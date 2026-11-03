Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov
Prieskumy naznačujú, že demokrati majú veľkú šancu získať väčšinu v Snemovni reprezentantov a môžu zabojovať aj o Senát. Americký prezident
3.11.2026 (SITA.sk) - Prieskumy naznačujú, že demokrati majú veľkú šancu získať väčšinu v Snemovni reprezentantov a môžu zabojovať aj o Senát.
Americký prezident Donald Trump v deň volieb do Kongresu obhajoval výsledky svojho druhého funkčného obdobia a voličom odkázal, že Spojené štáty sú dnes silnejšie vďaka jeho politike v oblasti migrácie, ciel a vojenskému postupu voči Iránu.
Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News vyzval voličov, aby podporili Republikánsku stranu vo voľbách, ktoré môžu demokratom priniesť kontrolu nad Kongresom. Prieskumy naznačujú, že demokrati majú veľkú šancu získať väčšinu v Snemovni reprezentantov a môžu zabojovať aj o Senát.
„Musíme udržať Ameriku veľkou. Teraz sme veľkí. Pred dvoma rokmi sme boli na tom strašne,“ vyhlásil Trump.
„Boli sme na posmech celému svetu. Lídri iných krajín nás ani nebrali vážne. Mysleli si, že sme hlupáci, no dnes sme v kurze. Sme najatraktívnejšia krajina na svete. Všetci nás rešpektujú,“ zdôraznil prezident, ktorý výrazne naštrbil dôveru dlhoročných spojencov k USA a posilňuje svoje väzby s diktátormi a autokratmi ako Vladimir Putin či Si Ťin-pching.
Trump medzi svoje kľúčové úspechy označil obmedzenie migrácie na hranici s Mexikom, kontrolu Hormuzského prielivu a vyriešenie inflácie, pričom životné náklady v USA prudko rastú a ceny pohonných látok dosahujú rekordy.
„Keď som nastúpil do úradu, hranica bola otvorená. Prúdili cez ňu milióny a milióny ľudí vrátane mnohých zločincov a vrahov,“ zopakoval svoje ničím nepodložené tvrdenia o migrácii.
„Inflácia je vyriešená. A Hormuzský prieliv máme vďaka námornej blokáde úplne pod kontrolou,“ dodal v súvislosti so strategickou úžinou, ktorú od začiatku americkej vojny na Blízkom východe blokujú iránske ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v deň volieb do Kongresu obhajoval výsledky svojho druhého funkčného obdobia a voličom odkázal, že Spojené štáty sú dnes silnejšie vďaka jeho politike v oblasti migrácie, ciel a vojenskému postupu voči Iránu.
Smiech už všetkých prešiel
Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News vyzval voličov, aby podporili Republikánsku stranu vo voľbách, ktoré môžu demokratom priniesť kontrolu nad Kongresom. Prieskumy naznačujú, že demokrati majú veľkú šancu získať väčšinu v Snemovni reprezentantov a môžu zabojovať aj o Senát.
„Musíme udržať Ameriku veľkou. Teraz sme veľkí. Pred dvoma rokmi sme boli na tom strašne,“ vyhlásil Trump.
„Boli sme na posmech celému svetu. Lídri iných krajín nás ani nebrali vážne. Mysleli si, že sme hlupáci, no dnes sme v kurze. Sme najatraktívnejšia krajina na svete. Všetci nás rešpektujú,“ zdôraznil prezident, ktorý výrazne naštrbil dôveru dlhoročných spojencov k USA a posilňuje svoje väzby s diktátormi a autokratmi ako Vladimir Putin či Si Ťin-pching.
S migráciou aj infláciou je koniec
Trump medzi svoje kľúčové úspechy označil obmedzenie migrácie na hranici s Mexikom, kontrolu Hormuzského prielivu a vyriešenie inflácie, pričom životné náklady v USA prudko rastú a ceny pohonných látok dosahujú rekordy.
„Keď som nastúpil do úradu, hranica bola otvorená. Prúdili cez ňu milióny a milióny ľudí vrátane mnohých zločincov a vrahov,“ zopakoval svoje ničím nepodložené tvrdenia o migrácii.
„Inflácia je vyriešená. A Hormuzský prieliv máme vďaka námornej blokáde úplne pod kontrolou,“ dodal v súvislosti so strategickou úžinou, ktorú od začiatku americkej vojny na Blízkom východe blokujú iránske ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO