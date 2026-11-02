Hackeri napadli ukrajinský aj ruský systém varovania pred útokmi, na Ukrajine zobrazoval falošný radiačný poplach
Kybernetické incidenty sa odohrali po skončení dočasného prímeria v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Rusko v pondelok oznámilo, že jeho aplikácia na zasielanie mimoriadnych varovaní sa stala terčom ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Kybernetické incidenty sa odohrali po skončení dočasného prímeria v ukrajinskej Chersonskej oblasti.
Rusko v pondelok oznámilo, že jeho aplikácia na zasielanie mimoriadnych varovaní sa stala terčom masívneho kybernetického útoku. Stalo sa tak len niekoľko hodín potom, ako Ukrajina informovala o pravdepodobnom napadnutí svojho výstražného systému leteckých poplachov. Incidenty prišli krátko po skončení doteraz najdlhšieho dočasného prímeria.
Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že útočníci prostredníctvom aplikácie šírili nepravdivé informácie. Systém slúži na varovanie obyvateľstva pred útokmi dronov a ďalšími hrozbami. Podľa ministerstva pracujú experti na odstránení následkov „masívneho kybernetického útoku“, ktorý umožnil rozosielať falošné upozornenia verejnosti.
Ukrajinské letectvo už skôr upozornilo, že aplikácia Air Alarm mohla byť predmetom nepriateľského zásahu, keď sa v nej objavili nepodložené varovania pred radiačnou hrozbou. „Pravdepodobne došlo k nepriateľskému zásahu do aplikácie Air Alarm. Neexistuje žiadna radiačná hrozba,“ uviedlo letectvo. Ukrajinské Centrum strategickej komunikácie SPRAVDI obvinilo z útoku Rusko, Moskva sa bezprostredne nevyjadrila, kto by mohol stáť za napadnutím aplikácie.
Kybernetické incidenty sa odohrali po skončení dočasného prímeria v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Rusko podľa Kyjeva odmietlo návrh na jeho predĺženie. Prestávka v bojoch platila od 27. októbra do 1. novembra a umožnila uskutočnenie humanitárnej misie do Ruskom okupovaného mesta Olešky.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec označil prímerie za „významný krok v našom spoločnom humanitárnom úsilí“. Guvernér Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin po jeho skončení vyzval obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a boli pripravení okamžite regovať na varovania pred ruskými útokmi.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli ukrajinský aj ruský systém varovania pred útokmi, na Ukrajine zobrazoval falošný radiačný poplach © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v pondelok oznámilo, že jeho aplikácia na zasielanie mimoriadnych varovaní sa stala terčom masívneho kybernetického útoku. Stalo sa tak len niekoľko hodín potom, ako Ukrajina informovala o pravdepodobnom napadnutí svojho výstražného systému leteckých poplachov. Incidenty prišli krátko po skončení doteraz najdlhšieho dočasného prímeria.
Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že útočníci prostredníctvom aplikácie šírili nepravdivé informácie. Systém slúži na varovanie obyvateľstva pred útokmi dronov a ďalšími hrozbami. Podľa ministerstva pracujú experti na odstránení následkov „masívneho kybernetického útoku“, ktorý umožnil rozosielať falošné upozornenia verejnosti.
Ukrajinské letectvo už skôr upozornilo, že aplikácia Air Alarm mohla byť predmetom nepriateľského zásahu, keď sa v nej objavili nepodložené varovania pred radiačnou hrozbou. „Pravdepodobne došlo k nepriateľskému zásahu do aplikácie Air Alarm. Neexistuje žiadna radiačná hrozba,“ uviedlo letectvo. Ukrajinské Centrum strategickej komunikácie SPRAVDI obvinilo z útoku Rusko, Moskva sa bezprostredne nevyjadrila, kto by mohol stáť za napadnutím aplikácie.
Kybernetické incidenty sa odohrali po skončení dočasného prímeria v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Rusko podľa Kyjeva odmietlo návrh na jeho predĺženie. Prestávka v bojoch platila od 27. októbra do 1. novembra a umožnila uskutočnenie humanitárnej misie do Ruskom okupovaného mesta Olešky.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec označil prímerie za „významný krok v našom spoločnom humanitárnom úsilí“. Guvernér Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin po jeho skončení vyzval obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a boli pripravení okamžite regovať na varovania pred ruskými útokmi.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli ukrajinský aj ruský systém varovania pred útokmi, na Ukrajine zobrazoval falošný radiačný poplach © SITA Všetky práva vyhradené.
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