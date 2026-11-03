Autobus zachytil 77-ročnú seniorku, s vážnymi zraneniami ju do nemocnice previezli leteckí záchranári
Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania, doplnila polícia. V obci Kleňany (okres Veľký Krtíš) sa v utorok popoludní stala vážna ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania, doplnila polícia.
V obci Kleňany (okres Veľký Krtíš) sa v utorok popoludní stala vážna dopravná nehoda, autobus zachytil seniorku. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ako polícia uviedla, 62-ročný vodič autobusu mal pri otáčaní zachytiť zadnou časťou vozidla 77-ročnú chodkyňu. Žena pri nehode utrpela vážne zranenia, do banskobystrickej nemocnice ju transportovala letecká záchranná služba.
„Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča prítomnosť alkoholu vylúčená. Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,” doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Autobus zachytil 77-ročnú seniorku, s vážnymi zraneniami ju do nemocnice previezli leteckí záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.
V obci Kleňany (okres Veľký Krtíš) sa v utorok popoludní stala vážna dopravná nehoda, autobus zachytil seniorku. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ako polícia uviedla, 62-ročný vodič autobusu mal pri otáčaní zachytiť zadnou časťou vozidla 77-ročnú chodkyňu. Žena pri nehode utrpela vážne zranenia, do banskobystrickej nemocnice ju transportovala letecká záchranná služba.
„Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča prítomnosť alkoholu vylúčená. Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,” doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Autobus zachytil 77-ročnú seniorku, s vážnymi zraneniami ju do nemocnice previezli leteckí záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.
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