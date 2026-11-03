Pellegrini privíta v Trenčíne prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny na dvojdňovom samite
Diskusia sa zameria na potrebu zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársky rast aj zachovanie pracovných miest. Trenčín sa v stredu 4. novembra stane ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Diskusia sa zameria na potrebu zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársky rast aj zachovanie pracovných miest.
Trenčín sa v stredu 4. novembra stane centrom stredoeurópskej diplomacie. Prezident SR Peter Pellegrini privíta prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny (V4) na dvojdňovom samite. Cieľom samitu je posilnenie spolupráce štyroch stredoeurópskych štátov a ich hlasu pri formovaní budúcnosti Európy.
„Dostupné energie, konkurencieschopný priemysel a bezpečná budúcnosť regiónu. Aj tieto priority budú v centre rokovaní hláv štátov počas samitu V4. Diskusia sa zameria na potrebu zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársky rast aj zachovanie pracovných miest,” informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Doplnili, že hlavy štátov sa budú venovať aj rozširovaniu Európskej únie, ako dôležitému predpokladu stability a bezpečnosti kontinentu. Ide o jednu z priorít slovenského predsedníctva vo V4, aj prezidenta Pellegriniho.
„Ten podporu európskej integrácie kandidátskych krajín zdôrazňoval aj počas svojich zahraničných ciest, najmä v krajinách západného Balkánu,” doplnili z prezidentskej kancelárie s tým, že významnou témou bude aj situácia na Ukrajine, obzvlášť ochrana civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru a povojnová obnova krajiny.
„Samit sa začne v stredu 4. novembra diskusiou o hospodárskej budúcnosti regiónu. Jeho súčasťou bude predstavenie kľúčových záverov a odporúčaní zo zasadnutia guvernérov centrálnych bánk krajín V4 a generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasa Cormanna. Večer sa v trenčianskej synagóge uskutoční slávnostný koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet, ktoré spája hudobníkov zo všetkých krajín V4. Prvý deň uzavrie spoločná večera vedúcich delegácií s guvernérmi centrálnych bánk a generálnym tajomníkom OECD,” uvádza KP SR.
Dopĺňa, že hlavný rokovací deň vyvrcholí vo štvrtok 5. novembra 2026 na Trenčianskom hrade, kde sa po slávnostnom uvítacom ceremoniáli bude konať plenárne rokovanie za účasti výkonnej riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Lindy Kapustovej Helbichovej. Pripravený je i pracovný obed, v rámci ktorého budú môcť prezidenti ďalej diskutovať o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.
Na spoločnej tlačovej konferencii tiež predstavia výsledky samitu. „Súčasťou programu bude aj predstavenie projektu revitalizácie starého železničného mosta Fiesta, ktorý je príkladom konkrétneho prínosu európskej spolupráce pre región,” uzavrela prezidentská kancelária.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta v Trenčíne prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny na dvojdňovom samite © SITA Všetky práva vyhradené.
Trenčín sa v stredu 4. novembra stane centrom stredoeurópskej diplomacie. Prezident SR Peter Pellegrini privíta prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny (V4) na dvojdňovom samite. Cieľom samitu je posilnenie spolupráce štyroch stredoeurópskych štátov a ich hlasu pri formovaní budúcnosti Európy.
Diskutovať budú aj rozširovaní Únie
„Dostupné energie, konkurencieschopný priemysel a bezpečná budúcnosť regiónu. Aj tieto priority budú v centre rokovaní hláv štátov počas samitu V4. Diskusia sa zameria na potrebu zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársky rast aj zachovanie pracovných miest,” informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Doplnili, že hlavy štátov sa budú venovať aj rozširovaniu Európskej únie, ako dôležitému predpokladu stability a bezpečnosti kontinentu. Ide o jednu z priorít slovenského predsedníctva vo V4, aj prezidenta Pellegriniho.
„Ten podporu európskej integrácie kandidátskych krajín zdôrazňoval aj počas svojich zahraničných ciest, najmä v krajinách západného Balkánu,” doplnili z prezidentskej kancelárie s tým, že významnou témou bude aj situácia na Ukrajine, obzvlášť ochrana civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru a povojnová obnova krajiny.
Predstavia aj výsledky samitu
„Samit sa začne v stredu 4. novembra diskusiou o hospodárskej budúcnosti regiónu. Jeho súčasťou bude predstavenie kľúčových záverov a odporúčaní zo zasadnutia guvernérov centrálnych bánk krajín V4 a generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasa Cormanna. Večer sa v trenčianskej synagóge uskutoční slávnostný koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet, ktoré spája hudobníkov zo všetkých krajín V4. Prvý deň uzavrie spoločná večera vedúcich delegácií s guvernérmi centrálnych bánk a generálnym tajomníkom OECD,” uvádza KP SR.
Dopĺňa, že hlavný rokovací deň vyvrcholí vo štvrtok 5. novembra 2026 na Trenčianskom hrade, kde sa po slávnostnom uvítacom ceremoniáli bude konať plenárne rokovanie za účasti výkonnej riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Lindy Kapustovej Helbichovej. Pripravený je i pracovný obed, v rámci ktorého budú môcť prezidenti ďalej diskutovať o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.
Na spoločnej tlačovej konferencii tiež predstavia výsledky samitu. „Súčasťou programu bude aj predstavenie projektu revitalizácie starého železničného mosta Fiesta, ktorý je príkladom konkrétneho prínosu európskej spolupráce pre región,” uzavrela prezidentská kancelária.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta v Trenčíne prezidentov štátov Vyšehradskej skupiny na dvojdňovom samite © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov