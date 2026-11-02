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Vlaková katastrofa v Španielsku má aj jednu českú obeť. Úrady identifikovali už všetky okrem troch – FOTO

Zrážka vlakov si podľa poslednej bilancie vyžiadala 69 mŕtvych a desiatky zranených, čo ju radí medzi najtragickejšie železničné nešťastia na európskom kontinente. Medzi obeťami minulotýždňovej ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Zrážka vlakov si podľa poslednej bilancie vyžiadala 69 mŕtvych a desiatky zranených, čo ju radí medzi najtragickejšie železničné nešťastia na európskom kontinente.

Medzi obeťami minulotýždňovej zrážky vysokorýchlostných vlakov v Španielsku boli aj občania USA, Kanady, Japonska, Argentíny, Mexika, Tuniska a Českej republiky, informovali španielske úrady, ktoré pokračujú v identifikácii obetí jednej z najsmrteľnejších železničných katastrof v Európe v tomto storočí.

Pri nešťastí zahynuli štyria občania USA a po jednom občanovi Kanady, Japonska, Argentíny, Mexika, Tuniska a Česka. Úrady už skôr informovali aj o úmrtí francúzskeho a portugalského občana a 54 Španielov.

Identifikáciu obetí komplikuje rozsah tragédie. Príbuzní museli celé dni čakať na výsledky práce forenzných expertov, ktorí v niektorých prípadoch určovali totožnosť obetí len na základe jednotlivých častí tiel.

Fotogaléria k článku: Zrážka vlakov v Španielsku má desiatky obetí, zo záberov mrazí (fotografie)

Podľa úradov sa zatiaľ podarilo identifikovať všetky obete okrem troch. Naďalej zostávajú otvorené tri prípady nezvestných osôb. Týkajú sa dvoch austrálskych občanov a jedného občana Japonska. „Rodiny, ktoré sme kontaktovali, vyjadrili želanie pricestovať do Španielska a vykonať osobnú identifikáciu. Čakáme na ich príchod do krajiny,“ uviedli úrady.

K zrážke vysokorýchlostných vlakov južne od Madridu došlo minulú stredu. Katastrofa si podľa poslednej bilancie vyžiadala 69 mŕtvych a desiatky zranených, čo ju radí medzi najtragickejšie železničné nešťastia na európskom kontinente.


Zdroj: SITA.sk - Vlaková katastrofa v Španielsku má aj jednu českú obeť. Úrady identifikovali už všetky okrem troch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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