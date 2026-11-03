Polaček a Lörinc sa stretli na košickom magistráte, témou bolo plynulé odovzdanie pracovnej agendy
Stretnutie inicioval Polaček, Lörinca naň pozval už krátko po vyhlásení výsledkov októbrových volieb do orgánov samospráv. Na košickom magistráte sa stretli súčasný primátor Košíc
3.11.2026 (SITA.sk) - Stretnutie inicioval Polaček, Lörinca naň pozval už krátko po vyhlásení výsledkov októbrových volieb do orgánov samospráv.
Na košickom magistráte sa stretli súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček a novozvolený primátor Ladislav Lörinc. Ako mesto Košice informovalo na svojom webe, hlavnou témou prvého spoločného pracovného stretnutia končiaceho i zvoleného primátora bolo zabezpečenie plynulého a korektného odovzdania pracovnej agendy.
Stretnutie inicioval Polaček, Lörinca naň pozval už krátko po vyhlásení výsledkov októbrových volieb do orgánov samospráv. V liste mu vtedy tiež zaželal veľa úspechov a šťastnú ruku pri rozhodnutiach vo funkcii primátora metropoly východu.
„Obaja predstavitelia mesta sa počas dnešného rokovania venovali najmä spôsobu odovzdania pracovnej agendy magistrátu a zabezpečeniu kontinuity fungovania samosprávy. Primátor navrhol vecnú komunikáciu a vzájomnú spoluprácu počas prechodného obdobia tak, aby výmena vedenia mesta neovplyvnila jeho každodenné fungovanie ani poskytovanie služieb obyvateľom,” uvádza mesto.
Dosluhujúci primátor sa vyjadril, že si želá odovzdať úrad dôstojne, čestne, a to nielen papierovo a procesne, ale aj korektne, s informáciami o projektoch a pripravených finančných zdrojoch.
Polaček tiež svojmu nástupcovi ponúkol odovzdanie návrhu nového rozpočtu a nového odmeňovacieho poriadku v zmysle zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Spolu s riaditeľom Magistrátu mesta Košice Marcelom Čopom Lörincovi ponúkli pomoc a súčinnosť aj po zložení funkcie. Polaček s Lörincom sa dohodli aj na tom, že v pracovných rokovaniach budú pokračovať, najbližšie z nich bude 10. novembra.
„Oficiálne odovzdanie primátorskej funkcie sa uskutoční v pondelok 23. novembra 2026 počas ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Na jeho slávnostnej časti, ktorú bude viesť primátor Jaroslav Polaček, zloží novozvolený primátor Ladislav Lörinc zákonom predpísaný sľub a prevezme mestské insígnie – zlatú reťaz s erbom mesta, pečať s číslom 1 a primátorský plášť. Sľub zloží aj 51 novozvolených mestských poslancov na volebné obdobie 2026 – 2030,” pripomenulo mesto Košice.
Doplnilo, že nové mestské zastupiteľstvo bude rokovať aj pracovne, poslanci sa budú venovať vytvoreniu stálych komisií, voľbe členov Mestskej rady, členov dozorných rád a predstavenstiev v mestských podnikoch. Túto časť rokovania bude mať na starosti nový primátor Ladislav Lörinc. Počas prechodného obdobia zabezpečuje mesto štandardný chod magistrátu a všetkých samosprávnych činností.
Zdroj: SITA.sk - Polaček a Lörinc sa stretli na košickom magistráte, témou bolo plynulé odovzdanie pracovnej agendy © SITA Všetky práva vyhradené.
Na košickom magistráte sa stretli súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček a novozvolený primátor Ladislav Lörinc. Ako mesto Košice informovalo na svojom webe, hlavnou témou prvého spoločného pracovného stretnutia končiaceho i zvoleného primátora bolo zabezpečenie plynulého a korektného odovzdania pracovnej agendy.
Zaželal mu veľa úspechov
Stretnutie inicioval Polaček, Lörinca naň pozval už krátko po vyhlásení výsledkov októbrových volieb do orgánov samospráv. V liste mu vtedy tiež zaželal veľa úspechov a šťastnú ruku pri rozhodnutiach vo funkcii primátora metropoly východu.
„Obaja predstavitelia mesta sa počas dnešného rokovania venovali najmä spôsobu odovzdania pracovnej agendy magistrátu a zabezpečeniu kontinuity fungovania samosprávy. Primátor navrhol vecnú komunikáciu a vzájomnú spoluprácu počas prechodného obdobia tak, aby výmena vedenia mesta neovplyvnila jeho každodenné fungovanie ani poskytovanie služieb obyvateľom,” uvádza mesto.
Dosluhujúci primátor sa vyjadril, že si želá odovzdať úrad dôstojne, čestne, a to nielen papierovo a procesne, ale aj korektne, s informáciami o projektoch a pripravených finančných zdrojoch.
Ponúkol pomoc aj po zložení funkcie
Polaček tiež svojmu nástupcovi ponúkol odovzdanie návrhu nového rozpočtu a nového odmeňovacieho poriadku v zmysle zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Spolu s riaditeľom Magistrátu mesta Košice Marcelom Čopom Lörincovi ponúkli pomoc a súčinnosť aj po zložení funkcie. Polaček s Lörincom sa dohodli aj na tom, že v pracovných rokovaniach budú pokračovať, najbližšie z nich bude 10. novembra.
„Oficiálne odovzdanie primátorskej funkcie sa uskutoční v pondelok 23. novembra 2026 počas ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Na jeho slávnostnej časti, ktorú bude viesť primátor Jaroslav Polaček, zloží novozvolený primátor Ladislav Lörinc zákonom predpísaný sľub a prevezme mestské insígnie – zlatú reťaz s erbom mesta, pečať s číslom 1 a primátorský plášť. Sľub zloží aj 51 novozvolených mestských poslancov na volebné obdobie 2026 – 2030,” pripomenulo mesto Košice.
Doplnilo, že nové mestské zastupiteľstvo bude rokovať aj pracovne, poslanci sa budú venovať vytvoreniu stálych komisií, voľbe členov Mestskej rady, členov dozorných rád a predstavenstiev v mestských podnikoch. Túto časť rokovania bude mať na starosti nový primátor Ladislav Lörinc. Počas prechodného obdobia zabezpečuje mesto štandardný chod magistrátu a všetkých samosprávnych činností.
Zdroj: SITA.sk - Polaček a Lörinc sa stretli na košickom magistráte, témou bolo plynulé odovzdanie pracovnej agendy © SITA Všetky práva vyhradené.
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