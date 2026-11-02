Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO
Taliansko sa teší z majstra sveta vo formule 1 po 73 rokoch. Andrea Kimi Antonelli má iba 20 rokov a už sa stal majstrom sveta vo formule 1. Najmladší šampión v histórii najrýchlejšieho ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Taliansko sa teší z majstra sveta vo formule 1 po 73 rokoch.
Andrea Kimi Antonelli má iba 20 rokov a už sa stal majstrom sveta vo formule 1.
Najmladší šampión v histórii najrýchlejšieho motoristického seriálu spečatil svoj titul tretím miestom na Veľkej cene Mexika.
Na okruhu bratov Rodriguezovcov v Mexico City sa z víťazstva tešil Holanďan Max Verstappen z Red Bullu pred Britom Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
Tešia sa v talianskej Bologni aj v tíme Mercedes. Antonelli má štyri kolá pred koncom sezóny 2026 na čele šampionátu nedostihnuteľný náskok 119 bodov pred Verstappenom. V záverečných štyroch veľkých cenách v Sao Paule, Las Vegas, Katare a Abú Zabí sa bude bojovať maximálne o 100 bodov.
"Dokázali sme to nielen ja, ale všetci tí ľudia vôkol mňa. Nebyť Mercedesu a mojej rodiny z Bologne, nestál by som na tomto mieste. Som všetkým veľmi vďačný, tento moment zostane vo mne navždy. Dajte mi čas spracovať v hlave všetko, čo sa práve stalo," vyhlásil nový majster sveta.
Znie to neuveriteľne, ale Taliansko čakalo 73 rokov na svojho šampióna efjednotky. Alberto Ascari získal tituly v rokoch 1952 a 1953 pre Scuderiu Ferrari. O dva roky neskôr tragicky zahynul počas testovacej jazdy v Monze.
Čo sa týka jeho nástupcu Antonelliho, vekový rekord prekonal o viac než tri roky. Dosiaľ bol najmladším majstrom sveta Nemec Sebastian Vettel, ktorý v roku 2010 zvíťazil vo veku 23 rokov a 134 dní. Antonelli mal v nedeľu 20 rokov a 67 dní.
"Bola to neuveriteľná jazda sezónou. Už len byť na stupňoch víťazov spoločne s Maxom a Lewisom je pre mňa veľká pocta. Teším sa na naše budúce bitky. Tento víkend som bol o čosi nervóznejší ako zvyčajne. Je to však za mnou a môžem si užiť zvyšok sezóny," citujú svetové médiá Antonelliho.
V Mexico City triumfoval Verstappen, štvornásobný majster sveta má skvelý záver sezóny. Vyhral tretie z ostatných štyroch pretekov.
V Mexiku štartoval z piatej pozície a v cieli mal maličký náskok 0,799 s pred Hamiltonom. Nový svetový šampión Antonelli prišiel do cieľa tretí o štyri sekundy za víťazom, pritom mu na istotu titulu stačilo aj deviate miesto. Verstappen v Mexiku vyhral už po šiesty raz a je historický najlepší jazdec na týchto pretekoch MS F1.
"Je neuveriteľné, akú sezónu má Kimi za sebou. Dokázať niečo také v tomto veku je naozaj pôsobivé. Je úžasné vidieť celý tím, ako s ním oslavuje. Je tu aj jeho rodina, takže som si istý, že je to preňho veľmi emotívny deň. Som naňho veľmi hrdý," povedal Verstappen o Antonellim podľa AFP. Gratuláciu pridal aj sedemnásobný majster sveta Hamilton:
"Stať sa vôbec najmladším majstrom sveta je niečo fenomenálne. Som nesmierne vďačný, že som mohol byť súčasťou týchto pretekov a byť pri tom. Má za sebou skvelú sezónu a všetko zvládol bravúrne – s veľkou dávkou noblesy aj pokory.“
Zdroj: SITA.sk - Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Andrea Kimi Antonelli má iba 20 rokov a už sa stal majstrom sveta vo formule 1.
Najmladší šampión v histórii najrýchlejšieho motoristického seriálu spečatil svoj titul tretím miestom na Veľkej cene Mexika.
Na okruhu bratov Rodriguezovcov v Mexico City sa z víťazstva tešil Holanďan Max Verstappen z Red Bullu pred Britom Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
Náskok 119 bodov stačí
Tešia sa v talianskej Bologni aj v tíme Mercedes. Antonelli má štyri kolá pred koncom sezóny 2026 na čele šampionátu nedostihnuteľný náskok 119 bodov pred Verstappenom. V záverečných štyroch veľkých cenách v Sao Paule, Las Vegas, Katare a Abú Zabí sa bude bojovať maximálne o 100 bodov.
"Dokázali sme to nielen ja, ale všetci tí ľudia vôkol mňa. Nebyť Mercedesu a mojej rodiny z Bologne, nestál by som na tomto mieste. Som všetkým veľmi vďačný, tento moment zostane vo mne navždy. Dajte mi čas spracovať v hlave všetko, čo sa práve stalo," vyhlásil nový majster sveta.
Nástupca Ascariho
Znie to neuveriteľne, ale Taliansko čakalo 73 rokov na svojho šampióna efjednotky. Alberto Ascari získal tituly v rokoch 1952 a 1953 pre Scuderiu Ferrari. O dva roky neskôr tragicky zahynul počas testovacej jazdy v Monze.
Vo veku 20 rokov a 67 dní
Čo sa týka jeho nástupcu Antonelliho, vekový rekord prekonal o viac než tri roky. Dosiaľ bol najmladším majstrom sveta Nemec Sebastian Vettel, ktorý v roku 2010 zvíťazil vo veku 23 rokov a 134 dní. Antonelli mal v nedeľu 20 rokov a 67 dní.
"Bola to neuveriteľná jazda sezónou. Už len byť na stupňoch víťazov spoločne s Maxom a Lewisom je pre mňa veľká pocta. Teším sa na naše budúce bitky. Tento víkend som bol o čosi nervóznejší ako zvyčajne. Je to však za mnou a môžem si užiť zvyšok sezóny," citujú svetové médiá Antonelliho.
Šiesty raz v Mexiku
V Mexico City triumfoval Verstappen, štvornásobný majster sveta má skvelý záver sezóny. Vyhral tretie z ostatných štyroch pretekov.
V Mexiku štartoval z piatej pozície a v cieli mal maličký náskok 0,799 s pred Hamiltonom. Nový svetový šampión Antonelli prišiel do cieľa tretí o štyri sekundy za víťazom, pritom mu na istotu titulu stačilo aj deviate miesto. Verstappen v Mexiku vyhral už po šiesty raz a je historický najlepší jazdec na týchto pretekoch MS F1.
Chvála od súperov
"Je neuveriteľné, akú sezónu má Kimi za sebou. Dokázať niečo také v tomto veku je naozaj pôsobivé. Je úžasné vidieť celý tím, ako s ním oslavuje. Je tu aj jeho rodina, takže som si istý, že je to preňho veľmi emotívny deň. Som naňho veľmi hrdý," povedal Verstappen o Antonellim podľa AFP. Gratuláciu pridal aj sedemnásobný majster sveta Hamilton:
"Stať sa vôbec najmladším majstrom sveta je niečo fenomenálne. Som nesmierne vďačný, že som mohol byť súčasťou týchto pretekov a byť pri tom. Má za sebou skvelú sezónu a všetko zvládol bravúrne – s veľkou dávkou noblesy aj pokory.“
Zdroj: SITA.sk - Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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