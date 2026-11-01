Spor o poľský ústavný súd sa vyostruje, premiér Tusk obvinil opozíciu z ničenia demokracie
Tusk odmieta ustúpiť, prezident hovorí o protiústavnom prevzatí súdu. Do sporu vstúpila Európska komisia, ktorá podporila právo parlamentu voliť sudcov. Poľský premiér
1.11.2026 (SITA.sk) - Tusk odmieta ustúpiť, prezident hovorí o protiústavnom prevzatí súdu. Do sporu vstúpila Európska komisia, ktorá podporila právo parlamentu voliť sudcov.
Jeho vyjadrenia nasledovali po dramatických udalostiach na Ústavnom súde, kde pozastavenie výkonu funkcie predsedu Bogdana Šwieczkowského vyvolalo protesty, zásah polície a obvinenia zo štátneho prevratu. Do prehlbujúcej sa ústavnej krízy vstúpila aj Európska komisia (EK).
„Nazývajme veci pravými menami. V Poľsku už roky existujú organizácie a politici, ktorí chcú zničiť demokraciu a právny štát,“ vyhlásil Tusk v sobotňajšom televíznom prejave.
Piatkové udalosti, keď sa demonštranti pokúsili preniknúť cez policajné zátarasy pred sídlom súdu, označil premiér za otrasné.
Polícia zadržala troch ľudí. Priaznivci opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) obviňovali vládu z nezákonného prevzatia súdu.
„Som si istý, že Ústavný súd začne fungovať tak, ako má – nezávisle a v súlade s ústavou,“ zdôraznil premiér. Vláda podľa neho zabezpečí sudcom bezpečnosť a podmienky na výkon ich práce.
Krízu vyvolalo rozhodnutie sudkyne Anny Korwinovej-Piotrowskej pozastaviť výkon funkcie predsedu súdu a jeho zástupcu. Doterajšie vedenie opatrenie odmietlo a označilo ho za nezákonné.
Poľský prezident Karol Nawrocki dokonca v piatok prerušil cestu do Senegalu, nariadil otočiť lietadlo a po návrate osobne navštívil súd.
„V noci došlo k porušeniu ústavného poriadku Poľskej republiky a násilnému prevzatiu ústavného orgánu štátu,“ vyhlásil prezident, ktorý následne zvolal mimoriadne rokovania parlamentných strán.
Podstatou sporu je odmietnutie prezidenta prijať sľub od viacerých sudcov zvolených súčasnou parlamentnou väčšinou. Predchádzajúce vedenie súdu ich preto nepripustilo k rozhodovaniu.
Tuskova vláda sa pritom usiluje zvrátiť reformy justície presadené stranou PiS počas jej vlády v rokoch 2015 až 2023.
EK v sobotu pripomenula, že voľba ôsmich nových sudcov patrí podľa stanoviska Benátskej komisie do ústavných právomocí poľského parlamentu.
Poukázala tiež na májové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré poľským úradom uložilo nebrániť novozvoleným sudcom vo výkone funkcie.
Brusel vyzval Varšavu, aby zabezpečila fungovanie Ústavného súdu v súlade s poľskou ústavou a príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Spor o poľský ústavný súd sa vyostruje, premiér Tusk obvinil opozíciu z ničenia demokracie © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk v sobotu ostro obvinil nacionalistickú opozíciu z podkopávania demokracie a právneho štátu.
„Nazývajme veci pravými menami. V Poľsku už roky existujú organizácie a politici, ktorí chcú zničiť demokraciu a právny štát,“ vyhlásil Tusk v sobotňajšom televíznom prejave.
Otrasné udalosti
Piatkové udalosti, keď sa demonštranti pokúsili preniknúť cez policajné zátarasy pred sídlom súdu, označil premiér za otrasné.
Polícia zadržala troch ľudí. Priaznivci opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) obviňovali vládu z nezákonného prevzatia súdu.
„Som si istý, že Ústavný súd začne fungovať tak, ako má – nezávisle a v súlade s ústavou,“ zdôraznil premiér. Vláda podľa neho zabezpečí sudcom bezpečnosť a podmienky na výkon ich práce.
Porušenie ústavného poriadku
Krízu vyvolalo rozhodnutie sudkyne Anny Korwinovej-Piotrowskej pozastaviť výkon funkcie predsedu súdu a jeho zástupcu. Doterajšie vedenie opatrenie odmietlo a označilo ho za nezákonné.
Poľský prezident Karol Nawrocki dokonca v piatok prerušil cestu do Senegalu, nariadil otočiť lietadlo a po návrate osobne navštívil súd.
„V noci došlo k porušeniu ústavného poriadku Poľskej republiky a násilnému prevzatiu ústavného orgánu štátu,“ vyhlásil prezident, ktorý následne zvolal mimoriadne rokovania parlamentných strán.
Prezident odmieta
Podstatou sporu je odmietnutie prezidenta prijať sľub od viacerých sudcov zvolených súčasnou parlamentnou väčšinou. Predchádzajúce vedenie súdu ich preto nepripustilo k rozhodovaniu.
Tuskova vláda sa pritom usiluje zvrátiť reformy justície presadené stranou PiS počas jej vlády v rokoch 2015 až 2023.
Zasiahla aj EK
EK v sobotu pripomenula, že voľba ôsmich nových sudcov patrí podľa stanoviska Benátskej komisie do ústavných právomocí poľského parlamentu.
Poukázala tiež na májové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré poľským úradom uložilo nebrániť novozvoleným sudcom vo výkone funkcie.
Brusel vyzval Varšavu, aby zabezpečila fungovanie Ústavného súdu v súlade s poľskou ústavou a príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Spor o poľský ústavný súd sa vyostruje, premiér Tusk obvinil opozíciu z ničenia demokracie © SITA Všetky práva vyhradené.
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