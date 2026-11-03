Prípravy čínsko-rusko-amerického samitu sú podľa Kremľa v plnom prúde. Čínsky prezident sa tvári, že o ničom nevie
Peking sa k možnosti trojstranného stretnutia zatiaľ oficiálne nevyjadril. Prípravy na možné trojstranné stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina, ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Peking sa k možnosti trojstranného stretnutia zatiaľ oficiálne nevyjadril.
Prípravy na možné trojstranné stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pokračujú. V utorok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého prebieha koordinácia termínu a formátu rokovaní.
„Medzi účastníkmi potenciálneho stretnutia panuje zhoda, že by bolo vhodné a veľmi užitočné. Prebieha práca na jeho koordinácii,“ povedal Peskov novinárom s tým, že výsledky príprav očakáva v najbližších dňoch.
Podľa ruských predstaviteľov by sa schôdzka mohla uskutočniť počas samitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa bude konať 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Účasť na summite už avizoval Putin a Trump pred časom uviedol, že sa chce stretnúť s ruským aj čínskym lídrom.
Americký prezident naznačil, že témami rokovaní by mohli byť jadrové odzbrojenie aj vojna na Ukrajine. „Stretnem sa s nimi preto, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách na ukončenie vojny. Nezáleží na tom, kto tam bude alebo nebude, urobím čokoľvek, čo môže pomôcť ukončiť vojnu,“ povedal Trump.
Ako však referuje spravodajský web Politico, Peking sa k možnosti trojstranného stretnutia zatiaľ oficiálne nevyjadril. Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo iba to, že „komunikuje s príslušnými stranami o stretnutí hláv štátov Číny a Ruska“, pričom o prípadnej účasti Trumpa sa nezmienilo.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorý sa minulý týždeň stretol so Si Ťin-pchingom, uviedol, že čínsky líder pôsobil prekvapene, keď prišla reč na možné rokovania o Ukrajine v trojstrannom formáte. Podľa Steinmeiera zároveň odmietol predstavu, že by Čína, Rusko a USA riešili ukrajinskú otázku na spoločnom samite.
Zdroj: SITA.sk - Prípravy čínsko-rusko-amerického samitu sú podľa Kremľa v plnom prúde. Čínsky prezident sa tvári, že o ničom nevie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prípravy na možné trojstranné stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pokračujú. V utorok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého prebieha koordinácia termínu a formátu rokovaní.
„Medzi účastníkmi potenciálneho stretnutia panuje zhoda, že by bolo vhodné a veľmi užitočné. Prebieha práca na jeho koordinácii,“ povedal Peskov novinárom s tým, že výsledky príprav očakáva v najbližších dňoch.
Trumpovi je jedno, kto tam bude
Podľa ruských predstaviteľov by sa schôdzka mohla uskutočniť počas samitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa bude konať 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Účasť na summite už avizoval Putin a Trump pred časom uviedol, že sa chce stretnúť s ruským aj čínskym lídrom.
Americký prezident naznačil, že témami rokovaní by mohli byť jadrové odzbrojenie aj vojna na Ukrajine. „Stretnem sa s nimi preto, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách na ukončenie vojny. Nezáleží na tom, kto tam bude alebo nebude, urobím čokoľvek, čo môže pomôcť ukončiť vojnu,“ povedal Trump.
Peking oficiálne nekomentuje
Ako však referuje spravodajský web Politico, Peking sa k možnosti trojstranného stretnutia zatiaľ oficiálne nevyjadril. Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo iba to, že „komunikuje s príslušnými stranami o stretnutí hláv štátov Číny a Ruska“, pričom o prípadnej účasti Trumpa sa nezmienilo.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorý sa minulý týždeň stretol so Si Ťin-pchingom, uviedol, že čínsky líder pôsobil prekvapene, keď prišla reč na možné rokovania o Ukrajine v trojstrannom formáte. Podľa Steinmeiera zároveň odmietol predstavu, že by Čína, Rusko a USA riešili ukrajinskú otázku na spoločnom samite.
Zdroj: SITA.sk - Prípravy čínsko-rusko-amerického samitu sú podľa Kremľa v plnom prúde. Čínsky prezident sa tvári, že o ničom nevie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov