský tréner Spencer Carbery po zápase priznal, že jeho mužstvo malo v úvodných minútach výrazné problémy. Podľa jeho hodnotenia sa Capitals až postupne dostali k vlastnej hre.
Kmec sa zatiaľ pripravuje na možnosť prvého súťažného štartu v NHL. Vegas ho v nedeľu povolalo z Hendersonu a opačným smerom poslalo fínskeho obrancu Villeho Heinolu. Dvadsaťdvaročný košický rodák odohral v aktuálnej sezóne AHL desať stretnutí, v ktorých zaznamenal tri asistencie.
Na jeho povolanie upozornil aj severoamerický portál Pro Hockey Rumors, ktorý Kmeca označil za jedného zo zaujímavejších mladých obrancov v organizácii Golden Knights.
Slovenský reprezentant podpísal s Vegas v septembri 2024 trojročnú nováčikovskú zmluvu napriek tomu, že si ho nevybral žiadny klub v drafte NHL. Pred príchodom medzi profesionálov pôsobil v juniorskej WHL v tíme Prince George Cougars. V minulej sezóne AHL odohral 65 zápasov základnej časti s bilanciou štyri góly a dvanásť asistencií.
Vegas čaká v noci na utorok od 1.00 h SEČ zápas na ľade Bostonu Bruins. Ak tréner John Craig zaradí Kmeca do zostavy, slovenský obranca absolvuje svoj debut v základnej časti NHL. Klub zatiaľ nepotvrdil jeho štart.
Zdroj: SITA.sk - Fehérváry odohral vyše 20 minút pri prehre Washingtonu, Vegas povolalo Kmeca do NHL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry nebodoval v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL 2026/2027, v ktorom jeho Washington Capitals podľahol Minnesote Wild na domácom ľade 1:5.
Ďalší slovenský obranca Jozef Viliam Kmec sa medzitým priblížil k premiére v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta. Vegas Golden Knights ho povolali z farmárskeho Hendersonu Silver Knights a príležitosť debutovať by mohol dostať už v noci na utorok slovenského času proti Bostonu Bruins.
Fehérváry s mínusovým bodom
Fehérváry strávil proti Minnesote na ľade 20 minút a 27 sekúnd, pripísal si štyri bodyčeky a jeden mínusový bod. Na bránku súpera nevystrelil a nebodoval. Výrazný priestor dostal pri hre v oslabení, v ktorom odohral štyri minúty a 19 sekúnd.
Washington nezachytil úvod stretnutia. Quinn Hughes otvoril skóre už vo štvrtej minúte a Michael McCarron krátko nato zvýšil na 2:0. Domáci znížili zásluhou Justina Sourdifa v závere druhej tretiny, ale Minnesota v posledných minútach zápasu pridala ďalšie tri góly. Capitals tak prišli o trojzápasovú víťaznú sériu.
Výraznú pozornosť si vyslúžil Kirill Kaprizov, ktorý gólom do prázdnej bránky dosiahol jubilejný 500. bod v NHL. Ruský útočník nazbieral počas 413 zápasov 245 gólov a 255 asistencií. V histórii Minnesoty je po Mikkovi Koivuovi iba druhým hráčom, ktorý pokoril túto hranicu.
Washingtonský tréner Spencer Carbery po zápase priznal, že jeho mužstvo malo v úvodných minútach výrazné problémy. Podľa jeho hodnotenia sa Capitals až postupne dostali k vlastnej hre.
Kmec ako zaujímavejší obranca Vegas
Kmec sa zatiaľ pripravuje na možnosť prvého súťažného štartu v NHL. Vegas ho v nedeľu povolalo z Hendersonu a opačným smerom poslalo fínskeho obrancu Villeho Heinolu. Dvadsaťdvaročný košický rodák odohral v aktuálnej sezóne AHL desať stretnutí, v ktorých zaznamenal tri asistencie.
Na jeho povolanie upozornil aj severoamerický portál Pro Hockey Rumors, ktorý Kmeca označil za jedného zo zaujímavejších mladých obrancov v organizácii Golden Knights.
Slovenský reprezentant podpísal s Vegas v septembri 2024 trojročnú nováčikovskú zmluvu napriek tomu, že si ho nevybral žiadny klub v drafte NHL. Pred príchodom medzi profesionálov pôsobil v juniorskej WHL v tíme Prince George Cougars. V minulej sezóne AHL odohral 65 zápasov základnej časti s bilanciou štyri góly a dvanásť asistencií.
Vegas čaká v noci na utorok od 1.00 h SEČ zápas na ľade Bostonu Bruins. Ak tréner John Craig zaradí Kmeca do zostavy, slovenský obranca absolvuje svoj debut v základnej časti NHL. Klub zatiaľ nepotvrdil jeho štart.
Zdroj: SITA.sk - Fehérváry odohral vyše 20 minút pri prehre Washingtonu, Vegas povolalo Kmeca do NHL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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